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Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині

Вперше від початку війни Росії проти України переговори обох країн виходять на рівень Міністерств закордонних справ. Сьогодні в турецькій Анталії відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, в Анталії відбудеться тристоронній саміт за участю Кулеби і Лаврова. Третім буде сам турецький міністр. За його словами, українські та російський колеги хотіли, щоб він взяв участь.

"Наша мета - якомога швидше зупинити конфлікт. Ми доклали зусиль, щоб зблизити наших російських і українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримували наші контакти без перерви. Після війни ми ще більше посилили цю роботу", - зазначив Чавушоглу.

За словами Кулеби, на зустрічі з Лавровим буде обговорюватися припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України.

"Говорити треба, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав він і додав, що хоче почути аргументи глави МЗС Росії.

Також читайте: Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України

На переговорах в Анталії українська сторона висуне три вимоги:

  • припинення вогню
  • звільнення окупованих територій
  • вирішення гуманітарних питань

При цьому Кулеба розуміє, що від зустрічі з Лавровим не варто чекати прориву, але має намір використати цю можливість по максимуму.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що сьогоднішня зустріч покладе початок врегулюванню, зокрема, тривалому режиму тиші.

"Позиція Туреччини як ключової країни, здатної розмовляти з обома сторонами (Україною і Росією. - Ред.), дуже цінується в усьому світі", - зазначив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Треба тільки не допустити ніяких нейтралітетів позаблокових. Були вже з гарантіями і позаблокові - втратили Крим, Донбас, Луганськ і зараз нищать нас
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10.03.2022 07:29
+15
Кулеба убей его по возмодности
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10.03.2022 07:26
+9
Як тільки почнуться перемовини почнеться штурм Києва чи Маріуполя. Так завжди
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10.03.2022 07:27
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Там ні з ким перемовини везти. Як не кінь-голова, так валька-стакан, ще є захарка-зашмарка. Ні з ким.
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10.03.2022 07:24 Відповісти
"Армія рф - лайно, але цього лайна надто багато. ...Цих переговорів я боюся більше, ніж можливих бомбардувань наших міст" - Євген Дикий
https://www.youtube.com/watch?v=muAAMIrTOQg&ab_channel=Espreso.TV
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10.03.2022 08:50 Відповісти
Договорятся о прекращении огня и гуманитарных коридорах, а основной вопрос про оккупированные территории на потом когда нибудь
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10.03.2022 07:25 Відповісти
Кулеба убей его по возмодности
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10.03.2022 07:26 Відповісти
Кулеба пєдалі Сєрьожику повезе?
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Як тільки почнуться перемовини почнеться штурм Києва чи Маріуполя. Так завжди
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Раніше
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10.03.2022 07:31 Відповісти
Пропонуєш нашим хєрачити першими? Та ніхто не проти.
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10.03.2022 08:41 Відповісти
Треба тільки не допустити ніяких нейтралітетів позаблокових. Були вже з гарантіями і позаблокові - втратили Крим, Донбас, Луганськ і зараз нищать нас
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10.03.2022 07:29 Відповісти
там мова буде йти про коридори гумконвоїв
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10.03.2022 07:43 Відповісти
У мене якось склалась думка, що у нашого Кулеби яйка більше, ніж у нашого Зе.
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10.03.2022 07:29 Відповісти
Це виходячи з того, з ким порівнювати далі. Бо можуть у обох бути мікроскопічні.
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10.03.2022 07:32 Відповісти
Сьогодні побачимо.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
Толк от этой встречи может быть только один-загнуздать гнедого,накинуть седло и покататься по кабинету. Всё.
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10.03.2022 07:31 Відповісти
Спєсівая кобила буде вимагати здатись .
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10.03.2022 07:32 Відповісти
Дима, дай этому ****** гнойному в его поганое _бало...
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10.03.2022 07:32 Відповісти
хорошо было бы увидеть в ходе переговоров как кулеба физически ****** говорящую лошадиную голову лаврика... когда очки отскакивают от дебильной башки лаврика и летят в неизвестном направлении...
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10.03.2022 07:33 Відповісти
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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10.03.2022 07:41 Відповісти
мова буде йти про гумконвої
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10.03.2022 07:45 Відповісти
ти з Німеччини їдь до нас, можеш і свою сім'ю забрат, базікати здаля не тяжко
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10.03.2022 08:53 Відповісти
А у вас, що там, в одній руці автомат, а в іншій телефон з коментарями?
Кожен має допомагати, як вміє. В залежності від ситуації. Хтось ніколи не служив в армії, наприклад і війна застала за кордоном, і що тепер? Повернутися і постояти в черзі в тероборону три дні для того, щоб поставити "галочку" ось, я повернувся?
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10.03.2022 10:15 Відповісти
Маю час - проглядаю новини. Так повертатись і захищати країну, а не розказувати нам як тут бути. Порадників хватає.....язиком ляпати - не мішки носити.
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10.03.2022 10:18 Відповісти
Кожен має бути там, де він потрібний.
Тут, у Польщі, для наших біженців, українці роблять дуже багато.
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10.03.2022 10:26 Відповісти
знаю, але що робити тут, коли діти з жінками разів по 3-4 на день бігають в підвал під час повітряної тривоги, не знаючи чи не засипе будинок їх там.
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10.03.2022 10:41 Відповісти
не треба верещати--Зрада..мова йде про гумконвої...та припинення вогню..Кулеба не такий дурний.щоб приймати важливо територіальні рішення
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10.03.2022 07:47 Відповісти
Я не зовсім розумію про припинення вогню? Тобто орда окупувала частину України, вогонь припиняєм і кожен залишається при своїх здобутках?
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10.03.2022 08:36 Відповісти
Надо тянуть резину, мочить окупантов всеми силами и дотянуть орду до полного смертельного дефолта, а тогда, думаю, они забудут про свои хотелки
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10.03.2022 08:08 Відповісти
віддай цей керосин ВСУ не марнуй ресурси
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10.03.2022 08:21 Відповісти
Наступ взимку, я навіть не знаю, як воно буде.
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10.03.2022 08:46 Відповісти
ніякого прориву в цих перемовинах не буде, не вірю, що вони якийсь найдуть компроміс
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10.03.2022 08:56 Відповісти
Ясно, що коняка Пржевальського - маріонетка кремлефюрера. Проте відсутність серед вимог України питання Криму насторожує
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10.03.2022 08:57 Відповісти
міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу-скотиняка,тварюка-"конфлікт"...***
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10.03.2022 10:12 Відповісти
Травленый овес. Без него никуда.
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10.03.2022 10:14 Відповісти
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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10.03.2022 10:21 Відповісти
Андрей Владимирович

Вчера в 09:00 ·



Пересмотрел фильм "темные времена" про У. Черчиля ,
некоторые цитаты:
- эвакуациями войну не выиграть.
- миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
- нации проигравшие битву восстанавливаются. сдавшиеся - исчезают.
- меня часто спрашивают: «за что мы сражаемся?» могу ответить: «перестанем сражаться - тогда узнаете»
- никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
- когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти!
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10.03.2022 10:47 Відповісти
 
 