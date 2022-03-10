РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13475 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
23 013 8
война (46696) Мариуполь (5562) МВД (9221) потери (3857) рашисты (14)

Защитники Мариуполя вчера уничтожили почти 2 десятка вражеской техники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя вчера уничтожили почти 2 десятка вражеской техники

Защитники Мариуполя 9 марта уничтожили и повредили 16 единиц вражеской техники, в том числе 4 танка и 1 БМП.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Защитники Мариуполя держат оборону уже который день. Отдельно благодарим полицейских, которые патрулируют город и помогают его жителям. Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ООСПН АЗОВ уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба

Как отметили в сообщении МВД, вражескую пехоту уже никто не считает.

"Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и некуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что надо действовать вместе и слаженно, ведь город в окружении с 1 марта. Это не только город - это люди, это наши патриоты, отдающие жизнь за Украину", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы просим, мы умоляем наших партнеров, закройте небо над Украиной! Нас убивают!", - мэр Мариуполя Бойченко. ВИДЕО

9 марта председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что было сорвано проведение зеленых коридоров из Мариополя. Как только автобусы двигались к городу, враг продолжал бой. По его словам, врага уничтожили, но россияне также понимали, где позиции украинской армии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.03.2022 07:45 Ответить
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
10.03.2022 07:49 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
10.03.2022 07:52 Ответить
Земля горить під ногами рашиSSького окупанта!
показать весь комментарий
10.03.2022 08:20 Ответить
Нужен прорыв окружения то есть помощь извне.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:42 Ответить
Самолеты рашистские надо сбивать! Летает над Мариком и скидывает бомбы, ТВАРЬ!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:03 Ответить
 
 