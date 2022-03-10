Захисники Маріуполя вчора знищили майже 2 десятки ворожої техніки

Захисники Маріуполя 9 березня знищили та пошкодили 16 одиниць ворожої техніки, зокрема 4 танки і 1 БМП.

Про це повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ

"Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день. Окрема вдячніть поліцейським, які патрулюють місто та допомагають його мешканцям. Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП. Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили в повідомленні МВС, ворожої піхоти вже ніхто не рахує.

"Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною. Всі розуміють, що треба діяти гуртом та злагоджено, адже місто в оточенні з 1 березня. Це не лише місто - це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну", - йдеться в повідомленні.

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9 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що було зірвано проведення зелених коридорів з Маріополя. Як тільки автобуси посувались до міста, ворог поинав бій. За його словами, ворога знищили, але росіяни також розуміли, де позиції українськог війська.