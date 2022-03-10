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В Киевской области украинские войска разбили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киевской области украинские войска разбили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Во время боев под Киевом уничтожены 5 вражеских танков, на западе столицы слышны боевые действия.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала Рада, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночь была достаточно сложная, но, в целом, мы можем говорить о том, что украинская армия произвела контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", об этом сообщил уже Генштаб.

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"Утром в Киеве на западной окраине были слышны артиллерийские бои. Мы сейчас понимаем, что сейчас там происходят бои. Однако более подробной информации нет".

В то же время, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что бой шел в Броварском районе. Отличились 72 бригада ВСУ и полк "Азов".
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Топ комментарии
+37
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 08:30
+22
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10.03.2022 08:42
+17
krasivo
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10.03.2022 08:28
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krasivo
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10.03.2022 08:28 Ответить
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 08:30 Ответить
а вот и танчики
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10.03.2022 08:31 Ответить
Дайте ППР і ППО.
Будьмо реалістами.
Ракети летять довго. На Вінницю летіли вільно, багато хто їх бачив.
Дайте засоби їх нищити !
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10.03.2022 08:31 Ответить
красиво горит бтр 82 а петушарий тебе прувет и бтр 80 ну и коробка без полного комплекта дз в трофеях
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10.03.2022 08:34 Ответить
Дякуємо, хлопці !

Повертайтеся живими.
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10.03.2022 08:32 Ответить
"Картоплю ******** нашу, підари *****"
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10.03.2022 08:33 Ответить
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що у збитих російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Кремль вигадав цікавий спосіб позбутися потенційних свідків на трибуналі. Підбили літак - і кінці у воду.
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10.03.2022 08:37 Ответить
Так , це правда , так як над Харковом пілот катакальпувався , але не вижив , бо були якісь проблеми із парашутом 😡
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10.03.2022 08:40 Ответить
Гарно горять кацапські танчики 👍🏼😠
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10.03.2022 08:37 Ответить
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10.03.2022 08:42 Ответить
горят бтр 82 и бтр 80
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10.03.2022 08:42 Ответить
Потрібно розхерачити до біса мозирський нпз і всі ці танки взагалі перестануть рухатися,чому цього до цих пір не зроблено,колони бульбашської техніки вже давно на території України!!!
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10.03.2022 08:41 Ответить
А їх попереджали перед війною, що ракети закінчаться, танки згорять...
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10.03.2022 08:41 Ответить
Пишаюся нашими Героями!
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10.03.2022 08:41 Ответить
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10.03.2022 08:46 Ответить
Судячи по відео - це на житомирській трасі...
Погано, що оркі аж туди прорвалися
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10.03.2022 08:50 Ответить
написано же "Броварской район"
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10.03.2022 08:58 Ответить
Написано "на західній околиці".
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10.03.2022 09:32 Ответить
А самое интересное что наверняка в топливных баках было отжатое украинское топливо. Между молотом и наковальней рашисты оказались.
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10.03.2022 08:50 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!!!
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10.03.2022 08:53 Ответить
Кацапам зараз тепло в танках і БТРах.
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10.03.2022 08:54 Ответить
друзі, що там гупає наразі у Києві
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10.03.2022 09:03 Ответить
так что у вас в Броварах ?
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10.03.2022 09:59 Ответить
принял спс
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10.03.2022 10:31 Ответить
ТРОХИ ГОРИТЬ!!! Це хит.
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10.03.2022 09:25 Ответить
Село Демідів
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10.03.2022 19:44 Ответить
Слева по центру. Віезд к мосту на Киев, село Демидов.
Горит рашистская жестянка. Палает прямо перед домом моего друга Игоря, с котрьім с начала войньі так и не бьіло связи... Такие дела(
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10.03.2022 19:43 Ответить
 
 