В Киевской области украинские войска разбили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Во время боев под Киевом уничтожены 5 вражеских танков, на западе столицы слышны боевые действия.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала Рада, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночь была достаточно сложная, но, в целом, мы можем говорить о том, что украинская армия произвела контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", об этом сообщил уже Генштаб.

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"Утром в Киеве на западной окраине были слышны артиллерийские бои. Мы сейчас понимаем, что сейчас там происходят бои. Однако более подробной информации нет".

В то же время, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что бой шел в Броварском районе. Отличились 72 бригада ВСУ и полк "Азов".