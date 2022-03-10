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На Київщині українські війська розбили 5 ворожих танків. ВІДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час боїв під Києвом знищено 5 ворожих танків, на заході столиці чути бойові дії.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків, про це повідомив вже Генштаб.
"Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми зараз розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте більш детальної інформації немає".
Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що бій ішов в Броварському районі. Відзначились 72 бригада ЗСУ та полк "Азов".
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будьмо реалістами.
Ракети летять довго. На Вінницю летіли вільно, багато хто їх бачив.
Дайте засоби їх нищити !
Повертайтеся живими.
Кремль вигадав цікавий спосіб позбутися потенційних свідків на трибуналі. Підбили літак - і кінці у воду.
Погано, що оркі аж туди прорвалися
Горит рашистская жестянка. Палает прямо перед домом моего друга Игоря, с котрьім с начала войньі так и не бьіло связи... Такие дела(