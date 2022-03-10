УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13296 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
34 467 31
Бровари (240) війна (56332) Київська область (3131) ЗСУ (5700) рашисти (17)

На Київщині українські війська розбили 5 ворожих танків. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині українські війська розбили 5 ворожих танків. ВІДЕО

Під час боїв під Києвом знищено 5 ворожих танків, на заході столиці чути бойові дії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків, про це повідомив вже Генштаб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині ворог продовжує перегрупування, щоб атакувати Сєверодонецьк та Рубіжне - голова ОВА

"Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми зараз розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте більш детальної інформації немає".

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що бій ішов в Броварському районі. Відзначились 72 бригада ЗСУ та полк "Азов".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
10.03.2022 08:30
+22
показати весь коментар
10.03.2022 08:42
+17
krasivo
показати весь коментар
10.03.2022 08:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
krasivo
показати весь коментар
10.03.2022 08:28 Відповісти
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
10.03.2022 08:30 Відповісти
а вот и танчики
показати весь коментар
10.03.2022 08:31 Відповісти
Дайте ППР і ППО.
Будьмо реалістами.
Ракети летять довго. На Вінницю летіли вільно, багато хто їх бачив.
Дайте засоби їх нищити !
показати весь коментар
10.03.2022 08:31 Відповісти
красиво горит бтр 82 а петушарий тебе прувет и бтр 80 ну и коробка без полного комплекта дз в трофеях
показати весь коментар
10.03.2022 08:34 Відповісти
Дякуємо, хлопці !

Повертайтеся живими.
показати весь коментар
10.03.2022 08:32 Відповісти
"Картоплю ******** нашу, підари *****"
показати весь коментар
10.03.2022 08:33 Відповісти
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що у збитих російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Кремль вигадав цікавий спосіб позбутися потенційних свідків на трибуналі. Підбили літак - і кінці у воду.
показати весь коментар
10.03.2022 08:37 Відповісти
Так , це правда , так як над Харковом пілот катакальпувався , але не вижив , бо були якісь проблеми із парашутом 😡
показати весь коментар
10.03.2022 08:40 Відповісти
Гарно горять кацапські танчики 👍🏼😠
показати весь коментар
10.03.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 08:42 Відповісти
горят бтр 82 и бтр 80
показати весь коментар
10.03.2022 08:42 Відповісти
Потрібно розхерачити до біса мозирський нпз і всі ці танки взагалі перестануть рухатися,чому цього до цих пір не зроблено,колони бульбашської техніки вже давно на території України!!!
показати весь коментар
10.03.2022 08:41 Відповісти
А їх попереджали перед війною, що ракети закінчаться, танки згорять...
показати весь коментар
10.03.2022 08:41 Відповісти
Пишаюся нашими Героями!
показати весь коментар
10.03.2022 08:41 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 08:46 Відповісти
Судячи по відео - це на житомирській трасі...
Погано, що оркі аж туди прорвалися
показати весь коментар
10.03.2022 08:50 Відповісти
написано же "Броварской район"
показати весь коментар
10.03.2022 08:58 Відповісти
Написано "на західній околиці".
показати весь коментар
10.03.2022 09:32 Відповісти
А самое интересное что наверняка в топливных баках было отжатое украинское топливо. Между молотом и наковальней рашисты оказались.
показати весь коментар
10.03.2022 08:50 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!!!
показати весь коментар
10.03.2022 08:53 Відповісти
Кацапам зараз тепло в танках і БТРах.
показати весь коментар
10.03.2022 08:54 Відповісти
друзі, що там гупає наразі у Києві
показати весь коментар
10.03.2022 09:03 Відповісти
так что у вас в Броварах ?
показати весь коментар
10.03.2022 09:59 Відповісти
принял спс
показати весь коментар
10.03.2022 10:31 Відповісти
ТРОХИ ГОРИТЬ!!! Це хит.
показати весь коментар
10.03.2022 09:25 Відповісти
Село Демідів
показати весь коментар
10.03.2022 19:44 Відповісти
Слева по центру. Віезд к мосту на Киев, село Демидов.
Горит рашистская жестянка. Палает прямо перед домом моего друга Игоря, с котрьім с начала войньі так и не бьіло связи... Такие дела(
показати весь коментар
10.03.2022 19:43 Відповісти
 
 