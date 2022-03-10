На Київщині українські війська розбили 5 ворожих танків. ВІДЕО

Під час боїв під Києвом знищено 5 ворожих танків, на заході столиці чути бойові дії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків, про це повідомив вже Генштаб.

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"Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми зараз розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте більш детальної інформації немає".

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що бій ішов в Броварському районі. Відзначились 72 бригада ЗСУ та полк "Азов".