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Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА

В четверг, 10 марта продлится эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев. Оккупанты пообещали прекратить огонь.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Адреса для эвакуации:

г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б

г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12

г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная.

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Проведение эвакуации было подтверждено в Национальной полиции.

Полицейские напомнили гражданам о необходимости четко соблюдать инструкции правоохранителей, иметь с собой документы и вещи, сохранять спокойствие.
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Господи помоги Людям!
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10.03.2022 11:28 Ответить
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показать весь комментарий
10.03.2022 18:36 Ответить
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показать весь комментарий
10.03.2022 18:36 Ответить
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показать весь комментарий
10.03.2022 18:37 Ответить
 
 