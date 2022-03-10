Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ

В четвер, 10 березня триватиме евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва. Окупанти пообіцяли припинити вогонь.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Адреси для евакуації:

м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12 м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна.

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Проведення евакуації підтвердили в Національній поліції.

Поліцейські нагадали громадянам про необхідність чітко дотримуватися інструкцій правоохоронців, мати з собою документи та речі, зберігати спокій.