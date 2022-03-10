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Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ

В четвер, 10 березня триватиме евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва. Окупанти пообіцяли припинити вогонь.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Адреси для евакуації:

  1. м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б

  2. м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12

  3. м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А

  4. м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна.

Також читайте: Сьогодні знову відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення, - Верещук

Проведення евакуації підтвердили в Національній поліції.

Поліцейські нагадали громадянам про необхідність чітко дотримуватися інструкцій правоохоронців, мати з собою документи та речі, зберігати спокій.

Автор: Ольга Лузан
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показати весь коментар
10.03.2022 11:28 Відповісти
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показати весь коментар
10.03.2022 18:36 Відповісти
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показати весь коментар
10.03.2022 18:36 Відповісти
Бородянка Леніна 105 « центральна 105»

Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт

Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті

Вороги не дають евакуюватися

Евакуації там не діє

Прошу допомогти хоча б дітям

Бо через 24 години може бути пізно

Будинок без вікон дверей води газу і світла
показати весь коментар
10.03.2022 18:37 Відповісти
 
 