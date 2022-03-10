6 448 4
Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В четвер, 10 березня триватиме евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва. Окупанти пообіцяли припинити вогонь.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Адреси для евакуації:
-
м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б
-
м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
-
м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
-
м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна.
Проведення евакуації підтвердили в Національній поліції.
Поліцейські нагадали громадянам про необхідність чітко дотримуватися інструкцій правоохоронців, мати з собою документи та речі, зберігати спокій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт
Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті
Вороги не дають евакуюватися
Евакуації там не діє
Прошу допомогти хоча б дітям
Бо через 24 години може бути пізно
Будинок без вікон дверей води газу і світла
Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт
Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті
Вороги не дають евакуюватися
Евакуації там не діє
Прошу допомогти хоча б дітям
Бо через 24 години може бути пізно
Будинок без вікон дверей води газу і світла
Стоїть колона біля будинку 105 танки броні транспорт
Сусідній будинок з правого боку діти і жінки без їжі води на грані смерті
Вороги не дають евакуюватися
Евакуації там не діє
Прошу допомогти хоча б дітям
Бо через 24 години може бути пізно
Будинок без вікон дверей води газу і світла