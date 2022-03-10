Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос
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В общей сложности более 90% украинцев испытывают надежду. Думая о ситуации в стране 91% украинцев испытывают надежду и только 6% – безысходность. При этом максимальный уровень надежды наблюдается во всех регионах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на социологический опрос группы "Рейтинг".
Большинство граждан, а именно 57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет длиться несколько месяцев, и только 9% полагают, что война закончится через полгода – год или больше.
А вот тех, кто вообще не верит в победу, практически нет, хотя, 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.
Также 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью.
Опрос проведен 8-9 марта социологической рупой "Рейтинг" во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди 1200 респондентов методом САТИ. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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а реальность такова,что для контрнаступления,у Украины нет сил. в настоящее время,как на мой взгляд,война может перейти из острой фазы,в позиционную. и вот тут у роССии шансов больше. хотите вы это признать или нет,но РФ в тех местах что захватила,закрепится,подтянет логистику и что дальше? а ничего,будут ещё очередные годы с ДЫРами до момента когда РФ соберётся с силами.
есть только один вариант её отступления-это внутренний конфликт в самой РФ.
Війна не закінчиться. Не закінчиться скоро. Але ми переможемо.
Питаєте, як? Нам головне вистояти перші тижні, місяці. Потім постійно нарощувати свою спроможність, щоб, коли кацапія лусне, як мильна булька, ми були напоготові повернути загарбане.
Це буде не дуже швидко, але і не настільки довго, щоб впадати у відчай.
Головне, - тримаймося разом зараз. Це тепер найголовніше.
Тому, - всім оптимізму і віри в нашу перемогу!