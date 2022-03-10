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Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Большинство украинцев верят в победу уже в ближайшие недели, - соцопрос

В общей сложности более 90% украинцев испытывают надежду. Думая о ситуации в стране 91% украинцев испытывают надежду и только 6% – безысходность. При этом максимальный уровень надежды наблюдается во всех регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на социологический опрос группы "Рейтинг".

Большинство граждан, а именно 57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет длиться несколько месяцев, и только 9% полагают, что война закончится через полгода – год или больше.

А вот тех, кто вообще не верит в победу, практически нет, хотя, 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

Также 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью.

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Опрос проведен 8-9 марта социологической рупой "Рейтинг" во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди 1200 респондентов методом САТИ. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. 
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Топ комментарии
+10
Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
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10.03.2022 11:12
+7
І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
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10.03.2022 11:15
+5
Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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10.03.2022 11:18
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Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
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10.03.2022 11:12 Ответить
ну правильно! нам же ж на шашлик через два місяці! сам презЕдент сказав, а він брехати не буде!
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10.03.2022 11:14 Ответить
за шашлик йому згадают ще не раз...
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10.03.2022 11:26 Ответить
І ніхто не сумнівається. За кадик кацапів кожен потримається
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10.03.2022 11:15 Ответить
І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
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10.03.2022 11:15 Ответить
Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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10.03.2022 11:18 Ответить
Не расслабляться!!! Мочить кацапню на всех фронтах! Гражданским - заваливать роSS паблики трупами оккупантов и посылать нах%й припе3%енную родню с роиSSи! И главное - не сцять!!!
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10.03.2022 11:21 Ответить
В Украине срочно надо провести социологический опрос: сколько украинцев будут помогать России, когда она будет воевать с китайскими захватчиками Сибири?
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10.03.2022 11:21 Ответить
ну вера и надежда, это из разряда эмоций. а тут надо понимать реальность.
а реальность такова,что для контрнаступления,у Украины нет сил. в настоящее время,как на мой взгляд,война может перейти из острой фазы,в позиционную. и вот тут у роССии шансов больше. хотите вы это признать или нет,но РФ в тех местах что захватила,закрепится,подтянет логистику и что дальше? а ничего,будут ещё очередные годы с ДЫРами до момента когда РФ соберётся с силами.

есть только один вариант её отступления-это внутренний конфликт в самой РФ.
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10.03.2022 11:23 Ответить
это взгляд здравый, но не единственно верный. Да, наступать по всем фронтам нереально. Но например окружить российские части к северу от Киева, уничтожить и взять в плен - этого будет достаточно, чтобы остальные направления дрогнули и пошатнулись.
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10.03.2022 11:30 Ответить
Віримо в перемогу, бо внас є АРМІЯ, МОВА ,ВІРА-це УКРАЇНА
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10.03.2022 11:23 Ответить
Вірять. Бо дурні. Що значить "перемога"? Стріляти перестануть і окупанти намародеривши майна і смачно згадуючи як вони "хохлшєк" гвалтували відповзуть зализувати ранки в ОРДЛО та Крим? Це перемога? Фуй вам! Це "зелене перемир'я" яке закінчиться знову "раптово" і трагічно. Навіть європейці знаючи яке "чудо" зараз керує державою дають біженцям право перебувати на своїй території 3 роки. А вам хочеться за три тижні з голою сракою відтрахати ********* і вмоститися на диванах доїдати гуманітарку? У нас є мандат ООН на повне звільнення всіх окупованих територій! Так що нефуй булки розслаблять! ********* кацапське падло поки останнього кацапського окупанта не перенесуть через кримський міст в "родниє *****". Інакше не буде інвестицій і будувати щось під загрозою чергового вторгнення орди не має сенсу... Он уже один набудував доріг для танків... Що від них залишилось? Кажуть "війна все спише"... Побачимо...
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10.03.2022 11:23 Ответить
Победа без сомнений будет за нами, если наши капитулянты типо Дерьмака не сдадут все на переговорах
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10.03.2022 11:32 Ответить
з Україною Бог, слава Йому!
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10.03.2022 11:34 Ответить
Слава ЗСУ, Теробороні, НГУ, волонтерам та іншим до чого тут Ваш бог??? Подякуйте тоді йому за напад і тисячі безневинно загиблих українців!!!
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10.03.2022 11:36 Ответить
Занадто наївно.
Війна не закінчиться. Не закінчиться скоро. Але ми переможемо.
Питаєте, як? Нам головне вистояти перші тижні, місяці. Потім постійно нарощувати свою спроможність, щоб, коли кацапія лусне, як мильна булька, ми були напоготові повернути загарбане.
Це буде не дуже швидко, але і не настільки довго, щоб впадати у відчай.
Головне, - тримаймося разом зараз. Це тепер найголовніше.
Тому, - всім оптимізму і віри в нашу перемогу!
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10.03.2022 16:14 Ответить
Эта наивность и погубит. У них на очереди Николаев и Одесса.
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24.06.2022 07:26 Ответить
 
 