Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування
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Загалом понад 90% українців відчувають надію. Думаючи про ситуацію в країні 91% українців відчувають надію і лише 6% - безвихідь. При цьому максимальний рівень відчуття надії спостерігається у всіх регіонах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на соціологічне опитування групи "Рейтинг".
Більшість громадян, а саме 57%, вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже найближчими тижнями: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, і лише 9% думають, що війна закінчиться за пів року - рік чи більше.
А от тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, хоча 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.
Також 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, і практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості.
Опитування проведено 8-9 березня соціологічною рупою "Рейтинг" в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, серед 1200 респондентів методом CATI. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
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а реальность такова,что для контрнаступления,у Украины нет сил. в настоящее время,как на мой взгляд,война может перейти из острой фазы,в позиционную. и вот тут у роССии шансов больше. хотите вы это признать или нет,но РФ в тех местах что захватила,закрепится,подтянет логистику и что дальше? а ничего,будут ещё очередные годы с ДЫРами до момента когда РФ соберётся с силами.
есть только один вариант её отступления-это внутренний конфликт в самой РФ.
Війна не закінчиться. Не закінчиться скоро. Але ми переможемо.
Питаєте, як? Нам головне вистояти перші тижні, місяці. Потім постійно нарощувати свою спроможність, щоб, коли кацапія лусне, як мильна булька, ми були напоготові повернути загарбане.
Це буде не дуже швидко, але і не настільки довго, щоб впадати у відчай.
Головне, - тримаймося разом зараз. Це тепер найголовніше.
Тому, - всім оптимізму і віри в нашу перемогу!