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Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування

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Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування

Загалом понад 90% українців відчувають надію. Думаючи про ситуацію в країні 91% українців відчувають надію і лише 6% - безвихідь. При цьому максимальний рівень відчуття надії спостерігається у всіх регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на соціологічне опитування групи "Рейтинг".

Більшість громадян, а саме 57%, вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже найближчими тижнями: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, і лише 9% думають, що війна закінчиться за пів року - рік чи більше.

А от тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, хоча 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

Також 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, і практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над окупантами, - опитування

Опитування проведено 8-9 березня соціологічною рупою "Рейтинг" в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, серед 1200 респондентів методом CATI. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
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10.03.2022 11:12
+7
І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
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10.03.2022 11:15
+5
Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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10.03.2022 11:18
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Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
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10.03.2022 11:12 Відповісти
ну правильно! нам же ж на шашлик через два місяці! сам презЕдент сказав, а він брехати не буде!
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10.03.2022 11:14 Відповісти
за шашлик йому згадают ще не раз...
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10.03.2022 11:26 Відповісти
І ніхто не сумнівається. За кадик кацапів кожен потримається
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10.03.2022 11:15 Відповісти
І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
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10.03.2022 11:15 Відповісти
Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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10.03.2022 11:18 Відповісти
Не расслабляться!!! Мочить кацапню на всех фронтах! Гражданским - заваливать роSS паблики трупами оккупантов и посылать нах%й припе3%енную родню с роиSSи! И главное - не сцять!!!
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10.03.2022 11:21 Відповісти
В Украине срочно надо провести социологический опрос: сколько украинцев будут помогать России, когда она будет воевать с китайскими захватчиками Сибири?
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10.03.2022 11:21 Відповісти
ну вера и надежда, это из разряда эмоций. а тут надо понимать реальность.
а реальность такова,что для контрнаступления,у Украины нет сил. в настоящее время,как на мой взгляд,война может перейти из острой фазы,в позиционную. и вот тут у роССии шансов больше. хотите вы это признать или нет,но РФ в тех местах что захватила,закрепится,подтянет логистику и что дальше? а ничего,будут ещё очередные годы с ДЫРами до момента когда РФ соберётся с силами.

есть только один вариант её отступления-это внутренний конфликт в самой РФ.
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10.03.2022 11:23 Відповісти
это взгляд здравый, но не единственно верный. Да, наступать по всем фронтам нереально. Но например окружить российские части к северу от Киева, уничтожить и взять в плен - этого будет достаточно, чтобы остальные направления дрогнули и пошатнулись.
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10.03.2022 11:30 Відповісти
Віримо в перемогу, бо внас є АРМІЯ, МОВА ,ВІРА-це УКРАЇНА
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10.03.2022 11:23 Відповісти
Вірять. Бо дурні. Що значить "перемога"? Стріляти перестануть і окупанти намародеривши майна і смачно згадуючи як вони "хохлшєк" гвалтували відповзуть зализувати ранки в ОРДЛО та Крим? Це перемога? Фуй вам! Це "зелене перемир'я" яке закінчиться знову "раптово" і трагічно. Навіть європейці знаючи яке "чудо" зараз керує державою дають біженцям право перебувати на своїй території 3 роки. А вам хочеться за три тижні з голою сракою відтрахати ********* і вмоститися на диванах доїдати гуманітарку? У нас є мандат ООН на повне звільнення всіх окупованих територій! Так що нефуй булки розслаблять! ********* кацапське падло поки останнього кацапського окупанта не перенесуть через кримський міст в "родниє *****". Інакше не буде інвестицій і будувати щось під загрозою чергового вторгнення орди не має сенсу... Он уже один набудував доріг для танків... Що від них залишилось? Кажуть "війна все спише"... Побачимо...
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10.03.2022 11:23 Відповісти
Победа без сомнений будет за нами, если наши капитулянты типо Дерьмака не сдадут все на переговорах
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10.03.2022 11:32 Відповісти
з Україною Бог, слава Йому!
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10.03.2022 11:34 Відповісти
Слава ЗСУ, Теробороні, НГУ, волонтерам та іншим до чого тут Ваш бог??? Подякуйте тоді йому за напад і тисячі безневинно загиблих українців!!!
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10.03.2022 11:36 Відповісти
Занадто наївно.
Війна не закінчиться. Не закінчиться скоро. Але ми переможемо.
Питаєте, як? Нам головне вистояти перші тижні, місяці. Потім постійно нарощувати свою спроможність, щоб, коли кацапія лусне, як мильна булька, ми були напоготові повернути загарбане.
Це буде не дуже швидко, але і не настільки довго, щоб впадати у відчай.
Головне, - тримаймося разом зараз. Це тепер найголовніше.
Тому, - всім оптимізму і віри в нашу перемогу!
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10.03.2022 16:14 Відповісти
Эта наивность и погубит. У них на очереди Николаев и Одесса.
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24.06.2022 07:26 Відповісти
 
 