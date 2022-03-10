Китай отказал России в поставке авиазапчастей, - "Росавиация"
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Китай отказал российским авиакомпаниям в поставке авиазапчастей.
Об этом сообщил начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, Россия планирует искать возможности поставки авиационных запчастей в Турцию, Индию и другие страны.
Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
Кроме того, санкции обязывают лизингодателей расторгнуть до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.
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2 кукурузника вже передали
и не нюзно абизаться - это просьто фамилия у меня такая -Жуй ***
Японцы же поняли , что они со стороны Украины и против оккупанта раши . Готовятся вернуть Курилы и Сахалин
писати в лічку ***** в сракутрах ком