РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России
24 946 56
авиация (2591) Китай (2401) Россия (91250) санкции (10615) Росавиация (7)

Китай отказал России в поставке авиазапчастей, - "Росавиация"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Китай отказал России в поставке авиазапчастей, -

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставке авиазапчастей.

Об этом сообщил начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия планирует искать возможности поставки авиационных запчастей в Турцию, Индию и другие страны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Также читайте: Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ

Кроме того, санкции обязывают лизингодателей расторгнуть до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
неправджа! врете все!
2 кукурузника вже передали
показать весь комментарий
10.03.2022 11:36
+23
А нах оно Китаю? Сибирь уже им продана...
показать весь комментарий
10.03.2022 11:38
+19
Пацаны, а что тут думать? Попросите у друганов - у Абхазии или у Северной Осетии.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неправджа! врете все!
2 кукурузника вже передали
показать весь комментарий
10.03.2022 11:36 Ответить
с кукурузой
показать весь комментарий
10.03.2022 11:37 Ответить
и мышиным пометом ))))
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
С семечками...
показать весь комментарий
10.03.2022 12:35 Ответить
к рукам крылья привяжут
показать весь комментарий
10.03.2022 11:36 Ответить
вёсла
показать весь комментарий
10.03.2022 13:52 Ответить
А нах оно Китаю? Сибирь уже им продана...
показать весь комментарий
10.03.2022 11:38 Ответить
Шо Сибир наш?
показать весь комментарий
10.03.2022 11:38 Ответить
Самолёты хорошо, а алени лучше
показать весь комментарий
10.03.2022 11:38 Ответить
и вкуснее
показать весь комментарий
10.03.2022 11:41 Ответить
Алєні погано літають. Та й то тільки 1-го січня.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:44 Ответить
Чекай, зараз ще газпром куплять і авіалінії, москалям якось же треба викручуватись.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:39 Ответить
ну в принципе можно и на автомагистралях использовать , вместо автобусов
показать весь комментарий
10.03.2022 11:39 Ответить
Скоро боевые вылеты фашистов закончатся, обслуживания нет.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:40 Ответить
Пацаны, а что тут думать? Попросите у друганов - у Абхазии или у Северной Осетии.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:40 Ответить
Да и чепушила с пасечником готовы "подставить братское плечо")
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
ну да кроме ишаков те не предложат не хрена.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:59 Ответить
ну якраз свій то свій хрен і запропонують
показать весь комментарий
10.03.2022 12:20 Ответить
та им за счастье шляпу грызнуть .что кацапам в первый раз?
показать весь комментарий
10.03.2022 12:24 Ответить
Угу, особливо у Туреччини шукати авіазапчастини. Завсім дах відсутній у кацапів.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:40 Ответить
Извиняьте, извиняте - савсем нету зяпчастей....
и не нюзно абизаться - это просьто фамилия у меня такая -Жуй ***
показать весь комментарий
10.03.2022 11:41 Ответить
Думаю важливо згадати, що Китай ніяких санкцій проти рашки не вводив, це все наслідок санкцій США і решти союзників. Сикотно.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
Вот у нас постоянно всяки засланцы из орды скиглять шо Запад затягивает конфликт и ему это выгодно..А я вам скажу что кто кто а вот именно Китаю и выгодно что бы по максималке затянуть и нанести нашими руками как можно больше ущерба Орде. Что бы скупить потом за бесценок кацапские территории. Или просто отжать.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
Да, Китай прагматичен, он не будет захватывать Россию, он её тупо купит на дне рынка за бесценок и отмахнётся от любых санкций, потому что контр санкции от Китая окажутся больнее.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:52 Ответить
любые санкции он компенсирует выгодой от бесплатных ресурсов от колонизации Орды.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:57 Ответить
Не в том дело, 2 недели войны, а никто особо позицию Китая не критикует, просто вежливо просят помочь. А любые санкции против Китая, это все равно что оба колена себе прострелить.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:02 Ответить
Вы очень сильно переоцениваете Китай, и санкции против него США уже вводило и результат весьма плачевный для Хуавей и ЛТЕ. Если нужно будет то просто поставят в коленно локтевую позу все китайские компании и вернут их в состояние отставания на 5-10 лет.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:46 Ответить
Китайцев часто называют немцами Азии. Не в смысле ссыкливости, а потому что они прагматики. Они всегда ставят на сильного и соблюдают свой интерес. По серьезному против Запада, где у них все рынки, Китай не пойдет. А рашка как обычно была в плену иллюзий. Китай сам за себя, а не за РФ.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
Китай на столько сам за себя, что может напасть на любую соседнюю страну и даже не поперхнётся от таких же санкций, которые уже уничтожили экономику России. А вот всему остальному миру без Китая будет ой как сложно.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:49 Ответить
Угу. Десь так з пів року. А потім все виробництво товарів але вже з застосувнням екологічних норма, суворого енергозберігання та вимог до ремонтнопридатності (не одноразове лайно!) запрацює в Америці і Європі. І куди ж Китай буде дівати все оте застаріле і примітивне одноразове лайно?
показать весь комментарий
10.03.2022 12:25 Ответить
Да ладно. Давайте уточним у кого ЗВР состоят на 2/3 из суверенных облигаций правительства США и что будет когда дядя Сэм скажет "кому должен, - прощаю".
показать весь комментарий
10.03.2022 12:49 Ответить
китайцы именно сцыкливые в плане повоевать иначе они бы уже давно захватили тайвань или зашли в рашку со своей то армией
показать весь комментарий
10.03.2022 12:38 Ответить
Нехай у Да Вінчі креслення літального махольота скопіпастять.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:42 Ответить
В результате Украино- кацапской войны МНОГИЕ политики мира уйдут со своих должностей с позором ИЗ-ЗА НЕ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ.
Японцы же поняли , что они со стороны Украины и против оккупанта раши . Готовятся вернуть Курилы и Сахалин
показать весь комментарий
10.03.2022 11:43 Ответить
китаю бы не хлопать ушами, а забросить своих жёлтых человечков на Сибирь, исконно китайскую территорию..
показать весь комментарий
10.03.2022 11:44 Ответить
Щось довго китайці сидять на березі ріки, чекаючи, поки пропливе труп їхнього ворога...
показать весь комментарий
10.03.2022 11:46 Ответить
міняю 3 колеса для СУ25 на на 500 км газопровода...
писати в лічку ***** в сракутрах ком
показать весь комментарий
10.03.2022 11:47 Ответить
Там все буде тихесенько робитися, просто скажуть що навчилися самі робити запчастини, а не так як наші на рахунок літаків, 10 разів розтриньдякали що у нас вже скоро будуть, навіть пілоти туди поїхали за літаками.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:48 Ответить
Значит будут в темную поставлять
показать весь комментарий
10.03.2022 11:49 Ответить
Це ще велике питання, зрада це чи перемога, якщо запчастини саме китайського виробництва, а не з пулу запчастин Боїнг та Єйрбас у Китаї.
показать весь комментарий
10.03.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 11:52 Ответить
у Рогозіна є непоганий батут - кацапи, звертайтесь до нього
показать весь комментарий
10.03.2022 12:01 Ответить
китайские русофобы
показать весь комментарий
10.03.2022 12:01 Ответить
Хай оленів вчаться запрягати.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:04 Ответить
Летают же как-то ведьмы на метле, пусть кацапы учатся летать на швабре
показать весь комментарий
10.03.2022 12:06 Ответить
Не треба вірити заявам рашкочинуш. Китайці хитрі, можуть говорити одне, а робити інше. Що там коїться на рашко- китайському кордоні, ніхто не знає, бо неможливо перевірити. А Індія і зовсім рашкина подружка.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:08 Ответить
Поверь мне Штаты узнают быстро (все з/ч промаркированные даже а/м не то что самолетов ) где авиазапчасти Боингов(США) и Аирбусов(Франция и ЕС) находятся и куда перемещаются. Насчет б/у запчастей - это вообще в самолетостроении даже не о чем говорить
показать весь комментарий
10.03.2022 12:36 Ответить
каЦАПСКИЙ аналоговнет - в полёте и в пролёте:

показать весь комментарий
10.03.2022 12:14 Ответить
Могу только сказать: "Браво Китай!"
показать весь комментарий
10.03.2022 12:26 Ответить
да чего ты радуешься будут в тихую запчасти возить на кравчучках
показать весь комментарий
10.03.2022 12:42 Ответить
В скором (очень скором) будущем Дальний восток будет китайским.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:39 Ответить
ташожтакое)) даже Алиэкспрес сделал #ножВпину
показать весь комментарий
10.03.2022 12:46 Ответить
Вёсла *****, только вёсла!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:57 Ответить
 
 