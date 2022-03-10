Китай отказал России в поставке авиазапчастей, - "Росавиация"

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставке авиазапчастей.

Об этом сообщил начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия планирует искать возможности поставки авиационных запчастей в Турцию, Индию и другие страны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

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Кроме того, санкции обязывают лизингодателей расторгнуть до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.