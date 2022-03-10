Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин, - "Росавіація"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіазапчастин.
Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов на конференції MRO Russia & CIS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За його словами, Росія планує шукати можливості постачання авіаційних запчастин в Туреччині, Індії та інших країн.
Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.
Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня чинні контракти з авіакомпаніями.
Топ коментарі
+23 хрен
показати весь коментар10.03.2022 11:36
+23 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар10.03.2022 11:38
+19 belge
показати весь коментар10.03.2022 11:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
2 кукурузника вже передали
и не нюзно абизаться - это просьто фамилия у меня такая -Жуй ***
Японцы же поняли , что они со стороны Украины и против оккупанта раши . Готовятся вернуть Курилы и Сахалин
писати в лічку ***** в сракутрах ком