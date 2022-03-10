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Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин, - "Росавіація"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин, -

Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіазапчастин.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов на конференції MRO Russia & CIS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, Росія планує шукати можливості постачання авіаційних запчастин в Туреччині, Індії та інших країн.

Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.

Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня чинні контракти з авіакомпаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
неправджа! врете все!
2 кукурузника вже передали
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10.03.2022 11:36
+23
А нах оно Китаю? Сибирь уже им продана...
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10.03.2022 11:38
+19
Пацаны, а что тут думать? Попросите у друганов - у Абхазии или у Северной Осетии.
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10.03.2022 11:40
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неправджа! врете все!
2 кукурузника вже передали
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10.03.2022 11:36 Відповісти
с кукурузой
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10.03.2022 11:37 Відповісти
и мышиным пометом ))))
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10.03.2022 11:42 Відповісти
С семечками...
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10.03.2022 12:35 Відповісти
к рукам крылья привяжут
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10.03.2022 11:36 Відповісти
вёсла
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10.03.2022 13:52 Відповісти
А нах оно Китаю? Сибирь уже им продана...
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10.03.2022 11:38 Відповісти
Шо Сибир наш?
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10.03.2022 11:38 Відповісти
Самолёты хорошо, а алени лучше
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10.03.2022 11:38 Відповісти
и вкуснее
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10.03.2022 11:41 Відповісти
Алєні погано літають. Та й то тільки 1-го січня.
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Чекай, зараз ще газпром куплять і авіалінії, москалям якось же треба викручуватись.
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10.03.2022 11:39 Відповісти
ну в принципе можно и на автомагистралях использовать , вместо автобусов
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10.03.2022 11:39 Відповісти
Скоро боевые вылеты фашистов закончатся, обслуживания нет.
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Пацаны, а что тут думать? Попросите у друганов - у Абхазии или у Северной Осетии.
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Да и чепушила с пасечником готовы "подставить братское плечо")
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10.03.2022 11:42 Відповісти
ну да кроме ишаков те не предложат не хрена.
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10.03.2022 11:59 Відповісти
ну якраз свій то свій хрен і запропонують
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10.03.2022 12:20 Відповісти
та им за счастье шляпу грызнуть .что кацапам в первый раз?
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Угу, особливо у Туреччини шукати авіазапчастини. Завсім дах відсутній у кацапів.
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Извиняьте, извиняте - савсем нету зяпчастей....
и не нюзно абизаться - это просьто фамилия у меня такая -Жуй ***
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10.03.2022 11:41 Відповісти
Думаю важливо згадати, що Китай ніяких санкцій проти рашки не вводив, це все наслідок санкцій США і решти союзників. Сикотно.
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10.03.2022 11:42 Відповісти
Вот у нас постоянно всяки засланцы из орды скиглять шо Запад затягивает конфликт и ему это выгодно..А я вам скажу что кто кто а вот именно Китаю и выгодно что бы по максималке затянуть и нанести нашими руками как можно больше ущерба Орде. Что бы скупить потом за бесценок кацапские территории. Или просто отжать.
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10.03.2022 11:42 Відповісти
Да, Китай прагматичен, он не будет захватывать Россию, он её тупо купит на дне рынка за бесценок и отмахнётся от любых санкций, потому что контр санкции от Китая окажутся больнее.
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10.03.2022 11:52 Відповісти
любые санкции он компенсирует выгодой от бесплатных ресурсов от колонизации Орды.
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10.03.2022 11:57 Відповісти
Не в том дело, 2 недели войны, а никто особо позицию Китая не критикует, просто вежливо просят помочь. А любые санкции против Китая, это все равно что оба колена себе прострелить.
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10.03.2022 12:02 Відповісти
Вы очень сильно переоцениваете Китай, и санкции против него США уже вводило и результат весьма плачевный для Хуавей и ЛТЕ. Если нужно будет то просто поставят в коленно локтевую позу все китайские компании и вернут их в состояние отставания на 5-10 лет.
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Китайцев часто называют немцами Азии. Не в смысле ссыкливости, а потому что они прагматики. Они всегда ставят на сильного и соблюдают свой интерес. По серьезному против Запада, где у них все рынки, Китай не пойдет. А рашка как обычно была в плену иллюзий. Китай сам за себя, а не за РФ.
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10.03.2022 11:42 Відповісти
Китай на столько сам за себя, что может напасть на любую соседнюю страну и даже не поперхнётся от таких же санкций, которые уже уничтожили экономику России. А вот всему остальному миру без Китая будет ой как сложно.
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10.03.2022 11:49 Відповісти
Угу. Десь так з пів року. А потім все виробництво товарів але вже з застосувнням екологічних норма, суворого енергозберігання та вимог до ремонтнопридатності (не одноразове лайно!) запрацює в Америці і Європі. І куди ж Китай буде дівати все оте застаріле і примітивне одноразове лайно?
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Да ладно. Давайте уточним у кого ЗВР состоят на 2/3 из суверенных облигаций правительства США и что будет когда дядя Сэм скажет "кому должен, - прощаю".
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10.03.2022 12:49 Відповісти
китайцы именно сцыкливые в плане повоевать иначе они бы уже давно захватили тайвань или зашли в рашку со своей то армией
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10.03.2022 12:38 Відповісти
Нехай у Да Вінчі креслення літального махольота скопіпастять.
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10.03.2022 11:42 Відповісти
В результате Украино- кацапской войны МНОГИЕ политики мира уйдут со своих должностей с позором ИЗ-ЗА НЕ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ.
Японцы же поняли , что они со стороны Украины и против оккупанта раши . Готовятся вернуть Курилы и Сахалин
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10.03.2022 11:43 Відповісти
китаю бы не хлопать ушами, а забросить своих жёлтых человечков на Сибирь, исконно китайскую территорию..
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Щось довго китайці сидять на березі ріки, чекаючи, поки пропливе труп їхнього ворога...
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10.03.2022 11:46 Відповісти
міняю 3 колеса для СУ25 на на 500 км газопровода...
писати в лічку ***** в сракутрах ком
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10.03.2022 11:47 Відповісти
Там все буде тихесенько робитися, просто скажуть що навчилися самі робити запчастини, а не так як наші на рахунок літаків, 10 разів розтриньдякали що у нас вже скоро будуть, навіть пілоти туди поїхали за літаками.
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10.03.2022 11:48 Відповісти
Значит будут в темную поставлять
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10.03.2022 11:49 Відповісти
Це ще велике питання, зрада це чи перемога, якщо запчастини саме китайського виробництва, а не з пулу запчастин Боїнг та Єйрбас у Китаї.
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10.03.2022 11:51 Відповісти
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10.03.2022 11:52 Відповісти
у Рогозіна є непоганий батут - кацапи, звертайтесь до нього
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10.03.2022 12:01 Відповісти
китайские русофобы
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Хай оленів вчаться запрягати.
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10.03.2022 12:04 Відповісти
Летают же как-то ведьмы на метле, пусть кацапы учатся летать на швабре
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10.03.2022 12:06 Відповісти
Не треба вірити заявам рашкочинуш. Китайці хитрі, можуть говорити одне, а робити інше. Що там коїться на рашко- китайському кордоні, ніхто не знає, бо неможливо перевірити. А Індія і зовсім рашкина подружка.
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10.03.2022 12:08 Відповісти
Поверь мне Штаты узнают быстро (все з/ч промаркированные даже а/м не то что самолетов ) где авиазапчасти Боингов(США) и Аирбусов(Франция и ЕС) находятся и куда перемещаются. Насчет б/у запчастей - это вообще в самолетостроении даже не о чем говорить
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10.03.2022 12:36 Відповісти
каЦАПСКИЙ аналоговнет - в полёте и в пролёте:

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10.03.2022 12:14 Відповісти
Могу только сказать: "Браво Китай!"
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10.03.2022 12:26 Відповісти
да чего ты радуешься будут в тихую запчасти возить на кравчучках
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10.03.2022 12:42 Відповісти
В скором (очень скором) будущем Дальний восток будет китайским.
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10.03.2022 12:39 Відповісти
ташожтакое)) даже Алиэкспрес сделал #ножВпину
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Вёсла *****, только вёсла!
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10.03.2022 13:57 Відповісти
 
 