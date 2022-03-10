Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин, - "Росавіація"

Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіазапчастин.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов на конференції MRO Russia & CIS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, Росія планує шукати можливості постачання авіаційних запчастин в Туреччині, Індії та інших країн.

Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.

Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня чинні контракти з авіакомпаніями.

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