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"Укрэнерго" - Лукашенко: В помощи Беларуси не нуждаемся. Ремонтники готовы немедленно восстановить электропитание ЧАЭС. Просто прекратите обстрелы!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчерашнего дня ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и возобновить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" ", - отметили в "Укрэнерго"

Также отмечается, что все сообщения российских и белорусских СМИ о подключении к питанию ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация, направленная на обострение ситуации.

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все верно. Николке никуда не свалить, если что будет не так. Может быть и папаша будет более сговорчивым и умным
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10.03.2022 13:24 Ответить
Все на % балів!!!
Бацька - хутко на корабль, а то не добіжиш.
Не дай твій боже, свої ж пристрелять.
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10.03.2022 13:36 Ответить
Пошел он туда ,куда русский корабль.
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10.03.2022 15:30 Ответить
Тіко трактористів-підарастів туткай бракувало.
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10.03.2022 13:25 Ответить
Синок вусатого теж в бункері сидить як заручник ху..ла?
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10.03.2022 13:28 Ответить
браво! хорошо сказали долбаному бульбофюреру!!!
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10.03.2022 13:30 Ответить
Миротворец нашелся. А вообще это путлер туповат в своей бункерной деменции. По лекалам 14 года все делает, расстрелял бы что-ли кого-нибудь из своих лакеев за такой обдалбон с баблом на подкуп украинцев.
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10.03.2022 13:35 Ответить
.......а я вот помню как многие на этом форуме еГо называли "Бацькам" ......
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10.03.2022 13:38 Ответить
 
 