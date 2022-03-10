"Укрэнерго" - Лукашенко: В помощи Беларуси не нуждаемся. Ремонтники готовы немедленно восстановить электропитание ЧАЭС. Просто прекратите обстрелы!

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчерашнего дня ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и возобновить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" ", - отметили в "Укрэнерго"

Также отмечается, что все сообщения российских и белорусских СМИ о подключении к питанию ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация, направленная на обострение ситуации.

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