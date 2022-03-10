31 775 38
В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ван И также призвал все стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.
Топ комментарии
+43 экзорцист
показать весь комментарий10.03.2022 15:40
+29 Мобильный крематорий
показать весь комментарий10.03.2022 15:44
+19 Світлана Житкова
показать весь комментарий10.03.2022 15:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
в Україні вже скоро треба сіяти, а інакше українського збіжжя китайці будуть смоктати свої жовті буї без солі
а ***** вже й так разом з рашистами у сексуальному рабстві у вузькопльоночних
Кстати, экономику Китая начали подымать в противовес мокшаленду. В то время кмтайское руководство открыто не воспринимало политику масквабада. Но с приходом товарича Си многое поменялось.
Один шлях - один пояс
від Шанхая до Ужгорода....
У плані територіальної експансії у Піднебесної у далеких планах лише Сибір, нині Тайвань і Тибет.
І треба зазначити, що одні з цих територій були втрачені нею під час експасії Європи до Південно-Східної Азії, а інші під час експасії мокшаленду до Сибіру і на Далекий Схід.
Це дуже добре
а от поднявшаяся стоимость єнергоресурсов китай ну никак не устраивает.
и єто нам тока на руку (китай не станет ставить нам ультиматумов, ибо ниче не сделает, а от ***** может и поставить).
Кацапи й так будуть постачати всі необхідні ресурси за миску пустих щей.
І це найближчі 10 - 20 років
Тайвань навіть США не визнали