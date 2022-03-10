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В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Ван И также призвал все стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Сміливіше, Китай. Це війна і за вашу Сибір.
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10.03.2022 15:40
+29
Китай увидел слабость кацапов. Помните, как Си фоткался рядом с картой Китая, где сибирьнаш? Китай понимает, что хрюсии конец и пытается застолбить место в дележке территорий.
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10.03.2022 15:44
+19
"Льод тронулся..." (с)
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10.03.2022 15:42
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Сміливіше, Китай. Це війна і за вашу Сибір.
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10.03.2022 15:40 Ответить
У него есть время, в отличие от нас...
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10.03.2022 15:44 Ответить
Нажаль, це так...
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10.03.2022 15:50 Ответить
не факт.
в Україні вже скоро треба сіяти, а інакше українського збіжжя китайці будуть смоктати свої жовті буї без солі

а ***** вже й так разом з рашистами у сексуальному рабстві у вузькопльоночних
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10.03.2022 16:12 Ответить
"Льод тронулся..." (с)
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10.03.2022 15:42 Ответить
Да. Китайская дипломатия очень тонкая, надо читать между строк. Если китайцы уже говорят не в унисон с парашей и открыто говорят, что ситуация их не устраивает (им нужен спокойный рынок), то кацапстану реальный кердык, все
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10.03.2022 16:59 Ответить
Китай увидел слабость кацапов. Помните, как Си фоткался рядом с картой Китая, где сибирьнаш? Китай понимает, что хрюсии конец и пытается застолбить место в дележке территорий.
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10.03.2022 15:44 Ответить
Не зовсім так..Китай на днях не получив заказ з України, а потім їх і Америка щось наказала. Це було на каналах Німеччини. Говорили про голод дітей Африки із за війни в Україні, забувши, що діти України гинуть.
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10.03.2022 15:54 Ответить
Причем Китаю надо не пропустить момент, когда из-за санкций на рабссее начнется каннибализм, и ввести свои войска для защиты китаеговорящего населения аж до уральских гор. Ну а там перепуганный путлер и подпишет дарственную на эти земли.
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10.03.2022 16:19 Ответить
Тихой сапой к Сибири и к энергетическим ресурсам подбираются. ))
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10.03.2022 15:44 Ответить
сильный китай тоже не очень нужен...
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10.03.2022 15:50 Ответить
В экономической плане он и так уже поднялся. Но у них во всяком случае нет доктрин о "китайском мире" и защите "китайскоязычного населения" во всём мире.
Кстати, экономику Китая начали подымать в противовес мокшаленду. В то время кмтайское руководство открыто не воспринимало политику масквабада. Но с приходом товарича Си многое поменялось.
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10.03.2022 15:57 Ответить
помиляєшся, вже вся Центральна Азія та Африка - "китайський мир"

Один шлях - один пояс

від Шанхая до Ужгорода....
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10.03.2022 16:15 Ответить
Не плутай економічну експасію з політичною, та насильницьким приєднанням територій.
У плані територіальної експансії у Піднебесної у далеких планах лише Сибір, нині Тайвань і Тибет.
І треба зазначити, що одні з цих територій були втрачені нею під час експасії Європи до Південно-Східної Азії, а інші під час експасії мокшаленду до Сибіру і на Далекий Схід.
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10.03.2022 16:27 Ответить
Кітайози втрачають гроші..
Це дуже добре
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10.03.2022 15:44 Ответить
До них дійшло, що їх так само можуть побуцати.
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10.03.2022 15:49 Ответить
Кто их и как побуцает? Страна развитей, умней, сильней во всех абсолютно сферах чем москали. То что происходит сейчас, им выгодно, весь мир взор бросил на хряков, а Китай в это время только крепнет и багатеет, в отличии от топ стран Нато
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10.03.2022 15:55 Ответить
та китаю пох на сибирь, ему ее и так подарили а кормить там никого не нужно.
а от поднявшаяся стоимость єнергоресурсов китай ну никак не устраивает.
и єто нам тока на руку (китай не станет ставить нам ультиматумов, ибо ниче не сделает, а от ***** может и поставить).
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10.03.2022 15:45 Ответить
Ціна на рашкованських газ зафіксовані на 20 років наперед - 100 баксів за тис. кубів. Не більше! Можна менше...
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10.03.2022 16:18 Ответить
Бо в них був мораторій на це слово.
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10.03.2022 15:49 Ответить
Судя по скупке ресурсов китаем в прошлом году-они знали о военной "операции"Кацапстана против Украины,скорее всего еще и пособничали втихаря
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10.03.2022 15:58 Ответить
Китайчики хочуть посунути свої північні кордони...
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10.03.2022 15:59 Ответить
Навіщо ?
Кацапи й так будуть постачати всі необхідні ресурси за миску пустих щей.
І це найближчі 10 - 20 років
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10.03.2022 16:20 Ответить
наверное им ихние студенты глаза открыли..., зачем тогда их эвакуировать из всей Украины, если здесь просто какой-то региональный конфликт...
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10.03.2022 16:07 Ответить
Если Китаю нужно прекращение войны, пусть угомонит своего плешивого карлика и вышвырнет всю рашенскую шелупонь с Украины. Все в руках Китая, не фиг стрелки переводить.
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10.03.2022 16:08 Ответить
Товару Сі й дзвонити не треба - достатньо сікнути крізь зуби, ***** передадуть та розтовмачать
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10.03.2022 16:22 Ответить
Товариш Сі може зупинити цю війну будь якої миті. Одним дзвінком до х**ла.
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10.03.2022 16:08 Ответить
Ханьцы и кацапы - одиннарот? Россию создал Мао Цзе Дун?
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10.03.2022 16:09 Ответить
Скоро - да.
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10.03.2022 16:23 Ответить
Абсолютно пофігу, що кажуть ці тварюки. Вже давно час визнати Тайвань і відхреститися від зав'язків з комуняками.
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10.03.2022 16:12 Ответить
який горячий!
Тайвань навіть США не визнали
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10.03.2022 16:25 Ответить
Є визнання формальне - на рівні старих імпотентів з ООН, а є фактичне - на рівні економік, і в цьому визнання Тайваню (від якого залежить весь цивілізований світ) навіть міцніше, ніж Китаю (який окрім дешевого ширпотрєбу нічого не здатний створити).
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10.03.2022 16:40 Ответить
Как видно Всемирные санкции и в Китае стали ощутимы..или они понимают что из за введённых санкций потерпит и их экономика крушение…поэтому и сменили риторику ..
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10.03.2022 16:12 Ответить
Щоби швидше все закінчувалось треба окупантів швидше перемелювати. "Батя, ми стараємся".
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10.03.2022 16:19 Ответить
китай! проведи учения на границе!!
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10.03.2022 16:48 Ответить
нащо, "противника" вже немає. Горить в степах України. А Кетай з часів Мао хоче забрати в Рузге 1.5 млн кв.м території анексованої раніше.
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10.03.2022 17:03 Ответить
так пусть берет сейчас!
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10.03.2022 17:09 Ответить
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10.03.2022 18:00 Ответить
 
 