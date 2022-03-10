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У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", - заявив Ван Ї в ході переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.
Ван Ї також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.
Топ коментарі
+43 экзорцист
показати весь коментар10.03.2022 15:40
+29 Мобильный крематорий
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+19 Світлана Житкова
показати весь коментар10.03.2022 15:42
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в Україні вже скоро треба сіяти, а інакше українського збіжжя китайці будуть смоктати свої жовті буї без солі
а ***** вже й так разом з рашистами у сексуальному рабстві у вузькопльоночних
Кстати, экономику Китая начали подымать в противовес мокшаленду. В то время кмтайское руководство открыто не воспринимало политику масквабада. Но с приходом товарича Си многое поменялось.
Один шлях - один пояс
від Шанхая до Ужгорода....
У плані територіальної експансії у Піднебесної у далеких планах лише Сибір, нині Тайвань і Тибет.
І треба зазначити, що одні з цих територій були втрачені нею під час експасії Європи до Південно-Східної Азії, а інші під час експасії мокшаленду до Сибіру і на Далекий Схід.
Це дуже добре
а от поднявшаяся стоимость єнергоресурсов китай ну никак не устраивает.
и єто нам тока на руку (китай не станет ставить нам ультиматумов, ибо ниче не сделает, а от ***** может и поставить).
Кацапи й так будуть постачати всі необхідні ресурси за миску пустих щей.
І це найближчі 10 - 20 років
Тайвань навіть США не визнали