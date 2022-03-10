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Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы

Российский корабль в акватории Черного моря сделал пять выстрелов в небо.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация пока уточняется", - сообщил Братчук.

Также он предостерег оккупанта от запугивания города.

"Скотиняки пуляют по воробьям, потому что они мерзавцы", - добавил Братчук.

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Одесситы пишут в социальных сетях, видели, как из вражеского корабля было выпущено пять ракет.

Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.
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Топ комментарии
+17
Почему его не потопить Нептуном?
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10.03.2022 16:50
+15
"Нептуны" закатаны в асфальт новых дорог имени президента Зе.
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10.03.2022 17:56
+10
І жодна взад на корабель не впала ?
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10.03.2022 16:49
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І жодна взад на корабель не впала ?
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10.03.2022 16:49 Ответить
Ще один.....крейсер Аврора знайшовся.
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10.03.2022 18:13 Ответить
Два с половиной года сертификацию проходили, теперь асфальтом забрасывать надо.
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10.03.2022 18:36 Ответить
Почему его не потопить Нептуном?
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10.03.2022 16:50 Ответить
Потому что далеко от берега. Пока Нептун долетит ,его можно перехватить другой ракетой.
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10.03.2022 16:55 Ответить
Как раз от берега не далеко, на рейде стоит и его видно, скорее всего нептуны разбомбили в первый день, ну или они ждут десантные корабли
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10.03.2022 17:07 Ответить
Это к древним римлянам, говори что б выпускали кракена
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10.03.2022 16:56 Ответить
Со слов знакомого,друзья которого на нептунах, там все ок, и они знали, что по ним будет нанесен упреждающий удар
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10.03.2022 17:27 Ответить
"Нептуны" закатаны в асфальт новых дорог имени президента Зе.
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10.03.2022 17:56 Ответить
preludija pered tem kak potonet ?
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10.03.2022 16:51 Ответить
Ну якщо в них був наказ стріляти по місту, а вони зробили вигляд, що промахнулися то це ще нічого
А якщо це спроба здачі в полон, то краще б білим прапором помахали
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10.03.2022 16:53 Ответить
Якщо Путін дасть наказ обстрілювати Одесу, то для скрепних це все одно, що обстрілювати Севастополь.
Не наважиться - скрепниє не поймут.
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10.03.2022 18:15 Ответить
А где наши Нептуны? Должно же быть пару десятков ракет которые делали для испытаний
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10.03.2022 16:53 Ответить
С нептунами вопрос как миниму 1 дивизион с 19 машин есть в наличии физически.Может приберегли для лучших времён
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10.03.2022 16:55 Ответить
Машини є, ракети - не факт.
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10.03.2022 17:02 Ответить
А стреляли они на учениях воздухом?Учитывая что в марте они должны были стать на дежурство в полном боекомплекте.
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10.03.2022 17:12 Ответить
Более того опытные образцы отрабатывали стрельбы ещё в 2019 .
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10.03.2022 17:14 Ответить
Их ставили на вооружение без ракет. Откуда у вас информация про один дивизион? Он был заказан. Должны были передать на вооружение ВСУ в апреле этого года: https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/


Но это не точно, поскольку финансирование ракетной программы по факту было заморожено. Не было у нас Нептунов!
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10.03.2022 17:06 Ответить
Не в апреле а марте.Плюс заказ на 2 дивизиона был проплачен уже в полной мере.Эти ссылки чушь болотная.Учитывая то что Нептуны производили учебные стрельбы.
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10.03.2022 17:11 Ответить
мост еще стоит
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10.03.2022 16:53 Ответить
хороший вопрос.
но его нелегко взять - там наверняка сильная ПВО,
а нам Нептуны еще пригодятся

разве что под окончание агрессии прзднияный салют рашкованам устроить
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10.03.2022 16:58 Ответить
Нептунов у нас нет.
https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/
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10.03.2022 17:07 Ответить
Есть один дивизион с 19 машин.
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10.03.2022 17:09 Ответить
Досить піздєть, я сам їх бачив , бачив як їх вантажили пзмк , усі в строю ... чекаєм
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10.03.2022 17:49 Ответить
Ну дай Бог - я только за.
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10.03.2022 17:59 Ответить
Да, спускались в убежище, где-то вдалеке канонада была
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10.03.2022 16:54 Ответить
а настрій який?бойовий?
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10.03.2022 17:04 Ответить
Со времен привыкаем, дочке уже 10 лет, все можно разъяснить. Нам повезло, что живем практически рядом с настоящим бомбоубежищем, можно хоть 100 раз в день спуститься. Та нас то и не бомбили. А вот если будет Мариуполь с Харьковом - не скажу какая будет реакция. Этажом ниже живет глубокая пенсионерка (дети в Перми). Они даже ей не позвонили ни разу. Не знаю, с чем связано. Тащим ее с собой, потому что выше никого, а ниже только 3 заселенных квартиры осталось. Вот глядя на соседку оптимизм иссякает.
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10.03.2022 17:13 Ответить
Пані Галино..Бережіться і доньку..краще сховатить..взяти в бомбосховище води простої набрати.. консерви..те що може пригодитись та довго зберігатись..теплий одяг..Думаю самі знаєте...але якшо вже так страшно..як є можливіть то виїхати
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10.03.2022 17:18 Ответить
Пані Галино! не переживайте..Усе буде гаразд!!!
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10.03.2022 17:20 Ответить
Дякую! Разом ми сила!
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10.03.2022 19:37 Ответить
А відомо про корабель який ми обстріляли?
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10.03.2022 16:57 Ответить
Васілій Биков називався. Пишуть так.
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10.03.2022 17:21 Ответить
Затонув?
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10.03.2022 17:26 Ответить
Так. Коротке відео було.
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10.03.2022 18:41 Ответить
Утром сообщали что корабли ушли от Одессы в Крым. И где же ушли ?
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10.03.2022 16:58 Ответить
Десантні відійшли, а іншого металобрухту у них багато.
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10.03.2022 17:03 Ответить
Як пішли, так і прийшли.
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10.03.2022 17:04 Ответить
ушли на х*й
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10.03.2022 18:29 Ответить
шо то було? сигнал на штурм..висадка десанту
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10.03.2022 17:02 Ответить
Чому б прямо з берега по ньому не пустити, ЯКБИ було - https://mil.in.ua/uk/blogs/suchasni-torpedy-ta-yih-vazhlyvist-dlya-vms-zs-********/
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10.03.2022 17:03 Ответить
Українське повітря має дати відсіч
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10.03.2022 17:05 Ответить
Ця війна покаже..що і яке озброєння потрібне для захисту України.шоб ні одна падла сюди не лізла
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10.03.2022 17:06 Ответить
Ну хоч влучив?
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10.03.2022 17:07 Ответить
Хрз...
Може кацапи просто "зображують бурхливу діяльність" для свого начальства?
Тіпа:
- Так-так, ми воюемо!
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10.03.2022 17:10 Ответить
Спокойно. Ромы уже поднимают паруса
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10.03.2022 17:10 Ответить
Судячи з диму, це був запуск ракет ППО С-300Ф, і я не впевнений, що їх можна запустити просто "в небо".
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10.03.2022 17:11 Ответить
разведка …выявляют откуда может прилететь , вестись нельзя , ждать подход всей эскадры и тогда бить
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10.03.2022 17:12 Ответить
две долетели до Лозоватки. Там криворожский аэропорт. Это корыто на рейде из гиацинтов хорошо бы угостить.
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10.03.2022 17:17 Ответить
жаль что в 20м году прекратили производство противокорабельных ракет Нептун, сейчас бы они очень нам помогли
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10.03.2022 17:29 Ответить
Возможно хотят обнаружить наше ПВО. суки.
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10.03.2022 17:36 Ответить
Хай поднимают украинский флаг и сдаются.
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10.03.2022 17:38 Ответить
Скоро застрелится со стыда..
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10.03.2022 17:55 Ответить
А кто з "вэликого будiвництва" ответит за "НЕПТУНЫ" а?
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10.03.2022 17:59 Ответить
Де проти корабельні ракети, котрі Англія дала Україні?
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10.03.2022 18:02 Ответить
Сам живу в Одессе и скажу, что показная бравада местных властей и всяких экспертов уже настораживает. Этот Братчук утром возвестил про уход кораблей в Крым, а сейчас говорит стреляют в воздух ракетами )))) аж в одесском заливе.... замолкните и не мешайте государству!
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10.03.2022 18:21 Ответить
Ну скажите, не придурок ли этот Братчук? Говорит, стреляют рвкетами в воздух. Отстранить от экранов придурков.
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10.03.2022 18:23 Ответить
учения
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10.03.2022 21:37 Ответить
 
 