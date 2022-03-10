Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский корабль в акватории Черного моря сделал пять выстрелов в небо.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация пока уточняется", - сообщил Братчук.
Также он предостерег оккупанта от запугивания города.
"Скотиняки пуляют по воробьям, потому что они мерзавцы", - добавил Братчук.
Одесситы пишут в социальных сетях, видели, как из вражеского корабля было выпущено пять ракет.
Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.
Топ комментарии
+17 ingvarr papusha
показать весь комментарий10.03.2022 16:50
+15 Nick Nemo
показать весь комментарий10.03.2022 17:56
+10 Xenia
показать весь комментарий10.03.2022 16:49
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А якщо це спроба здачі в полон, то краще б білим прапором помахали
Не наважиться - скрепниє не поймут.
Но это не точно, поскольку финансирование ракетной программы по факту было заморожено. Не было у нас Нептунов!
но его нелегко взять - там наверняка сильная ПВО,
а нам Нептуны еще пригодятся
разве что под окончание агрессии прзднияный салют рашкованам устроить
https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/
Може кацапи просто "зображують бурхливу діяльність" для свого начальства?
Тіпа:
- Так-так, ми воюемо!