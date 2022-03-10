УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11114 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
31 469 63
війна (56365) Одеса (4023)

Корабель окупантів стріляв у повітря біля Одеси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Корабель окупантів стріляв у повітря біля Одеси

Російський корабель в акваторії Чорного моря здійснив п'ять пострілів в небо.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - сповістив Братчук.

Також він застеріг окупанта від залякування міста.

"Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти", - додав Братчук.

Читайте: Ескадри РФ відійшли від Одеси до Криму, висадки ворожого десанту поки не буде, - ОВА

Одесити пишуть у соціальних мережах, що бачили, як з ворожого корабля було випущено п'ять ракет.

Раніше сьогодні Братчук заявив про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Почему его не потопить Нептуном?
показати весь коментар
10.03.2022 16:50
+15
"Нептуны" закатаны в асфальт новых дорог имени президента Зе.
показати весь коментар
10.03.2022 17:56
+10
І жодна взад на корабель не впала ?
показати весь коментар
10.03.2022 16:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І жодна взад на корабель не впала ?
показати весь коментар
10.03.2022 16:49 Відповісти
Ще один.....крейсер Аврора знайшовся.
показати весь коментар
10.03.2022 18:13 Відповісти
Два с половиной года сертификацию проходили, теперь асфальтом забрасывать надо.
показати весь коментар
10.03.2022 18:36 Відповісти
Почему его не потопить Нептуном?
показати весь коментар
10.03.2022 16:50 Відповісти
Потому что далеко от берега. Пока Нептун долетит ,его можно перехватить другой ракетой.
показати весь коментар
10.03.2022 16:55 Відповісти
Как раз от берега не далеко, на рейде стоит и его видно, скорее всего нептуны разбомбили в первый день, ну или они ждут десантные корабли
показати весь коментар
10.03.2022 17:07 Відповісти
Это к древним римлянам, говори что б выпускали кракена
показати весь коментар
10.03.2022 16:56 Відповісти
Со слов знакомого,друзья которого на нептунах, там все ок, и они знали, что по ним будет нанесен упреждающий удар
показати весь коментар
10.03.2022 17:27 Відповісти
"Нептуны" закатаны в асфальт новых дорог имени президента Зе.
показати весь коментар
10.03.2022 17:56 Відповісти
preludija pered tem kak potonet ?
показати весь коментар
10.03.2022 16:51 Відповісти
Ну якщо в них був наказ стріляти по місту, а вони зробили вигляд, що промахнулися то це ще нічого
А якщо це спроба здачі в полон, то краще б білим прапором помахали
показати весь коментар
10.03.2022 16:53 Відповісти
Якщо Путін дасть наказ обстрілювати Одесу, то для скрепних це все одно, що обстрілювати Севастополь.
Не наважиться - скрепниє не поймут.
показати весь коментар
10.03.2022 18:15 Відповісти
А где наши Нептуны? Должно же быть пару десятков ракет которые делали для испытаний
показати весь коментар
10.03.2022 16:53 Відповісти
С нептунами вопрос как миниму 1 дивизион с 19 машин есть в наличии физически.Может приберегли для лучших времён
показати весь коментар
10.03.2022 16:55 Відповісти
Машини є, ракети - не факт.
показати весь коментар
10.03.2022 17:02 Відповісти
А стреляли они на учениях воздухом?Учитывая что в марте они должны были стать на дежурство в полном боекомплекте.
показати весь коментар
10.03.2022 17:12 Відповісти
Более того опытные образцы отрабатывали стрельбы ещё в 2019 .
показати весь коментар
10.03.2022 17:14 Відповісти
Их ставили на вооружение без ракет. Откуда у вас информация про один дивизион? Он был заказан. Должны были передать на вооружение ВСУ в апреле этого года: https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/


Но это не точно, поскольку финансирование ракетной программы по факту было заморожено. Не было у нас Нептунов!
показати весь коментар
10.03.2022 17:06 Відповісти
Не в апреле а марте.Плюс заказ на 2 дивизиона был проплачен уже в полной мере.Эти ссылки чушь болотная.Учитывая то что Нептуны производили учебные стрельбы.
показати весь коментар
10.03.2022 17:11 Відповісти
мост еще стоит
показати весь коментар
10.03.2022 16:53 Відповісти
хороший вопрос.
но его нелегко взять - там наверняка сильная ПВО,
а нам Нептуны еще пригодятся

разве что под окончание агрессии прзднияный салют рашкованам устроить
показати весь коментар
10.03.2022 16:58 Відповісти
Нептунов у нас нет.
https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/
показати весь коментар
10.03.2022 17:07 Відповісти
Есть один дивизион с 19 машин.
показати весь коментар
10.03.2022 17:09 Відповісти
Досить піздєть, я сам їх бачив , бачив як їх вантажили пзмк , усі в строю ... чекаєм
показати весь коментар
10.03.2022 17:49 Відповісти
Ну дай Бог - я только за.
показати весь коментар
10.03.2022 17:59 Відповісти
Да, спускались в убежище, где-то вдалеке канонада была
показати весь коментар
10.03.2022 16:54 Відповісти
а настрій який?бойовий?
показати весь коментар
10.03.2022 17:04 Відповісти
Со времен привыкаем, дочке уже 10 лет, все можно разъяснить. Нам повезло, что живем практически рядом с настоящим бомбоубежищем, можно хоть 100 раз в день спуститься. Та нас то и не бомбили. А вот если будет Мариуполь с Харьковом - не скажу какая будет реакция. Этажом ниже живет глубокая пенсионерка (дети в Перми). Они даже ей не позвонили ни разу. Не знаю, с чем связано. Тащим ее с собой, потому что выше никого, а ниже только 3 заселенных квартиры осталось. Вот глядя на соседку оптимизм иссякает.
показати весь коментар
10.03.2022 17:13 Відповісти
Пані Галино..Бережіться і доньку..краще сховатить..взяти в бомбосховище води простої набрати.. консерви..те що може пригодитись та довго зберігатись..теплий одяг..Думаю самі знаєте...але якшо вже так страшно..як є можливіть то виїхати
показати весь коментар
10.03.2022 17:18 Відповісти
Пані Галино! не переживайте..Усе буде гаразд!!!
показати весь коментар
10.03.2022 17:20 Відповісти
Дякую! Разом ми сила!
показати весь коментар
10.03.2022 19:37 Відповісти
А відомо про корабель який ми обстріляли?
показати весь коментар
10.03.2022 16:57 Відповісти
Васілій Биков називався. Пишуть так.
показати весь коментар
10.03.2022 17:21 Відповісти
Затонув?
показати весь коментар
10.03.2022 17:26 Відповісти
Так. Коротке відео було.
показати весь коментар
10.03.2022 18:41 Відповісти
Утром сообщали что корабли ушли от Одессы в Крым. И где же ушли ?
показати весь коментар
10.03.2022 16:58 Відповісти
Десантні відійшли, а іншого металобрухту у них багато.
показати весь коментар
10.03.2022 17:03 Відповісти
Як пішли, так і прийшли.
показати весь коментар
10.03.2022 17:04 Відповісти
ушли на х*й
показати весь коментар
10.03.2022 18:29 Відповісти
шо то було? сигнал на штурм..висадка десанту
показати весь коментар
10.03.2022 17:02 Відповісти
Чому б прямо з берега по ньому не пустити, ЯКБИ було - https://mil.in.ua/uk/blogs/suchasni-torpedy-ta-yih-vazhlyvist-dlya-vms-zs-********/
показати весь коментар
10.03.2022 17:03 Відповісти
Українське повітря має дати відсіч
показати весь коментар
10.03.2022 17:05 Відповісти
Ця війна покаже..що і яке озброєння потрібне для захисту України.шоб ні одна падла сюди не лізла
показати весь коментар
10.03.2022 17:06 Відповісти
Ну хоч влучив?
показати весь коментар
10.03.2022 17:07 Відповісти
Хрз...
Може кацапи просто "зображують бурхливу діяльність" для свого начальства?
Тіпа:
- Так-так, ми воюемо!
показати весь коментар
10.03.2022 17:10 Відповісти
Спокойно. Ромы уже поднимают паруса
показати весь коментар
10.03.2022 17:10 Відповісти
Судячи з диму, це був запуск ракет ППО С-300Ф, і я не впевнений, що їх можна запустити просто "в небо".
показати весь коментар
10.03.2022 17:11 Відповісти
разведка …выявляют откуда может прилететь , вестись нельзя , ждать подход всей эскадры и тогда бить
показати весь коментар
10.03.2022 17:12 Відповісти
две долетели до Лозоватки. Там криворожский аэропорт. Это корыто на рейде из гиацинтов хорошо бы угостить.
показати весь коментар
10.03.2022 17:17 Відповісти
жаль что в 20м году прекратили производство противокорабельных ракет Нептун, сейчас бы они очень нам помогли
показати весь коментар
10.03.2022 17:29 Відповісти
Возможно хотят обнаружить наше ПВО. суки.
показати весь коментар
10.03.2022 17:36 Відповісти
Хай поднимают украинский флаг и сдаются.
показати весь коментар
10.03.2022 17:38 Відповісти
Скоро застрелится со стыда..
показати весь коментар
10.03.2022 17:55 Відповісти
А кто з "вэликого будiвництва" ответит за "НЕПТУНЫ" а?
показати весь коментар
10.03.2022 17:59 Відповісти
Де проти корабельні ракети, котрі Англія дала Україні?
показати весь коментар
10.03.2022 18:02 Відповісти
Сам живу в Одессе и скажу, что показная бравада местных властей и всяких экспертов уже настораживает. Этот Братчук утром возвестил про уход кораблей в Крым, а сейчас говорит стреляют в воздух ракетами )))) аж в одесском заливе.... замолкните и не мешайте государству!
показати весь коментар
10.03.2022 18:21 Відповісти
Ну скажите, не придурок ли этот Братчук? Говорит, стреляют рвкетами в воздух. Отстранить от экранов придурков.
показати весь коментар
10.03.2022 18:23 Відповісти
учения
показати весь коментар
10.03.2022 21:37 Відповісти
 
 