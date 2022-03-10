Корабель окупантів стріляв у повітря біля Одеси
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Російський корабель в акваторії Чорного моря здійснив п'ять пострілів в небо.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - сповістив Братчук.
Також він застеріг окупанта від залякування міста.
"Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти", - додав Братчук.
Одесити пишуть у соціальних мережах, що бачили, як з ворожого корабля було випущено п'ять ракет.
Раніше сьогодні Братчук заявив про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.
Топ коментарі
+17 ingvarr papusha
показати весь коментар10.03.2022 16:50
+15 Nick Nemo
показати весь коментар10.03.2022 17:56
+10 Xenia
показати весь коментар10.03.2022 16:49
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А якщо це спроба здачі в полон, то краще б білим прапором помахали
Не наважиться - скрепниє не поймут.
Но это не точно, поскольку финансирование ракетной программы по факту было заморожено. Не было у нас Нептунов!
но его нелегко взять - там наверняка сильная ПВО,
а нам Нептуны еще пригодятся
разве что под окончание агрессии прзднияный салют рашкованам устроить
https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/
Може кацапи просто "зображують бурхливу діяльність" для свого начальства?
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- Так-так, ми воюемо!