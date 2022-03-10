Шредер сегодня встретится с Путиным: будет просить остановить войну, - Politico
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Владимиром Путиным.
Об этом изданию Politico сообщили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду..
Издание не приводит других деталей встречи, отмечает, что она состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.
До сих пор, несмотря на многочисленные призывы в Германии и правящей Социал-демократической партии, к которой принадлежит политик, Шредер не дистанцировался от действий РФ в Украине.
СДПГ требует, чтобы он ушел в отставку с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.
Сообщалось, что из офиса Шредера в Германии начал увольняться персонал. Кроме того, его лишили почетного членства в футбольном клубе "Боруссия".
Пожалуйста, подождите...
(у тому числі вищий військовий офіцерський склад)
вони прекрасно розуміють, що їх чекає або тюрьма або смерть
тому для них смерть простих воєнних росії в кількості 10 000 чи 200 000, все одно
вони будуть посилати мясо на смерть до поки воно є в Росії
Нажаль громадяни росії, особлисо чоловічої статі, ще не зрозуміло, що вони стали звичайною розмінною монетою
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шредер ти тупий? То чого москалі на Польщу не напали?
вся кремлинская верхушка безнадежна !
они уже откровенно верят в ту ложь, которую лепили 20 лет.
их нужно уничтожать !
ОО ВолоДЯ!! С бальшим удовольствием!!!
Если бы реально хотел закончить войну, жарил бы своё правительство на счет нефтегазового эмбарго, а не катался Пыне анус целовать.
https://t.me/stranaukraine/13539
Як гидко для ексканцлера такої країни як Deutschland!
Хоча там всі перелякані rusische Soldaten ще в 1945 році!
підФуйловник та корупціонер,
у четвер у Москві зустрінеться зі своїм хазяїном Фуйлом.
Буде просити долярів на китайський смартофон.. Фуйло запропонує фуфлі
бо доляри скінчились
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-kantslera-shredera-zaveli-delo-germanii-1646828483.html
як боинг малазїї
Всем, и в первую очередь ему, понятно за что. Не отмоется, швайн-ферштейнер.
А що мацкву перенесли у бункер на Урал?
і доморощені ікзперди вещають все -чудово!!!
відстійник обриганий
Німці вже неодноразово зганьбили своїх предків.
Знаються з кацапами...
Шредер, а ты рашинский х-й из рта уже вынул.... Или так же на подсосе?