РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11025 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
24 346 76
война (46726) Путин (29862) Шредер (67)

Шредер сегодня встретится с Путиным: будет просить остановить войну, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Шредер сегодня встретится с Путиным: будет просить остановить войну, - Politico

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Владимиром Путиным.

Об этом изданию Politico сообщили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду..

Издание не приводит других деталей встречи, отмечает, что она состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

Также читайте: Макрон и Шольц позвонили Путину с требованием прекратить огонь

До сих пор, несмотря на многочисленные призывы в Германии и правящей Социал-демократической партии, к которой принадлежит политик, Шредер не дистанцировался от действий РФ в Украине.

СДПГ требует, чтобы он ушел в отставку с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.

Сообщалось, что из офиса Шредера в Германии начал увольняться персонал. Кроме того, его лишили почетного членства в футбольном клубе "Боруссия".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:15
+38
Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
показать весь комментарий
10.03.2022 17:16
+21
Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російська теростична влада Хоче Гарантій безпеки для збереження влади в Росії
(у тому числі вищий військовий офіцерський склад)


вони прекрасно розуміють, що їх чекає або тюрьма або смерть
тому для них смерть простих воєнних росії в кількості 10 000 чи 200 000, все одно
вони будуть посилати мясо на смерть до поки воно є в Росії

Нажаль громадяни росії, особлисо чоловічої статі, ще не зрозуміло, що вони стали звичайною розмінною монетою
показать весь комментарий
10.03.2022 17:13 Ответить
Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.
=================
шредер ти тупий? То чого москалі на Польщу не напали?
показать весь комментарий
10.03.2022 17:22 Ответить
по фейсбуку слушаю интервью Лаврова:

вся кремлинская верхушка безнадежна !
они уже откровенно верят в ту ложь, которую лепили 20 лет.

их нужно уничтожать !
показать весь комментарий
10.03.2022 17:47 Ответить
подставили проститутку, а столько лет "трудился" и всё зря
показать весь комментарий
10.03.2022 17:14 Ответить
Шредер был валютной проституткой, а стал рублевой
показать весь комментарий
10.03.2022 17:48 Ответить
Стареет...
показать весь комментарий
10.03.2022 18:23 Ответить
как они все далеки от реальности
показать весь комментарий
10.03.2022 17:15 Ответить
Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:15 Ответить
Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
показать весь комментарий
10.03.2022 17:16 Ответить
Дуполиз х@ловський.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:16 Ответить
Шредер, ты сам помилка!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:16 Ответить
поїде,відсосе,і далі буде про нацистів пиз.іти
показать весь комментарий
10.03.2022 17:17 Ответить
ООО! ЯЯЯ! майне лібер герхард- кисс май член!!
ОО ВолоДЯ!! С бальшим удовольствием!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:17 Ответить
Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:18 Ответить
То ли еще будет. Они еще начнут стопорить ВСУ под лозунгами мира, чтоб русню с занятых позиций не выбили, не говоря уже о том, чтоб не пошли на территории оккупированные с 14 года.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:22 Ответить
Что это ещё за хрень? Может ещё гундяйка попросит путлера остановить войну? Проститутка шредер должна висеть на фонаре, а не миротворца из себя корчить.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:18 Ответить
Шредер буде просити ***** ротом.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:18 Ответить
Таких как шредер содержанок путлера в Европе вагон и маленькая тележка.....
показать весь комментарий
10.03.2022 17:19 Ответить
Кто? Шредер? Это анекдот какой-то. Пособник. Один из тех, кто откормил этих упырей и сам пригрелся в их сучьем гнезде теперь просит, чтоб упыри перестали пытаться сожрать всех до кого дотянутся.
Если бы реально хотел закончить войну, жарил бы своё правительство на счет нефтегазового эмбарго, а не катался Пыне анус целовать.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:19 Ответить
Та не. Он будет утрясать с ****** свою зарплату на будущий квартал.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:19 Ответить
Единственное что там будут обговаривать эти два черта так это. как стопорить любую помощь Украине .
показать весь комментарий
10.03.2022 17:19 Ответить
Шредер та бункерний щур?

показать весь комментарий
10.03.2022 17:21 Ответить
Вместо изоляции, придурки выстраиваются в очередь к кремлевскому Фюреру заглянуть ему в глаз. Вы сами не понимаете что только ***** поощряете
показать весь комментарий
10.03.2022 17:21 Ответить
а фрау рібентрон???? на пару з херхардом
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
https://t.me/stranaukraine/13539
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
Хах, Шрьодер лакей Путіна буде просити кланяючись!
Як гидко для ексканцлера такої країни як Deutschland!
Хоча там всі перелякані rusische Soldaten ще в 1945 році!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
Шредер ты под колпаком, на тебя уже роют компромат в самой дойчланд, ты отработанный материал, как и меркель! Нах не нужны вы царю х..лу
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
трудоустраивается едет , в якутии или бурятии , на западе прорашистский политик - это дерьмо , токсичное , вонючее дерьмо
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
https://t.me/stranaukraine/13539.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:23 Ответить
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер,
підФуйловник та корупціонер,
у четвер у Москві зустрінеться зі своїм хазяїном Фуйлом.
Буде просити долярів на китайський смартофон.. Фуйло запропонує фуфлі
бо доляри скінчились
показать весь комментарий
10.03.2022 17:24 Ответить
Ввдео з білорусько-польського кордону, санкції, ага. Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
10.03.2022 17:24 Ответить
Придушить его надо, а не просить.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:25 Ответить
І Шрьодера заодно обним мотузком!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:28 Ответить
Хай краще один гівнюк запропонує другому гівнюку капітулювати, повернути всі загарбані в України та інших держав землі, виплатити репарації і повіситись!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:29 Ответить
Росія буде шукати шляхи для перегрупування своєї нікчемної ,, армейки ,, і налагодження постачання нового контингенту і зброї ! Для цього вони запросять триденний режим тиші , чи десятиденний , чи треба вже їх послать на всіх перемовинах . Цей німець приїхав не до нас і не задля нас , а допомогти пуйлу вислизнути і знов напасти !
показать весь комментарий
10.03.2022 17:31 Ответить
Ідіть ***** попрошайки.хкйло зарплату вам платить
показать весь комментарий
10.03.2022 17:33 Ответить
тільки спочатку нехай собі в гузно газову трубу встромить
показать весь комментарий
10.03.2022 17:35 Ответить
зараз )(уйло підтягне на свою сторону різномастинх шредерів, які будуть співати під його дудку.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:38 Ответить
Головне, щоби стару швабру шмуркель не забув. Вірна послідовниця хера шредера 16 років годувала грудьми свого "друга володю". Результат ми вже бачимо.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:46 Ответить
Комедия - "Фюрер и его шестерка"
показать весь комментарий
10.03.2022 17:41 Ответить
Продажна шістка
показать весь комментарий
10.03.2022 17:43 Ответить
на эту крысу в Германии уголовное дело завели...., поэтом у он так и засуетился.....
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-kantslera-shredera-zaveli-delo-germanii-1646828483.html
показать весь комментарий
10.03.2022 17:43 Ответить
будуть дело пачками евро трамбувати.. років через 10 прошиють
як боинг малазїї
показать весь комментарий
10.03.2022 19:13 Ответить
западное правосудие движется хоть и медленно, но неумолимо....
показать весь комментарий
10.03.2022 19:17 Ответить
буде вручати прошение об увольнении. Бо ця бундесшлюха попадає під санкції. Ввважає, що пора....
показать весь комментарий
10.03.2022 17:45 Ответить
Посмотрел как хоронят жителей Мариуполя и в шоке,что кто-то ещё хочет говорить с ****** и договариваться с этой мразью! На эту падаль должна быть объявлена охота! Каждый уважающий себя человек должен желать убить эту тварь!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:45 Ответить
Шредеру треба зробити те, що не вдалося Штауффенбергу.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:39 Ответить
Schröder это путинская шлюх
показать весь комментарий
10.03.2022 17:45 Ответить
Шредер должен сидеть рядом с путеным в Гааге. И не надо спрашивать - за что?
Всем, и в первую очередь ему, понятно за что. Не отмоется, швайн-ферштейнер.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:46 Ответить
шрёдер-***** **********,такая же мразь как и *****!
показать весь комментарий
10.03.2022 17:46 Ответить
Пусть лучше осиновый кол ему в ж0пу засунет..
показать весь комментарий
10.03.2022 17:46 Ответить
ВЕСЕЛО…Шредер будит просить своего дружка остановить войну..Он просто поехалспасает свою шкуру,т.к. в Германии его уже везде выгоняют…
показать весь комментарий
10.03.2022 17:47 Ответить
DVA PEDOFILA
показать весь комментарий
10.03.2022 17:55 Ответить
Загнать эту шавку в будку да покрепче заколотить её дыру, пусть там тявкает сама на себя сколько душе угодно.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:55 Ответить
стара шльондра
показать весь комментарий
10.03.2022 17:57 Ответить
Ета фашистская крыса боится что если завалят ***** то сплывут все его сообщники и делишки в которых и верхушка Третьего Рейха замазана
показать весь комментарий
10.03.2022 17:59 Ответить
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Володимиром Путіним.

А що мацкву перенесли у бункер на Урал?
показать весь комментарий
10.03.2022 18:02 Ответить
Кто выпустил Шредера из Германии? Почему он ещё не за решёткой? Он по содеянному идёт и под статьями об измене Германии и Евросоюзу.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:02 Ответить
Дуже глибоко занепокоєний?
показать весь комментарий
10.03.2022 18:03 Ответить
Будут решать свои личные вопросы.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:07 Ответить
Ще один куплений холуй, поїхав гроші відро(*****) Перепрошую за мій французький
показать весь комментарий
10.03.2022 18:07 Ответить
Там этот хутинский пуесос организовал особо активное движение фур на кацапию,забив на санкции.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:08 Ответить
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Перевірив і Горського, в нього, як в інших, ще нема "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne". Але, підозрюю, невдовзі з'явиться...
показать весь комментарий
10.03.2022 18:15 Ответить
набери новости кемерово-любе касабске місто-ТАМ ПОВНЕ БОЛОТО,,,,,,,
і доморощені ікзперди вещають все -чудово!!!
відстійник обриганий
показать весь комментарий
10.03.2022 19:15 Ответить
Я навіть знаю як він це буде робити. Мінімум двома способами.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:26 Ответить
Шредеру треба зробити те, що не вдалося Штауффенбергу.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:35 Ответить
Навіщо нам знати про зустріч двох друзів ?
показать весь комментарий
10.03.2022 19:01 Ответить
НАТО никогда не отрывало кусок страны как это делает Путлер. А карлик режет страны как торт ножом и гибнут мирные люди. Вот и вся разница между "просуваням на восток нато" и путлером
показать весь комментарий
10.03.2022 19:08 Ответить
Цікаво, чи є вже підстави для європейських прокурорів відкривати справу проти деяких німецьких екс і діючих високопосадовців справу за фінансування та сприяння тероризму і загарбницької війни.
показать весь комментарий
10.03.2022 19:20 Ответить
Новий анекдот-швабра "умиротворяє" *****.
показать весь комментарий
10.03.2022 19:24 Ответить
Поїде в бункер ? Та ладно..

Німці вже неодноразово зганьбили своїх предків.
Знаються з кацапами...
показать весь комментарий
10.03.2022 19:26 Ответить
Прізвищe нeдочув － Шльондeр, чи як?
показать весь комментарий
10.03.2022 19:33 Ответить
Не треба просити, треба вимагати капітуляції.
показать весь комментарий
10.03.2022 19:39 Ответить
путлер капут хотел обсудить?
показать весь комментарий
10.03.2022 21:31 Ответить
Я в пубертатном возрасте тоже много раз просил у соседки Клары. Не дала.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:36 Ответить
Не было бы мне так грустно - реально ржал бы.....
Шредер, а ты рашинский х-й из рта уже вынул.... Или так же на подсосе?
показать весь комментарий
11.03.2022 00:06 Ответить
 
 