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Шредер сьогодні зустрінеться з Путіним: проситиме зупинити війну, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шредер сьогодні зустрінеться з Путіним: проситиме зупинити війну, - Politico

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Володимиром Путіним.

Про це виданню Politico повідомили джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання не наводить інших деталей зустрічі, тільки зазначає, що вона відбудеться в рамках зусиль з припинення війни в Україні.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є особистим другом президента РФ, раніше розкритикував війну Путіна в Україні, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.

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Донині, попри численні заклики у Німеччині та правлячій Соціал-демократичній партії, до якої належить політик, Шредер не дистанціювався від дій РФ в Україні.

СДПН вимагає, щоб він пішов у відставку з високооплачуваних посад в енергетичних компаніях РФ.

Повідомлялося, що з офісу Шредера у Німеччині почав звільнятися персонал. Крім того, ​​його позбавили почесного членства у футбольному клубі "Боруссія".
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Топ коментарі
+40
Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
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10.03.2022 17:15
+38
Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
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10.03.2022 17:16
+21
Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
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10.03.2022 17:18
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Російська теростична влада Хоче Гарантій безпеки для збереження влади в Росії
(у тому числі вищий військовий офіцерський склад)


вони прекрасно розуміють, що їх чекає або тюрьма або смерть
тому для них смерть простих воєнних росії в кількості 10 000 чи 200 000, все одно
вони будуть посилати мясо на смерть до поки воно є в Росії

Нажаль громадяни росії, особлисо чоловічої статі, ще не зрозуміло, що вони стали звичайною розмінною монетою
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.
=================
шредер ти тупий? То чого москалі на Польщу не напали?
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10.03.2022 17:22 Відповісти
по фейсбуку слушаю интервью Лаврова:

вся кремлинская верхушка безнадежна !
они уже откровенно верят в ту ложь, которую лепили 20 лет.

их нужно уничтожать !
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10.03.2022 17:47 Відповісти
подставили проститутку, а столько лет "трудился" и всё зря
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10.03.2022 17:14 Відповісти
Шредер был валютной проституткой, а стал рублевой
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10.03.2022 17:48 Відповісти
Стареет...
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10.03.2022 18:23 Відповісти
как они все далеки от реальности
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
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10.03.2022 17:16 Відповісти
Дуполиз х@ловський.
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10.03.2022 17:16 Відповісти
Шредер, ты сам помилка!
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10.03.2022 17:16 Відповісти
поїде,відсосе,і далі буде про нацистів пиз.іти
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10.03.2022 17:17 Відповісти
ООО! ЯЯЯ! майне лібер герхард- кисс май член!!
ОО ВолоДЯ!! С бальшим удовольствием!!!
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
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10.03.2022 17:18 Відповісти
То ли еще будет. Они еще начнут стопорить ВСУ под лозунгами мира, чтоб русню с занятых позиций не выбили, не говоря уже о том, чтоб не пошли на территории оккупированные с 14 года.
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10.03.2022 17:22 Відповісти
Что это ещё за хрень? Может ещё гундяйка попросит путлера остановить войну? Проститутка шредер должна висеть на фонаре, а не миротворца из себя корчить.
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Шредер буде просити ***** ротом.
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Таких как шредер содержанок путлера в Европе вагон и маленькая тележка.....
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Кто? Шредер? Это анекдот какой-то. Пособник. Один из тех, кто откормил этих упырей и сам пригрелся в их сучьем гнезде теперь просит, чтоб упыри перестали пытаться сожрать всех до кого дотянутся.
Если бы реально хотел закончить войну, жарил бы своё правительство на счет нефтегазового эмбарго, а не катался Пыне анус целовать.
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Та не. Он будет утрясать с ****** свою зарплату на будущий квартал.
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Единственное что там будут обговаривать эти два черта так это. как стопорить любую помощь Украине .
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Шредер та бункерний щур?

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10.03.2022 17:21 Відповісти
Вместо изоляции, придурки выстраиваются в очередь к кремлевскому Фюреру заглянуть ему в глаз. Вы сами не понимаете что только ***** поощряете
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10.03.2022 17:21 Відповісти
а фрау рібентрон???? на пару з херхардом
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10.03.2022 17:23 Відповісти
https://t.me/stranaukraine/13539
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10.03.2022 17:23 Відповісти
Хах, Шрьодер лакей Путіна буде просити кланяючись!
Як гидко для ексканцлера такої країни як Deutschland!
Хоча там всі перелякані rusische Soldaten ще в 1945 році!
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10.03.2022 17:23 Відповісти
Шредер ты под колпаком, на тебя уже роют компромат в самой дойчланд, ты отработанный материал, как и меркель! Нах не нужны вы царю х..лу
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10.03.2022 17:23 Відповісти
трудоустраивается едет , в якутии или бурятии , на западе прорашистский политик - это дерьмо , токсичное , вонючее дерьмо
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10.03.2022 17:23 Відповісти
https://t.me/stranaukraine/13539.
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10.03.2022 17:23 Відповісти
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер,
підФуйловник та корупціонер,
у четвер у Москві зустрінеться зі своїм хазяїном Фуйлом.
Буде просити долярів на китайський смартофон.. Фуйло запропонує фуфлі
бо доляри скінчились
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10.03.2022 17:24 Відповісти
Ввдео з білорусько-польського кордону, санкції, ага. Гроші не пахнуть
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10.03.2022 17:24 Відповісти
Придушить его надо, а не просить.
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10.03.2022 17:25 Відповісти
І Шрьодера заодно обним мотузком!
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10.03.2022 17:28 Відповісти
Хай краще один гівнюк запропонує другому гівнюку капітулювати, повернути всі загарбані в України та інших держав землі, виплатити репарації і повіситись!
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10.03.2022 17:29 Відповісти
Росія буде шукати шляхи для перегрупування своєї нікчемної ,, армейки ,, і налагодження постачання нового контингенту і зброї ! Для цього вони запросять триденний режим тиші , чи десятиденний , чи треба вже їх послать на всіх перемовинах . Цей німець приїхав не до нас і не задля нас , а допомогти пуйлу вислизнути і знов напасти !
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10.03.2022 17:31 Відповісти
Ідіть ***** попрошайки.хкйло зарплату вам платить
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10.03.2022 17:33 Відповісти
тільки спочатку нехай собі в гузно газову трубу встромить
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10.03.2022 17:35 Відповісти
зараз )(уйло підтягне на свою сторону різномастинх шредерів, які будуть співати під його дудку.
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10.03.2022 17:38 Відповісти
Головне, щоби стару швабру шмуркель не забув. Вірна послідовниця хера шредера 16 років годувала грудьми свого "друга володю". Результат ми вже бачимо.
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10.03.2022 17:46 Відповісти
Комедия - "Фюрер и его шестерка"
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10.03.2022 17:41 Відповісти
Продажна шістка
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10.03.2022 17:43 Відповісти
на эту крысу в Германии уголовное дело завели...., поэтом у он так и засуетился.....
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-kantslera-shredera-zaveli-delo-germanii-1646828483.html
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10.03.2022 17:43 Відповісти
будуть дело пачками евро трамбувати.. років через 10 прошиють
як боинг малазїї
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10.03.2022 19:13 Відповісти
западное правосудие движется хоть и медленно, но неумолимо....
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10.03.2022 19:17 Відповісти
буде вручати прошение об увольнении. Бо ця бундесшлюха попадає під санкції. Ввважає, що пора....
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Посмотрел как хоронят жителей Мариуполя и в шоке,что кто-то ещё хочет говорить с ****** и договариваться с этой мразью! На эту падаль должна быть объявлена охота! Каждый уважающий себя человек должен желать убить эту тварь!!!
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Шредеру треба зробити те, що не вдалося Штауффенбергу.
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10.03.2022 18:39 Відповісти
Schröder это путинская шлюх
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Шредер должен сидеть рядом с путеным в Гааге. И не надо спрашивать - за что?
Всем, и в первую очередь ему, понятно за что. Не отмоется, швайн-ферштейнер.
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10.03.2022 17:46 Відповісти
шрёдер-***** **********,такая же мразь как и *****!
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10.03.2022 17:46 Відповісти
Пусть лучше осиновый кол ему в ж0пу засунет..
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10.03.2022 17:46 Відповісти
ВЕСЕЛО…Шредер будит просить своего дружка остановить войну..Он просто поехалспасает свою шкуру,т.к. в Германии его уже везде выгоняют…
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10.03.2022 17:47 Відповісти
DVA PEDOFILA
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10.03.2022 17:55 Відповісти
Загнать эту шавку в будку да покрепче заколотить её дыру, пусть там тявкает сама на себя сколько душе угодно.
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10.03.2022 17:55 Відповісти
стара шльондра
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10.03.2022 17:57 Відповісти
Ета фашистская крыса боится что если завалят ***** то сплывут все его сообщники и делишки в которых и верхушка Третьего Рейха замазана
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10.03.2022 17:59 Відповісти
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Володимиром Путіним.

А що мацкву перенесли у бункер на Урал?
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10.03.2022 18:02 Відповісти
Кто выпустил Шредера из Германии? Почему он ещё не за решёткой? Он по содеянному идёт и под статьями об измене Германии и Евросоюзу.
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10.03.2022 18:02 Відповісти
Дуже глибоко занепокоєний?
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10.03.2022 18:03 Відповісти
Будут решать свои личные вопросы.
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10.03.2022 18:07 Відповісти
Ще один куплений холуй, поїхав гроші відро(*****) Перепрошую за мій французький
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10.03.2022 18:07 Відповісти
Там этот хутинский пуесос организовал особо активное движение фур на кацапию,забив на санкции.
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10.03.2022 18:08 Відповісти
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Перевірив і Горського, в нього, як в інших, ще нема "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne". Але, підозрюю, невдовзі з'явиться...
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10.03.2022 18:15 Відповісти
набери новости кемерово-любе касабске місто-ТАМ ПОВНЕ БОЛОТО,,,,,,,
і доморощені ікзперди вещають все -чудово!!!
відстійник обриганий
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10.03.2022 19:15 Відповісти
Я навіть знаю як він це буде робити. Мінімум двома способами.
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10.03.2022 18:26 Відповісти
Шредеру треба зробити те, що не вдалося Штауффенбергу.
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10.03.2022 18:35 Відповісти
Навіщо нам знати про зустріч двох друзів ?
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10.03.2022 19:01 Відповісти
НАТО никогда не отрывало кусок страны как это делает Путлер. А карлик режет страны как торт ножом и гибнут мирные люди. Вот и вся разница между "просуваням на восток нато" и путлером
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10.03.2022 19:08 Відповісти
Цікаво, чи є вже підстави для європейських прокурорів відкривати справу проти деяких німецьких екс і діючих високопосадовців справу за фінансування та сприяння тероризму і загарбницької війни.
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10.03.2022 19:20 Відповісти
Новий анекдот-швабра "умиротворяє" *****.
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Поїде в бункер ? Та ладно..

Німці вже неодноразово зганьбили своїх предків.
Знаються з кацапами...
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10.03.2022 19:26 Відповісти
Прізвищe нeдочув － Шльондeр, чи як?
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10.03.2022 19:33 Відповісти
Не треба просити, треба вимагати капітуляції.
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10.03.2022 19:39 Відповісти
путлер капут хотел обсудить?
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10.03.2022 21:31 Відповісти
Я в пубертатном возрасте тоже много раз просил у соседки Клары. Не дала.
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10.03.2022 22:36 Відповісти
Не было бы мне так грустно - реально ржал бы.....
Шредер, а ты рашинский х-й из рта уже вынул.... Или так же на подсосе?
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11.03.2022 00:06 Відповісти
 
 