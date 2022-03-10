Шредер сьогодні зустрінеться з Путіним: проситиме зупинити війну, - Politico
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Володимиром Путіним.
Про це виданню Politico повідомили джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Видання не наводить інших деталей зустрічі, тільки зазначає, що вона відбудеться в рамках зусиль з припинення війни в Україні.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є особистим другом президента РФ, раніше розкритикував війну Путіна в Україні, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.
Донині, попри численні заклики у Німеччині та правлячій Соціал-демократичній партії, до якої належить політик, Шредер не дистанціювався від дій РФ в Україні.
СДПН вимагає, щоб він пішов у відставку з високооплачуваних посад в енергетичних компаніях РФ.
Повідомлялося, що з офісу Шредера у Німеччині почав звільнятися персонал. Крім того, його позбавили почесного членства у футбольному клубі "Боруссія".
Будь ласка, зачекайте...
(у тому числі вищий військовий офіцерський склад)
вони прекрасно розуміють, що їх чекає або тюрьма або смерть
тому для них смерть простих воєнних росії в кількості 10 000 чи 200 000, все одно
вони будуть посилати мясо на смерть до поки воно є в Росії
Нажаль громадяни росії, особлисо чоловічої статі, ще не зрозуміло, що вони стали звичайною розмінною монетою
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шредер ти тупий? То чого москалі на Польщу не напали?
вся кремлинская верхушка безнадежна !
они уже откровенно верят в ту ложь, которую лепили 20 лет.
их нужно уничтожать !
ОО ВолоДЯ!! С бальшим удовольствием!!!
Если бы реально хотел закончить войну, жарил бы своё правительство на счет нефтегазового эмбарго, а не катался Пыне анус целовать.
https://t.me/stranaukraine/13539
Як гидко для ексканцлера такої країни як Deutschland!
Хоча там всі перелякані rusische Soldaten ще в 1945 році!
підФуйловник та корупціонер,
у четвер у Москві зустрінеться зі своїм хазяїном Фуйлом.
Буде просити долярів на китайський смартофон.. Фуйло запропонує фуфлі
бо доляри скінчились
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-kantslera-shredera-zaveli-delo-germanii-1646828483.html
як боинг малазїї
Всем, и в первую очередь ему, понятно за что. Не отмоется, швайн-ферштейнер.
А що мацкву перенесли у бункер на Урал?
і доморощені ікзперди вещають все -чудово!!!
відстійник обриганий
Німці вже неодноразово зганьбили своїх предків.
Знаються з кацапами...
Шредер, а ты рашинский х-й из рта уже вынул.... Или так же на подсосе?