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Один из гигантов Уолл-Стрит Goldman Sachs выходит из России

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Один из гигантов Уолл-Стрит Goldman Sachs выходит из России

Goldman Sachs Group Inc. заявила, что планирует свернуть свои операции в России – инвестбанк стал первым среди крупных банков с Уолл-стрит, который выходит из РФ из-за войны против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями, – заявляет Goldman. "Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке".

В последние годы инвестиционный банк сохранял свое присутствие в России, хотя страна не составляет значительной части ее глобального бизнеса. К концу 2021 года кредитный риск компании в России составил 650 миллионов долларов.

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В процессе выхода из России банк все еще будет торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет делать ставки по их котировкам.

Хотя Goldman является первой фирмой из Уолл-стрит, объявившей об уходе, Citigroup Inc. ранее заявила, что пересматривает свою деятельность в стране. Нью-Йоркская компания имеет самое большое присутствие в России среди всех банков США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Карма в дії.

"Біля Великої Димерки (Київщина) під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкодили когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію." ©
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10.03.2022 17:56
+3
фашисти- вони і через 100 років фашисти
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10.03.2022 18:03
+3
4-й недорейх никак не поймет в какую жопу он залезает сотрудничая с русским фашистским режимом
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10.03.2022 18:07
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Карма в дії.

"Біля Великої Димерки (Київщина) під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкодили когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію." ©
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10.03.2022 17:56 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 17:56 Ответить
Развитые государства мира начали вводить санкции против Российской Федерации с самого начала ее вторжения в Украину. Например, недавно Великобритания ввела еще один пакет ограничений для олигархов из РФ. Однако недавно поступили не самые приятные новости. Оказывается, не все санкции соблюдаются. В Сеть попало видео с рассказом от польского водителя. Он сообщил, что через польско-белорусскую границу проезжают десятки и сотни фур с продукцией. Транспорт едет с Германии в Россию и перевозит разнообразную продукцию.

Германия не покладая рук днем и ночью пытается поддержать своих партнеров и дружбанов при этом всячески стараясь ставить палки в колеса Украине, блокируя все - от поставок оружия до гуманитарной помощи и принятия важных интеграционных решений... https://www.unian.net/war/voditel-rasskazal-chto-iz-germanii-v-rf-dostavlyayut-edu-lekarstva-i-druguyu-produkciyu-cherez-polsko-belorusskuyu-granicu-novosti-donbassa-11738572.html
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10.03.2022 18:02 Ответить
фашисти- вони і через 100 років фашисти
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10.03.2022 18:03 Ответить
4-й недорейх никак не поймет в какую жопу он залезает сотрудничая с русским фашистским режимом
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10.03.2022 18:07 Ответить
щоб порахувати скільки касабам треба бояришника і скільки пар лаптей -не треба Goldman
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10.03.2022 18:02 Ответить
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10.03.2022 18:30 Ответить
Щось дуже довго вони виходять.
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10.03.2022 18:11 Ответить
як при запорі... тяжко..туго.. може шнурків нажерлися
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10.03.2022 18:20 Ответить
***** их прикормир
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10.03.2022 18:24 Ответить
Ким Чен Ын заявил, обращаясь к народу: « Кому не нравится жить в нашей прекрасной Северной Корее, будет жить как в России. Вы хотите как в России ?» «Нет !!!» - ответил радостный народ Кореи.
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10.03.2022 18:50 Ответить
 
 