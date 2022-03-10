Один из гигантов Уолл-Стрит Goldman Sachs выходит из России
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Goldman Sachs Group Inc. заявила, что планирует свернуть свои операции в России – инвестбанк стал первым среди крупных банков с Уолл-стрит, который выходит из РФ из-за войны против Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями, – заявляет Goldman. "Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке".
В последние годы инвестиционный банк сохранял свое присутствие в России, хотя страна не составляет значительной части ее глобального бизнеса. К концу 2021 года кредитный риск компании в России составил 650 миллионов долларов.
В процессе выхода из России банк все еще будет торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет делать ставки по их котировкам.
Хотя Goldman является первой фирмой из Уолл-стрит, объявившей об уходе, Citigroup Inc. ранее заявила, что пересматривает свою деятельность в стране. Нью-Йоркская компания имеет самое большое присутствие в России среди всех банков США.
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