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Один з гігантів Волл-Стріт Goldman Sachs виходить з Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Один з гігантів Волл-Стріт Goldman Sachs виходить з Росії

Goldman Sachs Group Inc. заявила, що планує згорнути свої операції в Росії – інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з РФ через війну проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії у відповідності з нормативними та ліцензійними вимогами", – заявляє Goldman. "Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку ".

Протягом останніх років інвестиційний банк зберігав свою присутність в Росії, хоча країна не становить значної частини її глобального бізнесу. На кінець 2021 року кредитний ризик компанії в Росії становив 650 мільйонів доларів.

У процесі виходу з Росії банк все ще торгуватиме корпоративними бондами, прив’язаними до країни, але не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.

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Хоча Goldman є першою фірмою з Волл-стріт, яка оголосила про відхід, Citigroup Inc. раніше заявила, що переглядає свою діяльність в РФ. Нью-йоркська компанія має найбільшу присутність в Росії серед усіх банків США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Карма в дії.

"Біля Великої Димерки (Київщина) під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкодили когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію." ©
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10.03.2022 17:56
+3
фашисти- вони і через 100 років фашисти
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10.03.2022 18:03
+3
4-й недорейх никак не поймет в какую жопу он залезает сотрудничая с русским фашистским режимом
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10.03.2022 18:07
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Карма в дії.

"Біля Великої Димерки (Київщина) під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкодили когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію." ©
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10.03.2022 17:56 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 17:56 Відповісти
Развитые государства мира начали вводить санкции против Российской Федерации с самого начала ее вторжения в Украину. Например, недавно Великобритания ввела еще один пакет ограничений для олигархов из РФ. Однако недавно поступили не самые приятные новости. Оказывается, не все санкции соблюдаются. В Сеть попало видео с рассказом от польского водителя. Он сообщил, что через польско-белорусскую границу проезжают десятки и сотни фур с продукцией. Транспорт едет с Германии в Россию и перевозит разнообразную продукцию.

Германия не покладая рук днем и ночью пытается поддержать своих партнеров и дружбанов при этом всячески стараясь ставить палки в колеса Украине, блокируя все - от поставок оружия до гуманитарной помощи и принятия важных интеграционных решений... https://www.unian.net/war/voditel-rasskazal-chto-iz-germanii-v-rf-dostavlyayut-edu-lekarstva-i-druguyu-produkciyu-cherez-polsko-belorusskuyu-granicu-novosti-donbassa-11738572.html
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10.03.2022 18:02 Відповісти
фашисти- вони і через 100 років фашисти
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10.03.2022 18:03 Відповісти
4-й недорейх никак не поймет в какую жопу он залезает сотрудничая с русским фашистским режимом
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10.03.2022 18:07 Відповісти
щоб порахувати скільки касабам треба бояришника і скільки пар лаптей -не треба Goldman
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10.03.2022 18:02 Відповісти
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10.03.2022 18:30 Відповісти
Щось дуже довго вони виходять.
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10.03.2022 18:11 Відповісти
як при запорі... тяжко..туго.. може шнурків нажерлися
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10.03.2022 18:20 Відповісти
***** их прикормир
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10.03.2022 18:24 Відповісти
Ким Чен Ын заявил, обращаясь к народу: « Кому не нравится жить в нашей прекрасной Северной Корее, будет жить как в России. Вы хотите как в России ?» «Нет !!!» - ответил радостный народ Кореи.
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10.03.2022 18:50 Відповісти
 
 