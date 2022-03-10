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Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников

Резников советует русским солдатам сдаваться в плен, пока не поздно.

Об этом сообщил сегодня на своей странице в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Доброго вечора, ми з України. Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства все работают, все на своих местах. Как бы это ни было горько для России!", - написал Резников.

Он также настоятельно советует каждому русскому солдату последовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно.

"Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России. Держим строй!", - добавил министр обороны.

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Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Кацапский ******** доживает последние денёчки а путин-***** это Гитлер в апреле 45го ...
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10.03.2022 18:10
+27
Тролить. І правильно робить. Хоча війна скоро не закінчиться...
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10.03.2022 18:20
+24
крым ,вернуть, днр и лнр вернуть,
сто километровая безжизненная зона на территории раши, возле границы украины,
полное 300% возмещение всех убытков,
всех наших преступников выдача украине!
судить всех военных преступников рф в гааге!
на 50 лет поставка всех энергоресурсов, и углеводоров бесплатно!
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10.03.2022 18:19
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но только после проведения акции децимации всей русни.
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10.03.2022 18:10 Ответить
Кацапский ******** доживает последние денёчки а путин-***** это Гитлер в апреле 45го ...
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10.03.2022 18:10 Ответить
он в бункере с попом и Кабаевой не оженился как тоне по сценарию.. цианид привезли 2 адъютанта Вальтеры почистили патроны загнали в затвор тогда можно а да Соловье Симоньян и онные с ними обязан попросить простого рядового в бункере застрелить их в спину от позора а жены всех генералов депутатов сенаторов министров чиннуш олигархов...обязаны своим диточкам вызвав из из Европы и США вколоть дозу цианида чтобы они не достались на поедание....
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10.03.2022 18:26 Ответить
Язиком ляпає добре! Якщо б ще патріотом був !
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10.03.2022 18:10 Ответить
А зараз нема виходу у жодного прихованого кацапа, всі раптом стали патріотами, навіть Добкін з маузером бігає.
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10.03.2022 18:12 Ответить
Не вважаю Рєзнікова прихованим кацапом.
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10.03.2022 18:18 Ответить
Теж не вважаю, просто зараз патріотизм став заразним навіть для зажопників, про Резникова не можу сказати нічого поганого, крім того, що під час війни на цій посаді бажано мати професійного військового або серйозного логіста.
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10.03.2022 18:20 Ответить
По логістиці він здорово наблатикався на посаді заммера Києва.
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10.03.2022 18:22 Ответить
У нього повинна бути Права рука!
І ця людина скоріше за все є і займається своїм ділом.

Щось на кшталт, як у нас в Миколаєві)
Кім правильно говорить, а Марчело - робить!
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10.03.2022 20:21 Ответить
Не путайте министра обороны и главкома - у них разные сферы работы
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10.03.2022 18:46 Ответить
а що з ним не так? незрозуміло !?
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10.03.2022 18:13 Ответить
Якщо справді патріот, нехай розкаже про зміст всіх так званих перемовин з кассабами в рб
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10.03.2022 20:33 Ответить
Перший млн буде жити, інші за кораблем.
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10.03.2022 18:11 Ответить
навіть не всіх денацифіцируємо
только роззброїмо
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10.03.2022 18:12 Ответить
I голову ***** на списи
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10.03.2022 18:12 Ответить
+ його компашка
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10.03.2022 18:14 Ответить
Перед Верховною Радою буде саме те
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10.03.2022 19:48 Ответить
так вони взяли в облогу Маріуполь цей міністр не знає?
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10.03.2022 18:12 Ответить
давно Марик в оточенні... А ти що, пропонуєш здатися?
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10.03.2022 18:21 Ответить
цей міністр кремль взяв в облогу що пропонує здатися?
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10.03.2022 18:41 Ответить

розшифровано значення рашистсько-фашистської символіки Z.

Z - засранцы.
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10.03.2022 18:13 Ответить
Там два Z повинно бути - засрані зомбі.
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10.03.2022 18:43 Ответить
Каждый новый день играет против орков, которые мерзнут в своих драндулетах, изголодавшие, измученные, демотивированные. Пушечное мясо одним словом.
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10.03.2022 18:14 Ответить
Этой ночью их заглохшие танки можно будет брать голыми руками.
Хватило бы ума.
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10.03.2022 18:18 Ответить
Ну а что? Неотапливаемая боевая техника с успехом заменяет рефрижератор. ))
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10.03.2022 18:45 Ответить
Путин капут.☠️
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10.03.2022 18:15 Ответить
Хенде Хох, руська свиня!
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10.03.2022 18:16 Ответить
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10.03.2022 18:17 Ответить
крым ,вернуть, днр и лнр вернуть,
сто километровая безжизненная зона на территории раши, возле границы украины,
полное 300% возмещение всех убытков,
всех наших преступников выдача украине!
судить всех военных преступников рф в гааге!
на 50 лет поставка всех энергоресурсов, и углеводоров бесплатно!
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10.03.2022 18:19 Ответить
Тролить. І правильно робить. Хоча війна скоро не закінчиться...
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10.03.2022 18:20 Ответить
так, прийдеться ще побігати за російськими бандами по наших лісах.
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10.03.2022 20:32 Ответить
правильний хід думок
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10.03.2022 18:51 Ответить
Кім молодець,
піднього вже починають косити.
маю на увазі позитив і настрій в змі
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10.03.2022 19:18 Ответить
Да, Ким молодец. Не думал что у нас такие губернаторы бывают.
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10.03.2022 19:41 Ответить
Повна капітуляція ворога можлива при повному знищенні фашистів РФ як внутрішніх, так і зовнішніх, по всій Україні. Виходу ЗСУ на Державний кордон України. ЗСУ може виконати це швидко. Але тягне з виконанням зазначеної умови 8 років. Пустило ворога через кордон. Досі не перейшло до системної контратаки. Такий стан може спричинити закріплення гнид на нашій землі. Втрати стратегічних переваг які зараз має Україна.
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.03.2022 19:27 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 20:08 Ответить
И ПРИ НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ:
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАШИСТОВ ЗА УПОМИНАНИЕ ГДЕ-ЛИБО И КОГО-ЛИБО ЧТО РАША ЯВЛЯЕТСЯ НАСЛЕДНИКОМ ИЛИ ПОТОМКОМ КИЕВСКОЙ РУСИ
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10.03.2022 20:10 Ответить
С армией РФ покончено этот сброд что шатается как бомжи осталось бежать к мамке или сдаться...
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10.03.2022 20:11 Ответить
Если Калининград или Ростов (например) отойдёт к Украине по итогам, то всё население этих областей переселяйте на Московию.. Мозги настолько промыты, что уже не лечится.
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10.03.2022 21:30 Ответить
 
 