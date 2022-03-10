УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10676 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 791 40
армія РФ (13467) війна (56365) Росія (47196) Резніков (1386) капітуляція (17)

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков

Резніков радить російським солдатам здаватися в полон, доки не пізно.

Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії!", - зауважив Резніков.

Він також наполегливо радить кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем або здатися в український полон, поки не пізно.

"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії. Тримаймо стрій!", - додав міністр оборони. 

Читайте також: Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Кацапский ******** доживает последние денёчки а путин-***** это Гитлер в апреле 45го ...
показати весь коментар
10.03.2022 18:10
+27
Тролить. І правильно робить. Хоча війна скоро не закінчиться...
показати весь коментар
10.03.2022 18:20
+24
крым ,вернуть, днр и лнр вернуть,
сто километровая безжизненная зона на территории раши, возле границы украины,
полное 300% возмещение всех убытков,
всех наших преступников выдача украине!
судить всех военных преступников рф в гааге!
на 50 лет поставка всех энергоресурсов, и углеводоров бесплатно!
показати весь коментар
10.03.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
но только после проведения акции децимации всей русни.
показати весь коментар
10.03.2022 18:10 Відповісти
Кацапский ******** доживает последние денёчки а путин-***** это Гитлер в апреле 45го ...
показати весь коментар
10.03.2022 18:10 Відповісти
он в бункере с попом и Кабаевой не оженился как тоне по сценарию.. цианид привезли 2 адъютанта Вальтеры почистили патроны загнали в затвор тогда можно а да Соловье Симоньян и онные с ними обязан попросить простого рядового в бункере застрелить их в спину от позора а жены всех генералов депутатов сенаторов министров чиннуш олигархов...обязаны своим диточкам вызвав из из Европы и США вколоть дозу цианида чтобы они не достались на поедание....
показати весь коментар
10.03.2022 18:26 Відповісти
Язиком ляпає добре! Якщо б ще патріотом був !
показати весь коментар
10.03.2022 18:10 Відповісти
А зараз нема виходу у жодного прихованого кацапа, всі раптом стали патріотами, навіть Добкін з маузером бігає.
показати весь коментар
10.03.2022 18:12 Відповісти
Не вважаю Рєзнікова прихованим кацапом.
показати весь коментар
10.03.2022 18:18 Відповісти
Теж не вважаю, просто зараз патріотизм став заразним навіть для зажопників, про Резникова не можу сказати нічого поганого, крім того, що під час війни на цій посаді бажано мати професійного військового або серйозного логіста.
показати весь коментар
10.03.2022 18:20 Відповісти
По логістиці він здорово наблатикався на посаді заммера Києва.
показати весь коментар
10.03.2022 18:22 Відповісти
У нього повинна бути Права рука!
І ця людина скоріше за все є і займається своїм ділом.

Щось на кшталт, як у нас в Миколаєві)
Кім правильно говорить, а Марчело - робить!
показати весь коментар
10.03.2022 20:21 Відповісти
Не путайте министра обороны и главкома - у них разные сферы работы
показати весь коментар
10.03.2022 18:46 Відповісти
а що з ним не так? незрозуміло !?
показати весь коментар
10.03.2022 18:13 Відповісти
Якщо справді патріот, нехай розкаже про зміст всіх так званих перемовин з кассабами в рб
показати весь коментар
10.03.2022 20:33 Відповісти
Перший млн буде жити, інші за кораблем.
показати весь коментар
10.03.2022 18:11 Відповісти
навіть не всіх денацифіцируємо
только роззброїмо
показати весь коментар
10.03.2022 18:12 Відповісти
I голову ***** на списи
показати весь коментар
10.03.2022 18:12 Відповісти
+ його компашка
показати весь коментар
10.03.2022 18:14 Відповісти
Перед Верховною Радою буде саме те
показати весь коментар
10.03.2022 19:48 Відповісти
так вони взяли в облогу Маріуполь цей міністр не знає?
показати весь коментар
10.03.2022 18:12 Відповісти
давно Марик в оточенні... А ти що, пропонуєш здатися?
показати весь коментар
10.03.2022 18:21 Відповісти
цей міністр кремль взяв в облогу що пропонує здатися?
показати весь коментар
10.03.2022 18:41 Відповісти

розшифровано значення рашистсько-фашистської символіки Z.

Z - засранцы.
показати весь коментар
10.03.2022 18:13 Відповісти
Там два Z повинно бути - засрані зомбі.
показати весь коментар
10.03.2022 18:43 Відповісти
Каждый новый день играет против орков, которые мерзнут в своих драндулетах, изголодавшие, измученные, демотивированные. Пушечное мясо одним словом.
показати весь коментар
10.03.2022 18:14 Відповісти
Этой ночью их заглохшие танки можно будет брать голыми руками.
Хватило бы ума.
показати весь коментар
10.03.2022 18:18 Відповісти
Ну а что? Неотапливаемая боевая техника с успехом заменяет рефрижератор. ))
показати весь коментар
10.03.2022 18:45 Відповісти
Путин капут.☠️
показати весь коментар
10.03.2022 18:15 Відповісти
Хенде Хох, руська свиня!
показати весь коментар
10.03.2022 18:16 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 18:17 Відповісти
крым ,вернуть, днр и лнр вернуть,
сто километровая безжизненная зона на территории раши, возле границы украины,
полное 300% возмещение всех убытков,
всех наших преступников выдача украине!
судить всех военных преступников рф в гааге!
на 50 лет поставка всех энергоресурсов, и углеводоров бесплатно!
показати весь коментар
10.03.2022 18:19 Відповісти
Тролить. І правильно робить. Хоча війна скоро не закінчиться...
показати весь коментар
10.03.2022 18:20 Відповісти
так, прийдеться ще побігати за російськими бандами по наших лісах.
показати весь коментар
10.03.2022 20:32 Відповісти
правильний хід думок
показати весь коментар
10.03.2022 18:51 Відповісти
Кім молодець,
піднього вже починають косити.
маю на увазі позитив і настрій в змі
показати весь коментар
10.03.2022 19:18 Відповісти
Да, Ким молодец. Не думал что у нас такие губернаторы бывают.
показати весь коментар
10.03.2022 19:41 Відповісти
Повна капітуляція ворога можлива при повному знищенні фашистів РФ як внутрішніх, так і зовнішніх, по всій Україні. Виходу ЗСУ на Державний кордон України. ЗСУ може виконати це швидко. Але тягне з виконанням зазначеної умови 8 років. Пустило ворога через кордон. Досі не перейшло до системної контратаки. Такий стан може спричинити закріплення гнид на нашій землі. Втрати стратегічних переваг які зараз має Україна.
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
10.03.2022 19:27 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
10.03.2022 20:08 Відповісти
И ПРИ НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ:
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАШИСТОВ ЗА УПОМИНАНИЕ ГДЕ-ЛИБО И КОГО-ЛИБО ЧТО РАША ЯВЛЯЕТСЯ НАСЛЕДНИКОМ ИЛИ ПОТОМКОМ КИЕВСКОЙ РУСИ
показати весь коментар
10.03.2022 20:10 Відповісти
С армией РФ покончено этот сброд что шатается как бомжи осталось бежать к мамке или сдаться...
показати весь коментар
10.03.2022 20:11 Відповісти
Если Калининград или Ростов (например) отойдёт к Украине по итогам, то всё население этих областей переселяйте на Московию.. Мозги настолько промыты, что уже не лечится.
показати весь коментар
10.03.2022 21:30 Відповісти
 
 