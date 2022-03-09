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Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян чинити тотальний опір і знищувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра у фейсбуці.

"Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів", - написав Резніков.

Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою

"Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", - підкреслив очільник Міноборони.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
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09.03.2022 19:35
+15
Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
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09.03.2022 19:42
+13
Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
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09.03.2022 19:35
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Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
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09.03.2022 19:35 Відповісти
те, кто должен был его раздавать свалили на запад еще до начала бомбардировок. Мы это не забыли мы их об этом спросим.
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09.03.2022 19:46 Відповісти
Ха ... так і "пояса шахіда" нема... Це ж тротил або С4 має бути і якийсь детонатор. Ну от хто в цьому щось петрає? Одиниці...
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09.03.2022 20:05 Відповісти
Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
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09.03.2022 19:35 Відповісти
Самі ці об*єкти без озброєння, але добре охороняються...
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09.03.2022 19:41 Відповісти
Доводьте до всіх керівників міст містечок і сіл щоб всі готувалися !Навіть коктелі молотова ! На півдні треба багато кого с керівників просто рострілювати за зраду і халатність протидії ворогу.
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09.03.2022 19:35 Відповісти
это правда. но не многие из бегунов вернутся назад после освобождения.
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09.03.2022 19:48 Відповісти
Резников, а почему ни одного дота не отлито из бетона возле стратегических мостов, электростанций итд?

Ну и на последок - твой браслетик вибрирует? Это самое главное !
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09.03.2022 19:36 Відповісти
Доты это вчерашний день.После войны весь военный бюджет на авиацию и ПВО.И нах тогда доты.
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09.03.2022 19:42 Відповісти
Ага. Расскажи это рашистам, которые не могут прорвать наши линии обороны на Донбассе.
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09.03.2022 19:55 Відповісти
Они потому и лезут,что у нас нет преимущества в воздухе.
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09.03.2022 20:37 Відповісти
ну так вэлыкэ будивныцтво заважало...
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09.03.2022 19:44 Відповісти
Шини хоча б попроколюйте. Це саме просте, що можна зробити.
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09.03.2022 19:41 Відповісти
ти коли не будь намагався проколоти шини на вантажівці ? а на військовій техніці спец шини ! спочатку треба роздати зброю свідомому населенню , а потім закликати до дій !
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09.03.2022 20:27 Відповісти
Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
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09.03.2022 19:42 Відповісти
Всё он понимает. Это же не его дети будут с бутылочками на хорошо охраняемые объекты прорываться.

P.S.
Поэтому и Байрактары не летают.
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09.03.2022 19:57 Відповісти
А що ви чекали від адвоката Бєні?
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09.03.2022 20:06 Відповісти
Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!
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09.03.2022 20:56 Відповісти
РЭБ может охранять до роты вооруженных солдат. Я понятия не имею, как его уничтожить обычному человеку без оружия (у нас как бы в магазинах его не продают и не выдают тем более). Даже с поясом Шахида туда физически не дойти, солдаты уничтожат любого человека, кто пойдет в их сторону. Министр реально какую-то дичь несет.
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09.03.2022 21:07 Відповісти
Просто, в двох словах, скажіть людям скидати координати всіх ворожих об*єктів з великими антеннами... Якщо це не РЕП/РЕР, то штабна машина або РЛС...
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09.03.2022 19:43 Відповісти
Тут еще другая сторона есть.
Электроника - это драгметаллы. Надо же показать нужным людям. как оно со стороны выглядит.
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09.03.2022 20:05 Відповісти
Пусть Резников с коктейлем Молотова и бежит на РЕБ, а я сзади на шухере постою посмотрю на эту
клоунаду.
Оружие давай вначале.
Блин, нет слов...
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09.03.2022 20:05 Відповісти
До последнего блокировали создание терОбороны ! И на Кличко гнали
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09.03.2022 20:11 Відповісти
Звернення до громадян, інших прохання не турбуватися.
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09.03.2022 20:44 Відповісти
Цей пан точно міністр оборони? Схоже загубився де його зона відповідальності та ким він командує
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09.03.2022 20:53 Відповісти
Байрактари не потрібні, так? Дешеві та невибагливі громадяни, у разі чого, танки дрючками закидають👆
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09.03.2022 21:00 Відповісти
Та нi, українська IP це ще не ознака громадянина.
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09.03.2022 21:11 Відповісти
Показывайте это цыганам. Пусть разделит на цветные металлы.
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09.03.2022 22:20 Відповісти
 
 