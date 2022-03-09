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Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников призвал граждан оказывать тотальное сопротивление и уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.

"Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Поставка российским оккупационным войскам топлива, боеприпасов уже существенно усложнена. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – написал Резников.

Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов 01

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"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", - подчеркнул глава Минобороны.
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Топ комментарии
+19
Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
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09.03.2022 19:35
+15
Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
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09.03.2022 19:42
+13
Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
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09.03.2022 19:35
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Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
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09.03.2022 19:35 Ответить
те, кто должен был его раздавать свалили на запад еще до начала бомбардировок. Мы это не забыли мы их об этом спросим.
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09.03.2022 19:46 Ответить
Ха ... так і "пояса шахіда" нема... Це ж тротил або С4 має бути і якийсь детонатор. Ну от хто в цьому щось петрає? Одиниці...
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09.03.2022 20:05 Ответить
Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
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09.03.2022 19:35 Ответить
Самі ці об*єкти без озброєння, але добре охороняються...
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09.03.2022 19:41 Ответить
Доводьте до всіх керівників міст містечок і сіл щоб всі готувалися !Навіть коктелі молотова ! На півдні треба багато кого с керівників просто рострілювати за зраду і халатність протидії ворогу.
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09.03.2022 19:35 Ответить
это правда. но не многие из бегунов вернутся назад после освобождения.
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09.03.2022 19:48 Ответить
Резников, а почему ни одного дота не отлито из бетона возле стратегических мостов, электростанций итд?

Ну и на последок - твой браслетик вибрирует? Это самое главное !
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09.03.2022 19:36 Ответить
Доты это вчерашний день.После войны весь военный бюджет на авиацию и ПВО.И нах тогда доты.
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09.03.2022 19:42 Ответить
Ага. Расскажи это рашистам, которые не могут прорвать наши линии обороны на Донбассе.
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09.03.2022 19:55 Ответить
Они потому и лезут,что у нас нет преимущества в воздухе.
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09.03.2022 20:37 Ответить
ну так вэлыкэ будивныцтво заважало...
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09.03.2022 19:44 Ответить
Шини хоча б попроколюйте. Це саме просте, що можна зробити.
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09.03.2022 19:41 Ответить
ти коли не будь намагався проколоти шини на вантажівці ? а на військовій техніці спец шини ! спочатку треба роздати зброю свідомому населенню , а потім закликати до дій !
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09.03.2022 20:27 Ответить
Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
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09.03.2022 19:42 Ответить
Всё он понимает. Это же не его дети будут с бутылочками на хорошо охраняемые объекты прорываться.

P.S.
Поэтому и Байрактары не летают.
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09.03.2022 19:57 Ответить
А що ви чекали від адвоката Бєні?
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09.03.2022 20:06 Ответить
Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!
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09.03.2022 20:56 Ответить
РЭБ может охранять до роты вооруженных солдат. Я понятия не имею, как его уничтожить обычному человеку без оружия (у нас как бы в магазинах его не продают и не выдают тем более). Даже с поясом Шахида туда физически не дойти, солдаты уничтожат любого человека, кто пойдет в их сторону. Министр реально какую-то дичь несет.
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09.03.2022 21:07 Ответить
Просто, в двох словах, скажіть людям скидати координати всіх ворожих об*єктів з великими антеннами... Якщо це не РЕП/РЕР, то штабна машина або РЛС...
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09.03.2022 19:43 Ответить
Тут еще другая сторона есть.
Электроника - это драгметаллы. Надо же показать нужным людям. как оно со стороны выглядит.
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09.03.2022 20:05 Ответить
Пусть Резников с коктейлем Молотова и бежит на РЕБ, а я сзади на шухере постою посмотрю на эту
клоунаду.
Оружие давай вначале.
Блин, нет слов...
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09.03.2022 20:05 Ответить
До последнего блокировали создание терОбороны ! И на Кличко гнали
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09.03.2022 20:11 Ответить
Звернення до громадян, інших прохання не турбуватися.
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09.03.2022 20:44 Ответить
Цей пан точно міністр оборони? Схоже загубився де його зона відповідальності та ким він командує
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09.03.2022 20:53 Ответить
Байрактари не потрібні, так? Дешеві та невибагливі громадяни, у разі чого, танки дрючками закидають👆
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09.03.2022 21:00 Ответить
Та нi, українська IP це ще не ознака громадянина.
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09.03.2022 21:11 Ответить
Показывайте это цыганам. Пусть разделит на цветные металлы.
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09.03.2022 22:20 Ответить
 
 