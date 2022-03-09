Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников призвал граждан оказывать тотальное сопротивление и уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.
"Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Поставка российским оккупационным войскам топлива, боеприпасов уже существенно усложнена. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней.
Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – написал Резников.
"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", - подчеркнул глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Ну и на последок - твой браслетик вибрирует? Это самое главное !
***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
P.S.
Поэтому и Байрактары не летают.
Электроника - это драгметаллы. Надо же показать нужным людям. как оно со стороны выглядит.
клоунаду.
Оружие давай вначале.
Блин, нет слов...