РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4122 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
44 431 221
война (46746) Кучма (1867) Россия (91256)

Кучма: Россия, будьте вы прокляты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кучма: Россия, будьте вы прокляты

Второй президент Украины Леонид Кучма выступил с заявлением из-за полномасштабной войны России против Украины.

Соответствующее заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Родные мои! Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя - Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни, хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что уже всю вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан", - подчеркнул второй президент Украины.

По словам Кучмы, никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.

"За наше будущее. За нашу свободу. Я остаюсь дома, в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых дрязг .Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента. Украина - не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить. А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты. Слава Украине! Слава Украинцам!" – подытожил он.

Читайте: Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума доказать, что он "не был простым обманом": Украина может вспоминать торжественные обещания как издевательство

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Благодаря таким как Кучма после распада СССР Украина пошла не в том направлении
показать весь комментарий
10.03.2022 20:36
+31
ждал две недели, смотрел чья возьмёт )
показать весь комментарий
10.03.2022 20:51
+30
А ведь не слей ты тысячу триста ядерных боеголовок ничего бы не было!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
грьобаний ішак прокинувся. поки інший при смерті. А де твій сучий зятьок? ця курва розікрала пів україни на свою і любих друзів користь. армію хоронив як і інші презекденти. мовчи падло.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:14 Ответить
ооообана...

кучма прозрів...почав сповідатися... а чим займається його зять Злодій пінчук?!....

а коли нафталіни кравчук та фокіни почнуть сповідатися про скоєні злочини проти України...??
показать весь комментарий
10.03.2022 22:21 Ответить
чует куда ветер подул
показать весь комментарий
10.03.2022 22:28 Ответить
Ты - один из тех, по чьей вине происходят сегодняшние события. Ты каяться должен.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:43 Ответить
Для оценки чего лишились,советую посмотретьhttps://www.youtube.com/watch?v=K7bFDvVlLvA
показать весь комментарий
10.03.2022 22:49 Ответить
Якщо стосовно ЯО, то тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
показать весь комментарий
10.03.2022 23:40 Ответить
Миршавий гад, москви підстилка!!!
Саме ,,завдяки" тобі і твоїй мерзенній шоблі сьогодні Україна у вогні!
В угоду кремлівським та іншим ,,друзям" ти здав ядерну зброю рашистам за нікчемний папірець! Нищив українські балістичні ракети, навіть ті, що були зі звичайними боєголовками. Нещадно різав бойову авіацію України, особливо - бомбардувальну, а дальню знищив повністю! ! Масово продавав зенітно-ракетні комплекси країнам ,,третього світу"!
І, головне, за вонючий мокшанський газ передав росії стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95мс разом із ракетним озброєнням!!! Ці крилаті ракети сьогодні твої ,,друзі", рашистсько-путлерівські фашисти, повертають в Україну! Смертельним грузом! Навіть не перетинаючи нашого повітряного простору!
Харків, Чугуїв, Маріуполь, Бровари, Охтирка, Суми, Житомир, Чернігів....... масова загибель українських дітей і цивільних людей на твоїй нечистій совісті!!!
Не плач сльозами крокодила, зраднику!
Горіти тобі в пеклі!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 23:01 Ответить
Тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
показать весь комментарий
10.03.2022 23:41 Ответить
Много ядерного потенциала Украина бы не потянула,но если бы этот рыжий мудак оставил бы с десяток,орки бы никогда не сунулись бы.А теперь имеем последствия от его действий..На кол бы эту гниду.
показать весь комментарий
10.03.2022 23:04 Ответить
Тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
показать весь комментарий
10.03.2022 23:41 Ответить
Будь ты проклят, тварь многовекторная .
показать весь комментарий
10.03.2022 23:09 Ответить
Ну ладно рудий кучма і старий перефарбований комуняка кравчук, а чого мовчить нібито найпатріотичнішій з усіх президентів пан ющенко?
показать весь комментарий
10.03.2022 23:13 Ответить
Звернення В. Ющенко :

" Росіяни ви не "освободітелі" - ви чума і кати"

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022, 08:53

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/2/7327360/
показать весь комментарий
10.03.2022 23:43 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
10.03.2022 23:58 Ответить
Паскуда ти кінчена прокацапська, ти Ющенка не чіпай - ти його нігтя не варт.
показать весь комментарий
11.03.2022 00:41 Ответить
эта потвора еще не весит вверх ногами. очень жаль
показать весь комментарий
10.03.2022 23:20 Ответить
Включив тумлер"Д"
показать весь комментарий
10.03.2022 23:23 Ответить
О! Вилізло з нафталіну, щоб побавитись у Капітана Очевидність.
Тьфу, мерзотник.
показать весь комментарий
11.03.2022 00:15 Ответить
Будь ти проклятий! Це все за твоєї вини!
показать весь комментарий
11.03.2022 00:23 Ответить
Ніколи не думав що настане такий час коли Кучма буде говорити "Слава Україні"
показать весь комментарий
11.03.2022 07:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 