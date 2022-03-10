Кучма: Россия, будьте вы прокляты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Второй президент Украины Леонид Кучма выступил с заявлением из-за полномасштабной войны России против Украины.
Соответствующее заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы! Родные мои! Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя - Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни, хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.
Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что уже всю вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан", - подчеркнул второй президент Украины.
По словам Кучмы, никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.
"За наше будущее. За нашу свободу. Я остаюсь дома, в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых дрязг .Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента. Украина - не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить. А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты. Слава Украине! Слава Украинцам!" – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
кучма прозрів...почав сповідатися... а чим займається його зять Злодій пінчук?!....
а коли нафталіни кравчук та фокіни почнуть сповідатися про скоєні злочини проти України...??
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
Саме ,,завдяки" тобі і твоїй мерзенній шоблі сьогодні Україна у вогні!
В угоду кремлівським та іншим ,,друзям" ти здав ядерну зброю рашистам за нікчемний папірець! Нищив українські балістичні ракети, навіть ті, що були зі звичайними боєголовками. Нещадно різав бойову авіацію України, особливо - бомбардувальну, а дальню знищив повністю! ! Масово продавав зенітно-ракетні комплекси країнам ,,третього світу"!
І, головне, за вонючий мокшанський газ передав росії стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95мс разом із ракетним озброєнням!!! Ці крилаті ракети сьогодні твої ,,друзі", рашистсько-путлерівські фашисти, повертають в Україну! Смертельним грузом! Навіть не перетинаючи нашого повітряного простору!
Харків, Чугуїв, Маріуполь, Бровари, Охтирка, Суми, Житомир, Чернігів....... масова загибель українських дітей і цивільних людей на твоїй нечистій совісті!!!
Не плач сльозами крокодила, зраднику!
Горіти тобі в пеклі!!!
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
" Росіяни ви не "освободітелі" - ви чума і кати"
СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022, 08:53
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/2/7327360/
Тьфу, мерзотник.