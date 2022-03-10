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Кучма: Росія, будьте ви прокляті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кучма: Росія, будьте ви прокляті

Другий президент України Леонід Кучма виступив із заявою через повномасштабну війну Росії проти України.

Відповідну заяву у Facebook опублікувала прессекретарка Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.

"Українці! Рідні мої! Ми різного віку та статі, ми різної крові та віри, та усім нам сьогодні одне ім’я - Українці. І я гордий бути з вами одного імені.  За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність.

Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів. Що вже цілу вічність весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість наших волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян", - наголосив другий президент України.

За словами Кучми, ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну.

"За наше майбутнє. За нашу свободу. Я лишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об’єднавшись навколо Прапора, Армії, Президента. Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєдуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты. Слава Україні! Слава Українцям!" - підсумував він.

Читайте: Українці вщент знищили віковий міф про велич Росії, - звернення Кравчука, Кучми та Ющенка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Благодаря таким как Кучма после распада СССР Украина пошла не в том направлении
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10.03.2022 20:36
+31
ждал две недели, смотрел чья возьмёт )
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10.03.2022 20:51
+30
А ведь не слей ты тысячу триста ядерных боеголовок ничего бы не было!
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10.03.2022 20:35
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грьобаний ішак прокинувся. поки інший при смерті. А де твій сучий зятьок? ця курва розікрала пів україни на свою і любих друзів користь. армію хоронив як і інші презекденти. мовчи падло.
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10.03.2022 22:14 Відповісти
ооообана...

кучма прозрів...почав сповідатися... а чим займається його зять Злодій пінчук?!....

а коли нафталіни кравчук та фокіни почнуть сповідатися про скоєні злочини проти України...??
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10.03.2022 22:21 Відповісти
чует куда ветер подул
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10.03.2022 22:28 Відповісти
Ты - один из тех, по чьей вине происходят сегодняшние события. Ты каяться должен.
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10.03.2022 22:43 Відповісти
Для оценки чего лишились,советую посмотретьhttps://www.youtube.com/watch?v=K7bFDvVlLvA
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10.03.2022 22:49 Відповісти
Якщо стосовно ЯО, то тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
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10.03.2022 23:40 Відповісти
Миршавий гад, москви підстилка!!!
Саме ,,завдяки" тобі і твоїй мерзенній шоблі сьогодні Україна у вогні!
В угоду кремлівським та іншим ,,друзям" ти здав ядерну зброю рашистам за нікчемний папірець! Нищив українські балістичні ракети, навіть ті, що були зі звичайними боєголовками. Нещадно різав бойову авіацію України, особливо - бомбардувальну, а дальню знищив повністю! ! Масово продавав зенітно-ракетні комплекси країнам ,,третього світу"!
І, головне, за вонючий мокшанський газ передав росії стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95мс разом із ракетним озброєнням!!! Ці крилаті ракети сьогодні твої ,,друзі", рашистсько-путлерівські фашисти, повертають в Україну! Смертельним грузом! Навіть не перетинаючи нашого повітряного простору!
Харків, Чугуїв, Маріуполь, Бровари, Охтирка, Суми, Житомир, Чернігів....... масова загибель українських дітей і цивільних людей на твоїй нечистій совісті!!!
Не плач сльозами крокодила, зраднику!
Горіти тобі в пеклі!!!
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10.03.2022 23:01 Відповісти
Тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
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10.03.2022 23:41 Відповісти
Много ядерного потенциала Украина бы не потянула,но если бы этот рыжий мудак оставил бы с десяток,орки бы никогда не сунулись бы.А теперь имеем последствия от его действий..На кол бы эту гниду.
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10.03.2022 23:04 Відповісти
Тоді, був президентом, кравчук, і форма правління була в Україні, президентсько-парламннтська, а не як зараз по конституції, у парламента більше повноважень, ніж у президента, тобто парламентсько-презедентської форма.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
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10.03.2022 23:41 Відповісти
Будь ты проклят, тварь многовекторная .
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10.03.2022 23:09 Відповісти
Ну ладно рудий кучма і старий перефарбований комуняка кравчук, а чого мовчить нібито найпатріотичнішій з усіх президентів пан ющенко?
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10.03.2022 23:13 Відповісти
Звернення В. Ющенко :

" Росіяни ви не "освободітелі" - ви чума і кати"

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022, 08:53

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/2/7327360/
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10.03.2022 23:43 Відповісти
Дякую
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10.03.2022 23:58 Відповісти
Паскуда ти кінчена прокацапська, ти Ющенка не чіпай - ти його нігтя не варт.
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11.03.2022 00:41 Відповісти
эта потвора еще не весит вверх ногами. очень жаль
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10.03.2022 23:20 Відповісти
Включив тумлер"Д"
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10.03.2022 23:23 Відповісти
О! Вилізло з нафталіну, щоб побавитись у Капітана Очевидність.
Тьфу, мерзотник.
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11.03.2022 00:15 Відповісти
Будь ти проклятий! Це все за твоєї вини!
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11.03.2022 00:23 Відповісти
Ніколи не думав що настане такий час коли Кучма буде говорити "Слава Україні"
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11.03.2022 07:12 Відповісти
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