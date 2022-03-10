Кучма: Росія, будьте ви прокляті
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Другий президент України Леонід Кучма виступив із заявою через повномасштабну війну Росії проти України.
Відповідну заяву у Facebook опублікувала прессекретарка Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.
"Українці! Рідні мої! Ми різного віку та статі, ми різної крові та віри, та усім нам сьогодні одне ім’я - Українці. І я гордий бути з вами одного імені. За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність.
Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів. Що вже цілу вічність весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість наших волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян", - наголосив другий президент України.
За словами Кучми, ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну.
"За наше майбутнє. За нашу свободу. Я лишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об’єднавшись навколо Прапора, Армії, Президента. Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєдуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты. Слава Україні! Слава Українцям!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
кучма прозрів...почав сповідатися... а чим займається його зять Злодій пінчук?!....
а коли нафталіни кравчук та фокіни почнуть сповідатися про скоєні злочини проти України...??
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
Саме ,,завдяки" тобі і твоїй мерзенній шоблі сьогодні Україна у вогні!
В угоду кремлівським та іншим ,,друзям" ти здав ядерну зброю рашистам за нікчемний папірець! Нищив українські балістичні ракети, навіть ті, що були зі звичайними боєголовками. Нещадно різав бойову авіацію України, особливо - бомбардувальну, а дальню знищив повністю! ! Масово продавав зенітно-ракетні комплекси країнам ,,третього світу"!
І, головне, за вонючий мокшанський газ передав росії стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95мс разом із ракетним озброєнням!!! Ці крилаті ракети сьогодні твої ,,друзі", рашистсько-путлерівські фашисти, повертають в Україну! Смертельним грузом! Навіть не перетинаючи нашого повітряного простору!
Харків, Чугуїв, Маріуполь, Бровари, Охтирка, Суми, Житомир, Чернігів....... масова загибель українських дітей і цивільних людей на твоїй нечистій совісті!!!
Не плач сльозами крокодила, зраднику!
Горіти тобі в пеклі!!!
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
Лишив кравчук, який всупереч пропозиціям (які підтримував і Кучма в тому числі, який був статусі прем'єр-міністра) парламентської спеціальної комісії, затвердив вигідні московії переговорні позиції, перед тим замінивши на вимогу московії, керівника переговорної групи, а Кучма, через те що був прем'єр-міністром, повинен був виконати волю кравчука, і все підписати, одночасно з вігідними для московії умовами, по розподілу флоту.
Не знаю чому так кравчук тоді зробив, може хотів лояльності московії, у вирішенні в майбутньому якихось питань, на міждержавному рівні, може брак освіти, який (брак освіти) не дав проаналізувати все на стратегічному рівні, не знаю, але "заслуга" це кравчука..
Тай таке.
" Росіяни ви не "освободітелі" - ви чума і кати"
СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022, 08:53
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/2/7327360/
Тьфу, мерзотник.