Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Нежин - 2 погибших, 8 раненых, - мэр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Нежине Черниговской области в четверг в результате обстрела оккупантами из "Ураганов" 2 человека погибли, 8 ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал мэр Нежина Александр Кодола.
Он отметил: "Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших".
Также в результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, отметил мэр.
4 дома остаются без света. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ни по родине ни по матери
це ще у2014 році було ясно.
але теперка нюанс
раніше вони відчувалися тупо чужими недорозвинутими зайвохромосомними
дебіла можно було навіть пожаліти
у 2022 - тільки вороги.
проклята нація недохромосомних орків