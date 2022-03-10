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Нежин (61) обстрел (20139)

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Нежин - 2 погибших, 8 раненых, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли из

В Нежине Черниговской области в четверг в результате обстрела оккупантами из "Ураганов" 2 человека погибли, 8 ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал мэр Нежина Александр Кодола.

Он отметил: "Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших".

Также в результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, отметил мэр.

4 дома остаются без света. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетным ударом войск РФ уничтожен пункт управления аэродромом в Нежине, - мэр Кодола

Автор: Анастасія Потіха
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Хай ураганщики готуються
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10.03.2022 21:22 Ответить
если попадутся живыми сжечь вместе с ураганом. Пи....ры, как можно стрелять по городу с мирным населением. Этих мудаков живыми не брать.
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10.03.2022 23:43 Ответить
сцукі, мій рідний Ніжин
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10.03.2022 21:24 Ответить
тримайся сонце
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10.03.2022 21:27 Ответить
ніч довга..
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10.03.2022 21:25 Ответить
Покидьки! Ворожим артилеристам слід відрубувати голови та насаджувати на їхні ракети!
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10.03.2022 21:26 Ответить
никогда мьі не будем братьями
ни по родине ни по матери

це ще у2014 році було ясно.

але теперка нюанс

раніше вони відчувалися тупо чужими недорозвинутими зайвохромосомними
дебіла можно було навіть пожаліти

у 2022 - тільки вороги.
проклята нація недохромосомних орків

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10.03.2022 21:27 Ответить
******* кацапів і через 50 років в кожному куточку світу треба! Щоб вони сиділи на своїх болотах та жерли одне одного.
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10.03.2022 21:32 Ответить
Ось і до Ніжина русскій мір добрався(
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10.03.2022 22:23 Ответить
 
 