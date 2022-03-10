Окупанти обстріляли з "Ураганів" Ніжин - 2 загиблих, 8 поранених, - мер
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У Ніжині Чернігівської області у четвер внаслідок обстрілу окупантами з "Ураганів" 2 людей загинули, 8 поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Ніжина Олександр Кодола.
Він зазначив: "Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих".
Також внаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи. До кінця дня тепло має бути повернуто в домівки, зазначив мер.
4 будинки залишаються без світла. У 17 школі, 25 садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.
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ни по родине ни по матери
це ще у2014 році було ясно.
але теперка нюанс
раніше вони відчувалися тупо чужими недорозвинутими зайвохромосомними
дебіла можно було навіть пожаліти
у 2022 - тільки вороги.
проклята нація недохромосомних орків