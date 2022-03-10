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Ніжин (51) обстріл (21033)

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Ніжин - 2 загиблих, 8 поранених, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли з

У Ніжині Чернігівської області у четвер внаслідок обстрілу окупантами з "Ураганів" 2 людей загинули, 8 поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Ніжина Олександр Кодола.

Він зазначив: "Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих".

Також внаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи. До кінця дня тепло має бути повернуто в домівки, зазначив мер.

4 будинки залишаються без світла. У 17 школі, 25 садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

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Автор: Роман Свиридович
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Хай ураганщики готуються
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10.03.2022 21:22 Відповісти
если попадутся живыми сжечь вместе с ураганом. Пи....ры, как можно стрелять по городу с мирным населением. Этих мудаков живыми не брать.
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10.03.2022 23:43 Відповісти
сцукі, мій рідний Ніжин
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10.03.2022 21:24 Відповісти
тримайся сонце
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10.03.2022 21:27 Відповісти
ніч довга..
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Покидьки! Ворожим артилеристам слід відрубувати голови та насаджувати на їхні ракети!
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10.03.2022 21:26 Відповісти
никогда мьі не будем братьями
ни по родине ни по матери

це ще у2014 році було ясно.

але теперка нюанс

раніше вони відчувалися тупо чужими недорозвинутими зайвохромосомними
дебіла можно було навіть пожаліти

у 2022 - тільки вороги.
проклята нація недохромосомних орків

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10.03.2022 21:27 Відповісти
******* кацапів і через 50 років в кожному куточку світу треба! Щоб вони сиділи на своїх болотах та жерли одне одного.
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10.03.2022 21:32 Відповісти
Ось і до Ніжина русскій мір добрався(
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10.03.2022 22:23 Відповісти
 
 