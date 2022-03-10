Россия хочет "разорвать" Европу, весь континент в опасности, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия никогда не уважала Европейский Союз.
Об этом президент заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Вы слышали заявления Москвы за последние годы? Вы там услышали хотя бы одно уважительное изречение о Европейском Союзе? У вас сложилось впечатление, что Путин признает Европу равноправным государством? Нет, он хочет разорвать Европу, как и Украину. Просто послушайте речи российских пропагандистов. Они даже проповеди в церквях читают о завоевании других государств. Молдова, Грузия, государства Балтии. Я уверен, что и Польша под угрозой. По сути весь континент находится в опасности, пока Россия имеет возможность напасть на другое государство", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что у Украины меньше солдат, чем в России, меньше оборудования и меньше ракет.
"Но у нас есть то, чего нет у них: людей, которые действительно ценят свою свободу и готовы бороться за нее. Поэтому эта война и стала народной войной, в которой каждый человек выполняет определенную функцию", – добавил президент.
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Злий Еллін
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Не знаю навіщо вам ця інфа але най буде
Рік великого крадівництва і бігань за Порохом. Коли розвідка Байдена попереджала, що Путін нападе, воно бігало кривлялось і гнало на Байдена, що паніку наводить, а вже всьо. Треба грати роль серйозного президента. І пора зрозуміти що нема там з ким домовлятись. Та ще й Зеленському, що цей оратор з листочка читатиме? А якщо розмова піде не по сценарію?
А повинен створити боєздатну ефективну армію, очолити контрнаступ. Знищити ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Вийти на Державний кордо України. Розпочати відбудову України.