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Россия хочет "разорвать" Европу, весь континент в опасности, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия хочет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия никогда не уважала Европейский Союз.

Об этом президент заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Вы слышали заявления Москвы за последние годы? Вы там услышали хотя бы одно уважительное изречение о Европейском Союзе? У вас сложилось впечатление, что Путин признает Европу равноправным государством? Нет, он хочет разорвать Европу, как и Украину. Просто послушайте речи российских пропагандистов. Они даже проповеди в церквях читают о завоевании других государств. Молдова, Грузия, государства Балтии. Я уверен, что и Польша под угрозой. По сути весь континент находится в опасности, пока Россия имеет возможность напасть на другое государство", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины меньше солдат, чем в России, меньше оборудования и меньше ракет.

"Но у нас есть то, чего нет у них: людей, которые действительно ценят свою свободу и готовы бороться за нее. Поэтому эта война и стала народной войной, в которой каждый человек выполняет определенную функцию", – добавил президент.

Читайте: Российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных из всех структур обороны, - Резников
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Топ комментарии
+13
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10.03.2022 22:50
+7
Секта свідків хутіна , політичних повій . Є такі але свідомість більшості європейців на єднанні з Україною ! Демократія це воля більшост
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10.03.2022 22:38
+6
Европа сама рвет себя. такие страны как Германия, Венгрия, Греция вполне комфортно чувствуют в объятиях ***** и его орков
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10.03.2022 22:40
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Секта свідків хутіна , політичних повій . Є такі але свідомість більшості європейців на єднанні з Україною ! Демократія це воля більшост
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10.03.2022 22:38 Ответить
Но вместо разрыва Европы, хрюсия разорвала себе опу.
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10.03.2022 22:38 Ответить
На два Z
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10.03.2022 22:40 Ответить
Европа сама рвет себя. такие страны как Германия, Венгрия, Греция вполне комфортно чувствуют в объятиях ***** и его орков
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10.03.2022 22:40 Ответить
Виборів цих країнах ще ніхто не відміняв
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10.03.2022 22:42 Ответить
Ось вони і обрали - ******** . Зачекай, ще у Франції ле Пен переможе
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10.03.2022 22:46 Ответить
За які гроші параша буде фінансувати компанію д
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10.03.2022 22:49 Ответить
Все зрозуміло. Ви молода людина й не знаєте а ні про таємні рохунки ще КПРС ще з 80-х, а ні місцевих Фунтів, що є агентами ще з часів КДБ 1 одночасно поважними громадянами ЄС. Ви навить не знаєте історію СРСР, коли чекісти займалися контрабандою конфіскованих ціностей у промисловому масштабі. Я не хочу і не зьбраюсь вас ображати, лише зазначю що ви недооцінюте можливостей Кремля. На добраніч
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10.03.2022 23:06 Ответить
На добраніч
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10.03.2022 23:08 Ответить
Навіть совок не був таким ******** злом як ******* рабсія.
Зараз переважна більшість прорасєйскіх партій в ЄС відхрещуються від будь-яких зв'язків з фашерашей.
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11.03.2022 00:16 Ответить
скажимо їх говніблішмент політичний так, комфортно але це такі люди що власну мамцю продали би.
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11.03.2022 00:31 Ответить
А что можно ожидать от КГБиста - сына НКВДиста.
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10.03.2022 22:45 Ответить
ну да...и вот еще для большей злости бубочки

Злий Еллін



Хату де знімали Сватів русскіє розфігачили мінами.
Не знаю навіщо вам ця інфа але най буде
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10.03.2022 22:46 Ответить
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10.03.2022 22:50 Ответить
Мы у себя дома, у нас много гранатометов. А как мы свои резервы подтянем, то тогда оккупанты будут до самого сраного кремля фрагментированы.
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10.03.2022 22:57 Ответить
У Зе паника,не ссы,на натовскую поляндию не попрут,там 5 статья проснется сразу
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10.03.2022 23:00 Ответить
Сегодня Украине плюнул в лицо Евросоюз,вчера НАТО с самолётами.К кому в взываете?Мы один на один с орками.Украина всё равно победит.За нами правда.Мы на своей земле.Пленных не брать.
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10.03.2022 23:12 Ответить
"Мы один на один с орками"?Не нагадаєш звідки у нас джавеліни з н-лавами і звідки прилітали (а зараз йдуть фурами) гуманітарка та бк?
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11.03.2022 05:25 Ответить
З таким президентом Україна в небезпеці. За три роки президентства можна було зброї добути вже. Рік відосиків і кривлянь, Рік відпочинку і відпусток аж до лютого 2022,
Рік великого крадівництва і бігань за Порохом. Коли розвідка Байдена попереджала, що Путін нападе, воно бігало кривлялось і гнало на Байдена, що паніку наводить, а вже всьо. Треба грати роль серйозного президента. І пора зрозуміти що нема там з ким домовлятись. Та ще й Зеленському, що цей оратор з листочка читатиме? А якщо розмова піде не по сценарію?
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10.03.2022 23:57 Ответить
💯 с Вами согласна
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11.03.2022 00:30 Ответить
ТАК!
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11.03.2022 05:26 Ответить
Зеленський виправдовується за безперешкодний пропуск фашистів РФ через кордони України для захвату Європи. Знищення окупантом мирного населення.
А повинен створити боєздатну ефективну армію, очолити контрнаступ. Знищити ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Вийти на Державний кордо України. Розпочати відбудову України.
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11.03.2022 04:31 Ответить
знову істерить і щось вимагає
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11.03.2022 05:26 Ответить
Про що він меле?Як пуйло "ніц нє вєндє...."
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11.03.2022 06:38 Ответить
 
 