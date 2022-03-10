Россия хочет "разорвать" Европу, весь континент в опасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия никогда не уважала Европейский Союз.

Об этом президент заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Вы слышали заявления Москвы за последние годы? Вы там услышали хотя бы одно уважительное изречение о Европейском Союзе? У вас сложилось впечатление, что Путин признает Европу равноправным государством? Нет, он хочет разорвать Европу, как и Украину. Просто послушайте речи российских пропагандистов. Они даже проповеди в церквях читают о завоевании других государств. Молдова, Грузия, государства Балтии. Я уверен, что и Польша под угрозой. По сути весь континент находится в опасности, пока Россия имеет возможность напасть на другое государство", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины меньше солдат, чем в России, меньше оборудования и меньше ракет.

"Но у нас есть то, чего нет у них: людей, которые действительно ценят свою свободу и готовы бороться за нее. Поэтому эта война и стала народной войной, в которой каждый человек выполняет определенную функцию", – добавил президент.

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