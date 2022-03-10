Росія хоче "розірвати" Європу, весь континент у небезпеці, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ніколи не шанувала Європейський Союз.
Про це президент заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Ви чули заяви Москви за останні роки? Ви там почули хоча б один шанобливий вислів про Європейський Союз? У вас склалося враження, що Путін визнає Європу рівноправною державою? Ні, він хоче розірвати Європу, як і Україну. Просто послухайте промови російських пропагандистів. Вони навіть проповіді у церквах читають про завоювання інших держав. Молдова, Грузія, держави Балтії. Я певен, що й Польща під загрозою. По суті, весь континент перебуває в небезпеці, поки Росія має можливість напасти на іншу державу", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що в України менше солдатів, ніж у Росії, менше обладнання та менше ракет.
"Але у нас є те, чого немає в них: людей, які дійсно цінують свою свободу і готові боротися за неї. Тому ця війна і стала народною війною, в якій кожна людина виконує певну функцію", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз переважна більшість прорасєйскіх партій в ЄС відхрещуються від будь-яких зв'язків з фашерашей.
Злий Еллін
Хату де знімали Сватів русскіє розфігачили мінами.
Не знаю навіщо вам ця інфа але най буде
Рік великого крадівництва і бігань за Порохом. Коли розвідка Байдена попереджала, що Путін нападе, воно бігало кривлялось і гнало на Байдена, що паніку наводить, а вже всьо. Треба грати роль серйозного президента. І пора зрозуміти що нема там з ким домовлятись. Та ще й Зеленському, що цей оратор з листочка читатиме? А якщо розмова піде не по сценарію?
А повинен створити боєздатну ефективну армію, очолити контрнаступ. Знищити ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Вийти на Державний кордо України. Розпочати відбудову України.