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Росія хоче "розірвати" Європу, весь континент у небезпеці, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія хоче

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ніколи не шанувала Європейський Союз.

Про це президент заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Ви чули заяви Москви за останні роки? Ви там почули хоча б один шанобливий вислів про Європейський Союз? У вас склалося враження, що Путін визнає Європу рівноправною державою? Ні, він хоче розірвати Європу, як і Україну. Просто послухайте промови російських пропагандистів. Вони навіть проповіді у церквах читають про завоювання інших держав. Молдова, Грузія, держави Балтії. Я певен, що й Польща під загрозою. По суті, весь континент перебуває в небезпеці, поки Росія має можливість напасти на іншу державу", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що в України менше солдатів, ніж у Росії, менше обладнання та менше ракет.

"Але у нас є те, чого немає в них: людей, які дійсно цінують свою свободу і готові боротися за неї. Тому ця війна і стала народною війною, в якій кожна людина виконує певну функцію", - додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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10.03.2022 22:50
+7
Секта свідків хутіна , політичних повій . Є такі але свідомість більшості європейців на єднанні з Україною ! Демократія це воля більшост
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10.03.2022 22:38
+6
Европа сама рвет себя. такие страны как Германия, Венгрия, Греция вполне комфортно чувствуют в объятиях ***** и его орков
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10.03.2022 22:40
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Секта свідків хутіна , політичних повій . Є такі але свідомість більшості європейців на єднанні з Україною ! Демократія це воля більшост
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10.03.2022 22:38 Відповісти
Но вместо разрыва Европы, хрюсия разорвала себе опу.
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10.03.2022 22:38 Відповісти
На два Z
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10.03.2022 22:40 Відповісти
Европа сама рвет себя. такие страны как Германия, Венгрия, Греция вполне комфортно чувствуют в объятиях ***** и его орков
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10.03.2022 22:40 Відповісти
Виборів цих країнах ще ніхто не відміняв
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Ось вони і обрали - ******** . Зачекай, ще у Франції ле Пен переможе
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10.03.2022 22:46 Відповісти
За які гроші параша буде фінансувати компанію д
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10.03.2022 22:49 Відповісти
Все зрозуміло. Ви молода людина й не знаєте а ні про таємні рохунки ще КПРС ще з 80-х, а ні місцевих Фунтів, що є агентами ще з часів КДБ 1 одночасно поважними громадянами ЄС. Ви навить не знаєте історію СРСР, коли чекісти займалися контрабандою конфіскованих ціностей у промисловому масштабі. Я не хочу і не зьбраюсь вас ображати, лише зазначю що ви недооцінюте можливостей Кремля. На добраніч
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10.03.2022 23:06 Відповісти
На добраніч
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10.03.2022 23:08 Відповісти
Навіть совок не був таким ******** злом як ******* рабсія.
Зараз переважна більшість прорасєйскіх партій в ЄС відхрещуються від будь-яких зв'язків з фашерашей.
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11.03.2022 00:16 Відповісти
скажимо їх говніблішмент політичний так, комфортно але це такі люди що власну мамцю продали би.
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11.03.2022 00:31 Відповісти
А что можно ожидать от КГБиста - сына НКВДиста.
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10.03.2022 22:45 Відповісти
ну да...и вот еще для большей злости бубочки

Злий Еллін



Хату де знімали Сватів русскіє розфігачили мінами.
Не знаю навіщо вам ця інфа але най буде
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10.03.2022 22:46 Відповісти
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10.03.2022 22:50 Відповісти
Мы у себя дома, у нас много гранатометов. А как мы свои резервы подтянем, то тогда оккупанты будут до самого сраного кремля фрагментированы.
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10.03.2022 22:57 Відповісти
У Зе паника,не ссы,на натовскую поляндию не попрут,там 5 статья проснется сразу
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10.03.2022 23:00 Відповісти
Сегодня Украине плюнул в лицо Евросоюз,вчера НАТО с самолётами.К кому в взываете?Мы один на один с орками.Украина всё равно победит.За нами правда.Мы на своей земле.Пленных не брать.
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10.03.2022 23:12 Відповісти
"Мы один на один с орками"?Не нагадаєш звідки у нас джавеліни з н-лавами і звідки прилітали (а зараз йдуть фурами) гуманітарка та бк?
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11.03.2022 05:25 Відповісти
З таким президентом Україна в небезпеці. За три роки президентства можна було зброї добути вже. Рік відосиків і кривлянь, Рік відпочинку і відпусток аж до лютого 2022,
Рік великого крадівництва і бігань за Порохом. Коли розвідка Байдена попереджала, що Путін нападе, воно бігало кривлялось і гнало на Байдена, що паніку наводить, а вже всьо. Треба грати роль серйозного президента. І пора зрозуміти що нема там з ким домовлятись. Та ще й Зеленському, що цей оратор з листочка читатиме? А якщо розмова піде не по сценарію?
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10.03.2022 23:57 Відповісти
💯 с Вами согласна
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11.03.2022 00:30 Відповісти
ТАК!
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11.03.2022 05:26 Відповісти
Зеленський виправдовується за безперешкодний пропуск фашистів РФ через кордони України для захвату Європи. Знищення окупантом мирного населення.
А повинен створити боєздатну ефективну армію, очолити контрнаступ. Знищити ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Вийти на Державний кордо України. Розпочати відбудову України.
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11.03.2022 04:31 Відповісти
знову істерить і щось вимагає
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11.03.2022 05:26 Відповісти
Про що він меле?Як пуйло "ніц нє вєндє...."
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11.03.2022 06:38 Відповісти
 
 