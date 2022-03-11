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"Заградительные отряды" кадыровцев под Киевом не дают отступать войскам РФ, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В рядах российских войск, пытающихся захватить Киев, есть так называемые "заградительные отряды", которые не дают отступать солдатам.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны".

По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

"Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши Вооруженные силы это отлично демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться", - сказал член профильного комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша разведка получила исчерпывающую информацию о руководителях кадыровских отрядов в Украине, - ГУР

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Срузкие сразу срут в штаны при виде кадыровцев...это у них на генетическом уровне...
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11.03.2022 08:07
+32
кадировци дидировци...
байрактару розкажи про хоробрих педировцев
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11.03.2022 08:01
+26
Скільки

И там тих кадирввців, що вони стримують другу армію в світі?
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11.03.2022 08:02
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кадировци дидировци...
байрактару розкажи про хоробрих педировцев
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11.03.2022 08:01 Ответить
Скільки

И там тих кадирввців, що вони стримують другу армію в світі?
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11.03.2022 08:02 Ответить
Полк кадирівців, штаб у Бродянці.
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11.03.2022 08:04 Ответить
може запросити на сало? з цианідом
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11.03.2022 08:59 Ответить
Один пастух может удержать стадо баранов ...
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11.03.2022 08:06 Ответить
Писали що на атомних десь 1200, то повинно бути десь 50 тис,щоб стримувати 120000. Да а кадирівців хто стримує вангерівці
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11.03.2022 08:07 Ответить
якісь гейкоманди-одні других стримують щоб ті не трахнули перших
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11.03.2022 08:09 Ответить
немає там стільки дировців, від сили пару тисяч
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11.03.2022 08:43 Ответить
А что у срузких нету оружия что бы убить тех кадыровцев?
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11.03.2022 08:04 Ответить
Срузкие сразу срут в штаны при виде кадыровцев...это у них на генетическом уровне...
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11.03.2022 08:07 Ответить
у сруских є вазелін..
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11.03.2022 08:07 Ответить
У них нет чувства собственного достоинства. Без него любое оружие бесполезно.
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11.03.2022 08:08 Ответить
РАСХЕРЯЧЬТЕ ИХ БАЙРАКТАРАМИ
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11.03.2022 08:07 Ответить
кадировцям за радість шмаляти в кацапосвиней і зовсім не тому що ті тікати хотіли б. Ще до війни з нами в мАцковії спалахували скандали через заклики "резать башки ".
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11.03.2022 08:07 Ответить
Кадыровским заградительным отрядам не нужно оружие. Они вооружены бутылками и Ванькам достаточно видеть эту бутылку... хотя, многие уже привыкли....
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11.03.2022 08:10 Ответить
"кадыровцы" - это путин использует как страшилку для русских.

им самим не стыдно, что президент их кадыровцами пугает?
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11.03.2022 08:11 Ответить
Срашкинскую армию сдерживают кадыровцы, кадыровцев сдерживают ЧВК Вагнера, ЧВК Вагнера сдерживают ФСБ, а ГРУ за яйца держат ФСБ по сфабрикованным делам...
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11.03.2022 08:12 Ответить
Так пусть задаются в плен, горячий,чай, еда , баня. Они ж небось блохастые все
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11.03.2022 08:18 Ответить
гейсообщество расейки в действии
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11.03.2022 08:19 Ответить
Байрактарам треба бити по заградотрядам.
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11.03.2022 08:20 Ответить
Так пусть сдаются в плен ВСУ, кроме "артиллеристов и вонючих ракетчиков", как сказал мэр героического Николаева Виталий Ким, береги его Всевышний.
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11.03.2022 08:21 Ответить
Що за івани телепні, розвернувши артилерію і нема тих кадирівців, а потім хто зна де вони ділись
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11.03.2022 08:22 Ответить
развернулись бы да и ударили по кадыровцам
глядишь, и амнистию себе бы заработали
а так будут молча умирать меж двух огней
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11.03.2022 08:24 Ответить
им не привикать умирать за родину за сралина за путлера за рамзана за ротенберга і т д
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11.03.2022 08:28 Ответить
Кадырки ищут русские дырки
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11.03.2022 08:28 Ответить
Шо за сказки.... Если у тебя оружие, то какие загряд отряды? Ты их закопаешь в лесополосе.
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11.03.2022 08:32 Ответить
Були бурятські шашлики, тепер будуть кадирівські.
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11.03.2022 08:35 Ответить
Не смешите, их бы самих кончили за такое без всяких разговоров ! Думаете кацапня очень любит кадыровцев, которые их в двух войнах убивали ?))
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11.03.2022 08:39 Ответить
очень любят.. ну очень.. про стокгольмский сіндром читав?
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11.03.2022 08:48 Ответить
Правильно. Навіщо розтягувати колону,хай в купку збираються!
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11.03.2022 08:42 Ответить
Ну про гітлерівців немає чого триндіти..
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11.03.2022 08:43 Ответить
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11.03.2022 09:01 Ответить
Пшеничку витоптали, мерзотники.
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11.03.2022 10:58 Ответить
У руцких цугцванг - спереди озлобленные украинцы, сзади страшные чИчены. Вот не повезло, так не повезло.)
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11.03.2022 09:12 Ответить
Росіяни, вам не соромно? Як можна дозволити трахальщикам з чечні вас так вас прпускати? Ви росіяни справжні кадирівські шлюхи. Українець вже б давно взяв зброю на місці російського солдата і перестріляв всіх кпдирівців.
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11.03.2022 09:24 Ответить
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11.03.2022 09:49 Ответить
Та ні, якраз навпаки концерт "Добро пожаловать!"
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11.03.2022 11:00 Ответить
І це добре для нас, бо усі пам'ятають втрату красносраких у другій світовій, які у т.ч. обумовлені загранотрядами
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11.03.2022 09:58 Ответить
И когда уже до кадыровцев доберетесь ! 15-й день !
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11.03.2022 10:07 Ответить
От як вони і перемогли Другу Світну Війну... Коли солдатів відилали в атаку, поззаду їх був кулемедшикі від органів яки вбивалі усіх хто побіг назад.
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11.03.2022 10:22 Ответить
там ще один фактор: загинув в бою - твоя сімья матиме карточки на хліб, здався в полон чи розстріляний заградотрядом - діти помруть з голоду як діти прєдатєля родіни.
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11.03.2022 10:38 Ответить
Нехай там повбивають один одного накуй..капапи серуть прямо в машинах коли бачать небритого ослойоба
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11.03.2022 10:58 Ответить
Скоро ще й сирійці підїдуть допомагати кадирівцям
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11.03.2022 22:24 Ответить
 
 