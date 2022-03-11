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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву, где в пятницу запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным", – говорится в сообщении.

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем через месяц – предыдущая состоялась в Москве 18 февраля – и первая с момента вторжения российских войск в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
***** викликало бульбофюрера на килим.
Очевидно, буде вимагати реального висування бєлармії на територію України.
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11.03.2022 08:22
+33
Даремно ви так,воювати це не квіточки поліції роздавати. Ви стидливо відводите очі,а з вашої землі убивають Україну.
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11.03.2022 08:28
+29
Удивляюсь беларусам.Как можно этого ******** усатого терпеть.Вас сотни тысяч.Если каждый по коктелю молотова бросит то мало не будет,есть охотники с оружием. Чего вы сцыте???
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11.03.2022 08:22
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Страница 2 из 2
Ничего они саботировать не могут, так как они военные и подчиняются приказам верховного. Лука даст приказ - пойдут. А вот по ходу уже могут поступать так, как подсказывает совесть, то есть, сдаваться в плен, портить технику, чтобы не ехала и т.д.
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11.03.2022 08:58 Ответить
Если мне не изменяет память, то беларуские части уже вводили на территорию Украины. И что? Пересекли границу и заглушили моторы. Начальство побегало-побегало вдоль колонны и вернуло их обратно в Беларусь.
Я так и написАла: САБОТИРУЮТ.
Что непонятно?
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11.03.2022 09:33 Ответить
Официально такой информации нет. Слухи, а-ля бабушка сказала - не принимаются.
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11.03.2022 10:05 Ответить
Какие ваши доказательства? Кого-то Вы мне напоминаете....
Официально и войны в Украине нет. Всего-лишь какая-то спецоперация.
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11.03.2022 10:07 Ответить
Я не обязан что-либо доказывать. Сделать это должны вы, как человек, который вбросил невесть откуда взявшуюся инфу. Я внятно написал, что официально такие данные не подтверждены никем. Я вот могу написать, что путин трахает в задницу лаврова, и что? Как это доказать?
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11.03.2022 10:13 Ответить
Ещё раз. Официально и войны в Украине нет. Как это доказать?...
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11.03.2022 10:19 Ответить
А "невесть от куда взявшаяся информация" несколько дней муссировалась на Цензора со ссылкой на генштаб Украины.
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11.03.2022 10:22 Ответить
В сторону тему не уводи, и не виляй хвостом. На меня эти дешёвые приёмчики не действуют. Предоставь доказательства своего вброса про колонну, которую завернули назад.
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11.03.2022 10:23 Ответить
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде.
Может стоит внимательнее читать собственный Цензор, А НЕ СОБАЧИТСЯ НА НЕМ С БЕЛАРУСАМИ?
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11.03.2022 10:52 Ответить
На моцкву? А до урала на чому полетить?
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11.03.2022 08:26 Ответить
Яка зустріч коли пуйло десь в бункері! Якийсь клерк дасть вказівки "опущеному".
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11.03.2022 08:26 Ответить
Думаю ничего не будет. Какой бы Лукашенко не был, но он понимает жопой что и как и армия ему слабо подконтрольна.
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11.03.2022 08:26 Ответить
********** в мацкве? Рискует, или это **********.
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11.03.2022 08:27 Ответить
Еще пару дней и пуйло сам будет ездить попрошайнтчать. Милостыню просить
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11.03.2022 08:29 Ответить
пару днів?в )(уйлостані заплановано аж до 9 вересня.якщо санкції не підвищать "западніє партньори"
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11.03.2022 08:35 Ответить
Два підара.
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11.03.2022 08:29 Ответить
Ракеты в Луцке показывают,что Беларусь готовится открыто вступить в войну.
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11.03.2022 08:30 Ответить
Что-то на цензор получается зайти только через впн.
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11.03.2022 08:31 Ответить
Значит твой айпи забанили.
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11.03.2022 08:33 Ответить
Цензор? Зачем?
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11.03.2022 08:34 Ответить
Може тому, що Алоізій Магарич ватна *****...
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11.03.2022 08:35 Ответить
Вот бы таракан ***** завалил бы в том бункере.
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11.03.2022 08:32 Ответить
Тема переговоров.... Ссыкотно мне Володя...
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11.03.2022 08:33 Ответить
Ох даремно ***** Луку втягує.

Для нього армія Білорусі, я як для Гітлера румуни та італійці - вони посипляться першими, якщо не ударять одразу в тил рашистам.
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11.03.2022 08:34 Ответить
в армії білорусі є теж .йонуті рашисти
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11.03.2022 08:36 Ответить
Вони і в Україні є. І ***** на них дуже розраховував.

Але щось пішло не так...
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11.03.2022 08:39 Ответить
є танки та бтри.але напевно рашисти або переодягнені в них.бо на дорогах наші іх підбивають .зі знаками О
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11.03.2022 08:42 Ответить
Які з картопляних вояки? Вони тільки цивільне населення можуть бити, сидять у себе зараз в обісранних портках. Якщо таракан вім скаже наступати вони його можуть сдати.
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11.03.2022 08:38 Ответить
Населення ялове в них як показав час,а тут будуть бити боляче і навіть вбивати.
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11.03.2022 08:59 Ответить
А **** здохніть обидва криваві диктатори ,будьте ви прокляті і ваші родини і ваш зомбований народ.
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11.03.2022 08:41 Ответить
Лука вже давно хоче включити задню, але не знає як.
Якби закликав свої війська вигнати кацапів зі своєї землі, йому би багато чого пробачили і санкції би зняли, але це нереально, бо вся правляча верхівка просочена підцапниками, як у нас в 2014.
Короче, буде тихенько виконувати накази молі, бо очікує що його просто кокнуть.
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11.03.2022 08:43 Ответить
Під час зустрічі цих двох **********.

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11.03.2022 08:44 Ответить
Зустріч двох кровопийць
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11.03.2022 08:49 Ответить
недофюрер викликав колгоспника "на килим" -чому не надсилає білорусів "на убой"...

як тепер Бульбаш відпетляє -важко сказати... скоріше пояснить тим,б що навіть начальник його Генштабу подав заяву на звільнення у зв"язку з неможливістю переконати свої війська до наступу.
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11.03.2022 08:51 Ответить
Так в Москву чи на Алтай полетів бульбофюрер? куйло ж в бункері на Алтаї сидить.
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11.03.2022 08:58 Ответить
В москві буде Бульбофюрер і кацапська копія.
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11.03.2022 09:32 Ответить
Вот так и получается, страну захватила банда , которая убивает, репрессирует и калечит людей, выдавливает их за границу или садит в тюрьмы . Но предоставление своей территории для нападения на Украину не снимает ответственности со всех беларусов, и ябатек, и адекватных. И злобные комменты из, якобы, Америки или Германии очень отдают ФСБшным душком, пытаясь стравить беларусов и украинцев. В Беларуси хватает уродов, поддерживающих российскую агрессию, но адекватных тоже не мало. Так что для Украины эта война уже национально-освободительная, а для нас она станет гражданской, пойдет разломом по семьям.
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11.03.2022 09:37 Ответить
От коли ви раптом згоритеся відірвати зади від диванів і піднятися на боротьбу, тоді будете претензії свої висловлювати - ти ж подиви - нарікання українців зачепило (стравливание, блін). Коменти їм не подобаються.

Ви - вбивці українців, мовчазні раби, які стоять на колінах, і які дозволили, що з вашої території вбивають наших близьких і знищують наші міста.

Спам.
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11.03.2022 11:08 Ответить
Иди на хер, засранчук, окопавшийся в Канаде, приедь в Киев и тогда что-то нам высказывай, урод фсбшный.
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11.03.2022 12:21 Ответить
Закрив рот, бульбаш-вбивця. Вали на свої ресурси і там вякай, притирок.
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11.03.2022 12:52 Ответить
Каждый день в Украину прибывают около двадцати выходцев из Беларуси.
Ряд белорусских граждан, ранее перебравшихся в Украину или в страны ЕС, прибывают в Киев, чтобы оборонять город от российских войск. Каждый день около двадцати выходцев из Беларуси вступают в специально сформированный отряд, который действует вместе с украинскими военными и подразделениями территориальной обороны, пишет Euronews.
Может, пани Ведана, пора последовать их примеру, прежде чем закрывать здесь чужие рты?
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11.03.2022 13:08 Ответить
Я не спілкуюся з вбивцями українців та співучасниками воєнних злочинів і геноциду. І не подібній мерзоті мені вказувати, що я маю робити.
Пішла за русскім ваєнним корабльом.
Думаю, доступно і зрозуміло.
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11.03.2022 13:25 Ответить
Я не отправляла Вам за русским военным кораблём. Зря Вы за ним ушли.
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11.03.2022 14:57 Ответить
Вызвали на ковер бывшего младшего партнера, а теперь уже просто лакея.. Прямая речь Путина - - " либо ты сСуку усСатая завтра же вводишь в бой своих больбодрочетов либо ты с Колей уже трупы.." ( как говорится, " он сделает предложение от которого нельзя отказаться".)
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11.03.2022 13:41 Ответить
два ублюдочных нациста!
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11.03.2022 13:57 Ответить
Смотрел только что на расия 24,выглядят очень жалко,такой бред откровенный несут,путрер ногами постоянно дёргает в неадекате и в панике
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11.03.2022 13:59 Ответить
Вони щось готують у Чорнобилі на АЕС.
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11.03.2022 14:16 Ответить
В семье не без урода!!!!!Дід і батько йогонародилися в Закарпатській області , мама теж мала українські корні
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25.06.2022 23:15 Ответить
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