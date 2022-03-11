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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву, где в пятницу запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора телеграм-канал "Пул Первого".
"Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным", – говорится в сообщении.
Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем через месяц – предыдущая состоялась в Москве 18 февраля – и первая с момента вторжения российских войск в Украину.
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+49 ahuhu
показать весь комментарий11.03.2022 08:22
+33 Валентина Саюн
показать весь комментарий11.03.2022 08:28
+29 Magomed Tolboev
показать весь комментарий11.03.2022 08:22
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Пожалуйста, подождите...
Я так и написАла: САБОТИРУЮТ.
Что непонятно?
Официально и войны в Украине нет. Всего-лишь какая-то спецоперация.
Может стоит внимательнее читать собственный Цензор, А НЕ СОБАЧИТСЯ НА НЕМ С БЕЛАРУСАМИ?
Для нього армія Білорусі, я як для Гітлера румуни та італійці - вони посипляться першими, якщо не ударять одразу в тил рашистам.
Але щось пішло не так...
Якби закликав свої війська вигнати кацапів зі своєї землі, йому би багато чого пробачили і санкції би зняли, але це нереально, бо вся правляча верхівка просочена підцапниками, як у нас в 2014.
Короче, буде тихенько виконувати накази молі, бо очікує що його просто кокнуть.
як тепер Бульбаш відпетляє -важко сказати... скоріше пояснить тим,б що навіть начальник його Генштабу подав заяву на звільнення у зв"язку з неможливістю переконати свої війська до наступу.
Ви - вбивці українців, мовчазні раби, які стоять на колінах, і які дозволили, що з вашої території вбивають наших близьких і знищують наші міста.
Спам.
Ряд белорусских граждан, ранее перебравшихся в Украину или в страны ЕС, прибывают в Киев, чтобы оборонять город от российских войск. Каждый день около двадцати выходцев из Беларуси вступают в специально сформированный отряд, который действует вместе с украинскими военными и подразделениями территориальной обороны, пишет Euronews.
Может, пани Ведана, пора последовать их примеру, прежде чем закрывать здесь чужие рты?
Пішла за русскім ваєнним корабльом.
Думаю, доступно і зрозуміло.