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Лукашенко вилетів до Москви на перемовини з Путіним
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, вилетів до Москви, де у п'ятницю запланована його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє близький до пресслужби білоруського диктатора телеграм-канал "Пул Первого".
"Лукашенко вилетів до Москви на переговори з Путіним", - йдеться у повідомленні.
Це буде друга очна зустріч Лукашенка та Путіна менш ніж за місяць – попередня відбулася у Москві 18 лютого – і перша з моменту вторгнення російських військ до України.
Топ коментарі
+49 ahuhu
показати весь коментар11.03.2022 08:22
+33 Валентина Саюн
показати весь коментар11.03.2022 08:28
+29 Magomed Tolboev
показати весь коментар11.03.2022 08:22
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Будь ласка, зачекайте...
Я так и написАла: САБОТИРУЮТ.
Что непонятно?
Официально и войны в Украине нет. Всего-лишь какая-то спецоперация.
Может стоит внимательнее читать собственный Цензор, А НЕ СОБАЧИТСЯ НА НЕМ С БЕЛАРУСАМИ?
Для нього армія Білорусі, я як для Гітлера румуни та італійці - вони посипляться першими, якщо не ударять одразу в тил рашистам.
Але щось пішло не так...
Якби закликав свої війська вигнати кацапів зі своєї землі, йому би багато чого пробачили і санкції би зняли, але це нереально, бо вся правляча верхівка просочена підцапниками, як у нас в 2014.
Короче, буде тихенько виконувати накази молі, бо очікує що його просто кокнуть.
як тепер Бульбаш відпетляє -важко сказати... скоріше пояснить тим,б що навіть начальник його Генштабу подав заяву на звільнення у зв"язку з неможливістю переконати свої війська до наступу.
Ви - вбивці українців, мовчазні раби, які стоять на колінах, і які дозволили, що з вашої території вбивають наших близьких і знищують наші міста.
Спам.
Ряд белорусских граждан, ранее перебравшихся в Украину или в страны ЕС, прибывают в Киев, чтобы оборонять город от российских войск. Каждый день около двадцати выходцев из Беларуси вступают в специально сформированный отряд, который действует вместе с украинскими военными и подразделениями территориальной обороны, пишет Euronews.
Может, пани Ведана, пора последовать их примеру, прежде чем закрывать здесь чужие рты?
Пішла за русскім ваєнним корабльом.
Думаю, доступно і зрозуміло.