Лукашенко вилетів до Москви на перемовини з Путіним

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, вилетів до Москви, де у п'ятницю запланована його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє близький до пресслужби білоруського диктатора телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вилетів до Москви на переговори з Путіним", - йдеться у повідомленні.

Це буде друга очна зустріч Лукашенка та Путіна менш ніж за місяць – попередня відбулася у Москві 18 лютого – і перша з моменту вторгнення російських військ до України.

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