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Спасибо всем, кто предал. Мы усвоим урок, - мэр Херсона Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спасибо всем, кто предал. Мы усвоим урок, - мэр Херсона Колыхаев

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев призывает местных жителей найти возможность стать полезными для города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Напоминаю некоторым неразумным: у нас ВОЙНА! И если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньёй и продолжать требовать себе комфортной жизни. Её пока не будет ни у кого. Пока мы не победим. Соберитесь и настройтесь: от нас зависит многое. От каждого из нас. У каждого на своём месте есть, чем заняться. Найдите возможность стать полезными окружающим людям и городу". 

Отдельно мэр "поблагодарил" всех, кто бежал из города и предал Украину.

"Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простим. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим", – добавил он.

По словам Колихаева, организация зеленого коридора из Херсона не в его власти.

Также смотрите: Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
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11.03.2022 11:06
+11
"Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
У цього мера з головою точно все ок?
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11.03.2022 11:10
+11
так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
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11.03.2022 11:14
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Хирня какя-та...
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11.03.2022 11:06 Ответить
а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
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11.03.2022 11:06 Ответить
Хто керує сбу?
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11.03.2022 11:21 Ответить
никто. они с города ********* сразу.
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11.03.2022 11:24 Ответить
Так Лагута, наш губернатор. Который сбежал еще 24го шестерка Колыхаева! На выборах в Каховке сделали ракировку бывшего губернатора Козыря отправили в Раду (вместо Колыхаева, который променял кресло мэра на кресло в Раде) а шестерку Лагуту сделали губером. Который с ходу начал кошмарить область. Поскольку все местные силовики были в доле, то не кто не кого не трогал. Даже за взяточником Кульчиковским (партия действующего мэра) приехали из Киева. Так как после того как он попался на первой взятке, ему не чего не было. По этому при повторном вымогании за ним уже приехали с Киева. К мэру после начала военных действий тоже много вопросов. Но все это уже после победы.
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11.03.2022 11:06 Ответить
с такими темпами возни на севере нам скорое освобождение не светит. Есть подозрение что киевская мразота решила отдать юг Украины русне.
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11.03.2022 11:10 Ответить
"Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
У цього мера з головою точно все ок?
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11.03.2022 11:10 Ответить
так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
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11.03.2022 11:14 Ответить
До чого тут прості мешканці? Мер натякає на місцевих чинуш, що втекли. Мер звертається до херсонців, і для херсонців все зрозуміло.
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11.03.2022 11:23 Ответить
нам его натякы до дупы. он позже будет натякать.
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11.03.2022 11:31 Ответить
ты идиот? какая вата может быть сейчас?
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11.03.2022 11:15 Ответить
да полно. поинтересуйся, примером, таким персонажем как Кирил Стремоусов
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11.03.2022 11:37 Ответить
Який зв'язок між "втекти з міста" та "зрадити"?
Право людей на виживання ніхто відібрати не може, навіть у тієї тупорилої херсонської вати, яка обрала собі проросійську владу
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11.03.2022 11:40 Ответить
Це ж не звичайні цивільні, а так звані правоохоронці, які присягу давали і наплювали не неї, залишивши цивільних на поталу агресору
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11.03.2022 11:51 Ответить
Я не бачу нічого, щоб доводило, що це стосується саме людей під присягою
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11.03.2022 12:47 Ответить
Вам необхідно свої очі відкрити і прочитати кому давали присягу ці люди.
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11.03.2022 15:09 Ответить
Які люди, яка присяга, про що ти взагалі?
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11.03.2022 15:22 Ответить
Зрадників необхідно знищувати, їх майно конфіскувати.
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11.03.2022 11:44 Ответить
Південь намагалися злити скаженій русні
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11.03.2022 11:53 Ответить
диво дивноє, у ВВВ,- зрадниками вважали тих хто залишився під окупантом, і потім їх гнобили все життя,- світ перевернувся
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11.03.2022 12:08 Ответить
 
 