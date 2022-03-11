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Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв закликає місцевих мешканців знайти можливість стати корисними для міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Нагадую деяким нерозумним: у нас ВІЙНА! І якщо в місті не стріляють і не підривають пологові будинки, то це не означає, що можна собі дозволити бути свинею і продовжувати вимагати собі комфортного життя, - заявив Колихаєв. - Його поки що не буде ні в кого. Поки ми не переможемо. Зберіться і налаштуйтеся: від нас залежить багато. Від кожного з нас. У кожного на своєму місці є чим зайнятися. Знайдіть можливість стати корисними навколишнім людям та місту".

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Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. І нехай нам вистачить людської пам'яті, щоб, повернувшись до мирного життя, не допускати вас і близько до нормальних людей. Ви дали нам гарний урок, і ми його засвоїмо", – додав він.

За словами Колихаєва організація зеленого коридору з Херсона не в його владі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
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11.03.2022 11:06
+11
"Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
У цього мера з головою точно все ок?
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11.03.2022 11:10
+11
так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
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11.03.2022 11:14
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Хирня какя-та...
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11.03.2022 11:06 Відповісти
а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
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11.03.2022 11:06 Відповісти
Хто керує сбу?
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11.03.2022 11:21 Відповісти
никто. они с города ********* сразу.
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11.03.2022 11:24 Відповісти
Так Лагута, наш губернатор. Который сбежал еще 24го шестерка Колыхаева! На выборах в Каховке сделали ракировку бывшего губернатора Козыря отправили в Раду (вместо Колыхаева, который променял кресло мэра на кресло в Раде) а шестерку Лагуту сделали губером. Который с ходу начал кошмарить область. Поскольку все местные силовики были в доле, то не кто не кого не трогал. Даже за взяточником Кульчиковским (партия действующего мэра) приехали из Киева. Так как после того как он попался на первой взятке, ему не чего не было. По этому при повторном вымогании за ним уже приехали с Киева. К мэру после начала военных действий тоже много вопросов. Но все это уже после победы.
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11.03.2022 11:06 Відповісти
с такими темпами возни на севере нам скорое освобождение не светит. Есть подозрение что киевская мразота решила отдать юг Украины русне.
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11.03.2022 11:10 Відповісти
"Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
У цього мера з головою точно все ок?
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11.03.2022 11:10 Відповісти
так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
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11.03.2022 11:14 Відповісти
До чого тут прості мешканці? Мер натякає на місцевих чинуш, що втекли. Мер звертається до херсонців, і для херсонців все зрозуміло.
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11.03.2022 11:23 Відповісти
нам его натякы до дупы. он позже будет натякать.
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11.03.2022 11:31 Відповісти
ты идиот? какая вата может быть сейчас?
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11.03.2022 11:15 Відповісти
да полно. поинтересуйся, примером, таким персонажем как Кирил Стремоусов
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11.03.2022 11:37 Відповісти
Який зв'язок між "втекти з міста" та "зрадити"?
Право людей на виживання ніхто відібрати не може, навіть у тієї тупорилої херсонської вати, яка обрала собі проросійську владу
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11.03.2022 11:40 Відповісти
Це ж не звичайні цивільні, а так звані правоохоронці, які присягу давали і наплювали не неї, залишивши цивільних на поталу агресору
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Я не бачу нічого, щоб доводило, що це стосується саме людей під присягою
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11.03.2022 12:47 Відповісти
Вам необхідно свої очі відкрити і прочитати кому давали присягу ці люди.
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11.03.2022 15:09 Відповісти
Які люди, яка присяга, про що ти взагалі?
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11.03.2022 15:22 Відповісти
Зрадників необхідно знищувати, їх майно конфіскувати.
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11.03.2022 11:44 Відповісти
Південь намагалися злити скаженій русні
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11.03.2022 11:53 Відповісти
диво дивноє, у ВВВ,- зрадниками вважали тих хто залишився під окупантом, і потім їх гнобили все життя,- світ перевернувся
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11.03.2022 12:08 Відповісти
 
 