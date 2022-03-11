Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв закликає місцевих мешканців знайти можливість стати корисними для міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Нагадую деяким нерозумним: у нас ВІЙНА! І якщо в місті не стріляють і не підривають пологові будинки, то це не означає, що можна собі дозволити бути свинею і продовжувати вимагати собі комфортного життя, - заявив Колихаєв. - Його поки що не буде ні в кого. Поки ми не переможемо. Зберіться і налаштуйтеся: від нас залежить багато. Від кожного з нас. У кожного на своєму місці є чим зайнятися. Знайдіть можливість стати корисними навколишнім людям та місту".

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Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. І нехай нам вистачить людської пам'яті, щоб, повернувшись до мирного життя, не допускати вас і близько до нормальних людей. Ви дали нам гарний урок, і ми його засвоїмо", – додав він.

За словами Колихаєва організація зеленого коридору з Херсона не в його владі.

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