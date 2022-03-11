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Заявления Пескова подтверждают, что в России процветает нацизм – Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заявления Пескова подтверждают, что в России процветает нацизм – Ткаченко

Заявление пресс-секретаря кремля Дмитрия Пескова является очередным подтверждением, что в России процветает нацизм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

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"О том, что путин "денацифицирует" на самом деле не украинцев, а россиян, я писал выше. А сегодня появилось очередное подтверждение тому, что в России процветает нацизм. Геббельс россии – Дмитрий Песков – заявил, цитирую дословно: "Настоящему русскому не стыдно, что он русский - а если ему стыдно, то он не русский и не с нами". С филологической точки зрения этот бред можно сократить до одного тезиса: настоящему русскому не стыдно. Никогда и ни за что", - написал Ткаченко.

По его словам, исходя из истории человечества, такие заявления можно оценивать как национал-социализм, ведь нацизм – тоталитарная политическая идеология, базирующаяся на тезисе о ценности нации и ее верховенстве в процессе образования государства.

"Именно о россиянах как "спасателях планеты" рассказывают российские пропагандистские каналы. В то же время накачивают зрителей ненавистью к другим странам. Это не орвеловские двухминутки ненависти. Это продолжается 24 часа в сутки. А вот заградотряды из кадыровцев, которые не дают сбежать с поля боя деморализованным россиянам – это уже другая история – советская. Кажется мне, фашистская россия собрала в себе худшее из истории человечества. Остались, пожалуй, только концлагеря. Потому что крематории уже работают", - отметил министр.

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Он добавил, что Путин сам запустил "свое начало конца", и счет его последних дней – начат 24 февраля.
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Топ комментарии
+25
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11.03.2022 15:36
+15
Киев крестил московию, Киев ее и отпоет
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11.03.2022 15:39
+14
Думаю, тепер дійсно весь світ зрозумів, чому УПА і бандерівці завжди воювали проти маскалів.
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11.03.2022 15:38
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11.03.2022 15:36 Ответить
В Сочи открыта горячая линия для граждан, где по телефону +7 (862) 264-32-35 можно уведомить о необоснованной наценке или о недостатке товаров на полках.

Правда сейчас горожанам сложно сориентироваться, где обоснованная наценка, а где нет.

В магазинах уже подорожал хлеб. Сахар еще 9 марта стоил 55 рублей за кг. Сегодня, 11 марта за упаковку просят 80 рублей
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11.03.2022 15:37 Ответить
Та тот нацизм он с примесями дебилизма и идиотизма ибо для кацапов это ни аномалия а полнейшая норма .
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11.03.2022 15:37 Ответить
Думаю, тепер дійсно весь світ зрозумів, чому УПА і бандерівці завжди воювали проти маскалів.
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11.03.2022 15:38 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:38 Ответить
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11.03.2022 15:38 Ответить
Киев крестил московию, Киев ее и отпоет
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11.03.2022 15:39 Ответить
от і саша ткаченко вирішив попіаритися на патріотичних висловлюваннях.
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11.03.2022 15:39 Ответить
Убивайте кацапов всегда и везде! В любой точке мира!
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11.03.2022 15:39 Ответить
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11.03.2022 15:40 Ответить
Вы бы лучше телеканал раду закрыли с провокаторами.
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11.03.2022 15:40 Ответить
А по конкретней можно?
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11.03.2022 16:00 Ответить
Он же сам провокатор,в спам его гниду!!!
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11.03.2022 16:21 Ответить
Сорому не мають ті що не мають совісті. Совість складається - не вбий, не вкради, не збреши і т. п....
От і дивіться з ким маємо справу. На допитах найперше треба визначати рівень моральності полонених. Хоча офіційного оголошення війни не було, то всі вони злочинці за визначенням ОЗУ(Організоване злочинне угруповання).
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11.03.2022 16:12 Ответить
 
 