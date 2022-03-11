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Заяви Пєскова підтверджують, що у Росії процвітає нацизм, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заяви Пєскова підтверджують, що у Росії процвітає нацизм, - Ткаченко

Заява прессекретаря кремля Дмитра Пєскова є черговим підтвердженням, що в Росії процвітає нацизм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

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"Про те, що путін "денацифікує" насправді не українців, а росіян, я писав вище. А сьогодні з’явилося чергове підтвердження тому, що в рф процвітає нацизм. Геббельс росії – дмитро пєсков – заявив, цитую дослівно: "Настоящему русскому не стыдно, что он русский - а если ему стыдно, то он не русский и не с нами". З філологічної точки зору цю маячню можна скоротити до однієї тези: справжньому руському не соромно. Ніколи і ні за що", - написав Ткаченко.

За його словами, виходячи з історії людства, такі заяви можна оцінювати як націонал-соціалізм, адже нацизм – тоталітарна політична ідеологія, яка базується на тезі про цінність нації та її верховенстві в процесі утворення держави.

"Саме про росіян як "рятівників планети" розповідають російські пропагандистські канали. У той же час накачують глядачів ненавистю до інших країн. Це не орвелівські двохвилинки ненависті. Це продовжується 24 години на добу. А от заградотряди з кадирівців, які не дають збігти з поля бою деморалізованим росіянам – це вже інша історія – совєтська. Здається мені, фашистська росія зібрала в собі найгірше з історії людства. Залишились, мабуть, лише концтабори. Бо крематорії вже працюють", - зазначив міністр.

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Він додав, що Путін сам запустив "свій початок кінця", і лік його останніх днів – розпочато 24 лютого.
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Топ коментарі
+25
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11.03.2022 15:36
+15
Киев крестил московию, Киев ее и отпоет
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11.03.2022 15:39
+14
Думаю, тепер дійсно весь світ зрозумів, чому УПА і бандерівці завжди воювали проти маскалів.
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11.03.2022 15:38
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11.03.2022 15:36 Відповісти
В Сочи открыта горячая линия для граждан, где по телефону +7 (862) 264-32-35 можно уведомить о необоснованной наценке или о недостатке товаров на полках.

Правда сейчас горожанам сложно сориентироваться, где обоснованная наценка, а где нет.

В магазинах уже подорожал хлеб. Сахар еще 9 марта стоил 55 рублей за кг. Сегодня, 11 марта за упаковку просят 80 рублей
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11.03.2022 15:37 Відповісти
Та тот нацизм он с примесями дебилизма и идиотизма ибо для кацапов это ни аномалия а полнейшая норма .
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11.03.2022 15:37 Відповісти
Думаю, тепер дійсно весь світ зрозумів, чому УПА і бандерівці завжди воювали проти маскалів.
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11.03.2022 15:38 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:38 Відповісти
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11.03.2022 15:38 Відповісти
Киев крестил московию, Киев ее и отпоет
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11.03.2022 15:39 Відповісти
от і саша ткаченко вирішив попіаритися на патріотичних висловлюваннях.
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11.03.2022 15:39 Відповісти
Убивайте кацапов всегда и везде! В любой точке мира!
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11.03.2022 15:39 Відповісти
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11.03.2022 15:40 Відповісти
Вы бы лучше телеканал раду закрыли с провокаторами.
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11.03.2022 15:40 Відповісти
А по конкретней можно?
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11.03.2022 16:00 Відповісти
Он же сам провокатор,в спам его гниду!!!
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11.03.2022 16:21 Відповісти
Сорому не мають ті що не мають совісті. Совість складається - не вбий, не вкради, не збреши і т. п....
От і дивіться з ким маємо справу. На допитах найперше треба визначати рівень моральності полонених. Хоча офіційного оголошення війни не було, то всі вони злочинці за визначенням ОЗУ(Організоване злочинне угруповання).
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11.03.2022 16:12 Відповісти
 
 