Существует угроза международной безопасности из-за военного захвата и обесточивания ЧАЭС, - ЕБРР
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) очень обеспокоен событиями на Чернобыльской АЭС и призывает вернуть станцию в безопасную эксплуатацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе банка.
"ЕБРР, под руководством которого с 1995 года было израсходовано более EUR 2,5 млрд средств международного сообщества для превращения Чернобыля в безопасную зону, считает, что последние события ставят под угрозу достижения десятилетий успешного международного сотрудничества", – говорится в сообщении.
"Нельзя позволить войне уничтожить недавние достижения", - подчеркнули в банке.
В этой связи ЕБРР высказал позицию относительно необходимости обеспечения непрерывного энергоснабжения ЧАЭС, возобновления работы систем мониторинга и контроля на объекте, ротации персонала и поставки ему всего необходимого.
Кроме того, банк призвал допустить на объект инспекторов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и МАГАТЭ.
"Любые военные действия на объекте чрезвычайно опасны для старого хранилища отработанного ядерного топлива, в котором приблизительно 20 тыс. топливных сборок РБМК", - отметили в ЕБРР.
В то же время банк отметил, что его позиция по ситуации на ЧАЭС полностью согласовывается с позицией МАГАТЭ.
Там также акцентировали, что еще 15 энергоблоков с работающими в Украине реакторами ВВЭР имеют относительно слабую защитную оболочку и не выдержат прямого попадания тяжелого вооружения, что может привести к необратимым последствиям.
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та вся Україна -- один великий реактор
рвоне - всі як ворони розлетяться
а земна куля одна.
глобусу іншого нема
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