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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Существует угроза международной безопасности из-за военного захвата и обесточивания ЧАЭС, - ЕБРР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Существует угроза международной безопасности из-за военного захвата и обесточивания ЧАЭС, - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) очень обеспокоен событиями на Чернобыльской АЭС и призывает вернуть станцию ​​в безопасную эксплуатацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе банка.

"ЕБРР, под руководством которого с 1995 года было израсходовано более EUR 2,5 млрд средств международного сообщества для превращения Чернобыля в безопасную зону, считает, что последние события ставят под угрозу достижения десятилетий успешного международного сотрудничества", – говорится в сообщении.

"Нельзя позволить войне уничтожить недавние достижения", - подчеркнули в банке.

В этой связи ЕБРР высказал позицию относительно необходимости обеспечения непрерывного энергоснабжения ЧАЭС, возобновления работы систем мониторинга и контроля на объекте, ротации персонала и поставки ему всего необходимого.

Кроме того, банк призвал допустить на объект инспекторов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и МАГАТЭ.

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"Любые военные действия на объекте чрезвычайно опасны для старого хранилища отработанного ядерного топлива, в котором приблизительно 20 тыс. топливных сборок РБМК", - отметили в ЕБРР.

В то же время банк отметил, что его позиция по ситуации на ЧАЭС полностью согласовывается с позицией МАГАТЭ.

Там также акцентировали, что еще 15 энергоблоков с работающими в Украине реакторами ВВЭР имеют относительно слабую защитную оболочку и не выдержат прямого попадания тяжелого вооружения, что может привести к необратимым последствиям.
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Топ комментарии
+9
**** озабочена?
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11.03.2022 15:44
+8
Советую обратиться к Столтенбергу,предварительно сняв его с горшка.
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11.03.2022 15:44
+8
глубокая озабоченность.
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11.03.2022 15:45
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**** озабочена?
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11.03.2022 15:44 Ответить
глубокая озабоченность.
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11.03.2022 15:45 Ответить
Сверхглубокая.
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11.03.2022 15:48 Ответить
слава яйцям, хоч хтось прокинувся

та вся Україна -- один великий реактор
рвоне - всі як ворони розлетяться
а земна куля одна.
глобусу іншого нема
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11.03.2022 15:44 Ответить
Советую обратиться к Столтенбергу,предварительно сняв его с горшка.
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11.03.2022 15:44 Ответить
"Бахнем , обязательно бахнем, весь мир в труху , но потом"
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11.03.2022 15:44 Ответить
а МАГАТЭ позавчера. кадется, сказало, что все ок ребята, повода для ьеспокойств нет
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11.03.2022 15:45 Ответить
Дармоеды там сидят и всё тут. Пока ЧАЕС (как и ЗАЕС) под контролем рашистов, то поводов для беспокойства в принципе не может не быть.
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11.03.2022 15:53 Ответить
Путин об обмене ядерными ударами: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!»
https://www.youtube.com/shorts/IO_AjWjjfC0
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11.03.2022 15:47 Ответить
не зрозуміло, а кого ж таки **** закликає?
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11.03.2022 15:49 Ответить
"Так і не дозволяйте війні знищити нещодавні досягнення" - моя відповідь ****! А як це зробити я думаю вам відомо! 🤔
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11.03.2022 15:54 Ответить
Європа тобі прийдеться воювати , відсидітись не вдасться ! Готуйтеся вже на вчора
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11.03.2022 15:58 Ответить
Ще одна організація дармоїдів та озабоченців.Де ви були коли вівся обстріл атомних станцій в центрі Європи?
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11.03.2022 16:09 Ответить
У МАГАТЕ язик застряг у сраці... може разом зі шваброю?
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11.03.2022 16:35 Ответить
 
 