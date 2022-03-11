Существует угроза международной безопасности из-за военного захвата и обесточивания ЧАЭС, - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) очень обеспокоен событиями на Чернобыльской АЭС и призывает вернуть станцию ​​в безопасную эксплуатацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе банка.

"ЕБРР, под руководством которого с 1995 года было израсходовано более EUR 2,5 млрд средств международного сообщества для превращения Чернобыля в безопасную зону, считает, что последние события ставят под угрозу достижения десятилетий успешного международного сотрудничества", – говорится в сообщении.

"Нельзя позволить войне уничтожить недавние достижения", - подчеркнули в банке.

В этой связи ЕБРР высказал позицию относительно необходимости обеспечения непрерывного энергоснабжения ЧАЭС, возобновления работы систем мониторинга и контроля на объекте, ротации персонала и поставки ему всего необходимого.

Кроме того, банк призвал допустить на объект инспекторов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и МАГАТЭ.

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"Любые военные действия на объекте чрезвычайно опасны для старого хранилища отработанного ядерного топлива, в котором приблизительно 20 тыс. топливных сборок РБМК", - отметили в ЕБРР.

В то же время банк отметил, что его позиция по ситуации на ЧАЭС полностью согласовывается с позицией МАГАТЭ.

Там также акцентировали, что еще 15 энергоблоков с работающими в Украине реакторами ВВЭР имеют относительно слабую защитную оболочку и не выдержат прямого попадания тяжелого вооружения, что может привести к необратимым последствиям.