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Існує загроза міжнародній безпеці через військове захоплення й знеструмлення ЧАЕС, - ЄБРР

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Існує загроза міжнародній безпеці через військове захоплення й знеструмлення ЧАЕС, - ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) дуже занепокоєний подіями на Чорнобильській АЕС та закликає повернути станцію в безпечну експлуатацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ітерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі банку.

"ЄБРР, під керівництвом якого з 1995 року було витрачено понад EUR2,5 млрд коштів міжнародної спільноти для перетворення Чорнобиля на безпечну зону, вважає, що останні події ставлять під загрозу досягнення десятиріч успішного міжнародного співробітництва", – йдеться в повідоменні.

"Не можна дозволити війні знищити нещодавні досягнення", – наголосили в банку.

У зв'язку з цим ЄБРР висловив позицію щодо необхідності забезпечення безперервного енергопостачання ЧАЕС, відновлення роботи систем моніторингу та контролю на об'єкті, ротації персоналу та постачання йому всього необхідного.

Крім того, банк закликав допустити на об'єкт інспекторів Державної інспекції ядерного регулювання України та МАГАТЕ.

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"Будь-які воєнні дії на об'єкті є надзвичайно небезпечними для старого сховища відпрацьованого ядерного палива, в якому є приблизно 20 тис. паливних збірок РБМК", – наголосили в ЄБРР.

Водночас банк зазначив, що його позиція щодо ситуації на ЧАЕС повністю узгоджується з позицією МАГАТЕ.

Там також акцентували, що ще 15 енергоблоків із працюючими в Україні реакторами ВВЕР мають відносно слабку захисну оболонку і не витримають прямого влучення важкого озброєння, що може призвести до незворотних наслідків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
**** озабочена?
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11.03.2022 15:44
+8
Советую обратиться к Столтенбергу,предварительно сняв его с горшка.
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11.03.2022 15:44
+8
глубокая озабоченность.
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11.03.2022 15:45
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**** озабочена?
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11.03.2022 15:44 Відповісти
глубокая озабоченность.
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11.03.2022 15:45 Відповісти
Сверхглубокая.
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11.03.2022 15:48 Відповісти
слава яйцям, хоч хтось прокинувся

та вся Україна -- один великий реактор
рвоне - всі як ворони розлетяться
а земна куля одна.
глобусу іншого нема
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11.03.2022 15:44 Відповісти
Советую обратиться к Столтенбергу,предварительно сняв его с горшка.
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11.03.2022 15:44 Відповісти
"Бахнем , обязательно бахнем, весь мир в труху , но потом"
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11.03.2022 15:44 Відповісти
а МАГАТЭ позавчера. кадется, сказало, что все ок ребята, повода для ьеспокойств нет
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11.03.2022 15:45 Відповісти
Дармоеды там сидят и всё тут. Пока ЧАЕС (как и ЗАЕС) под контролем рашистов, то поводов для беспокойства в принципе не может не быть.
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Путин об обмене ядерными ударами: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!»
https://www.youtube.com/shorts/IO_AjWjjfC0
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11.03.2022 15:47 Відповісти
не зрозуміло, а кого ж таки **** закликає?
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11.03.2022 15:49 Відповісти
"Так і не дозволяйте війні знищити нещодавні досягнення" - моя відповідь ****! А як це зробити я думаю вам відомо! 🤔
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11.03.2022 15:54 Відповісти
Європа тобі прийдеться воювати , відсидітись не вдасться ! Готуйтеся вже на вчора
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11.03.2022 15:58 Відповісти
Ще одна організація дармоїдів та озабоченців.Де ви були коли вівся обстріл атомних станцій в центрі Європи?
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11.03.2022 16:09 Відповісти
У МАГАТЕ язик застряг у сраці... може разом зі шваброю?
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11.03.2022 16:35 Відповісти
 
 