Все объекты в зоне ЧАЭС находятся под контролем российских военных: контроль состояния безопасности невозможен, - Госинспекция ядерного регулирования

Все расположенные в зоне отчуждения объекты государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем военных стран-агрессоров, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Начиная с 11:22 9 марта 2022 года на площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом, находящимся на ДСП "Чернобыльская АЭС". Регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения до сих пор не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока не известна.

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По информации руководства, находящегося в г. Славутич ДСП "Чернобыльская АЭС", площадку атомной электростанции удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также Нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие" . Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки.