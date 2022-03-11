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Все объекты в зоне ЧАЭС находятся под контролем российских военных: контроль состояния безопасности невозможен, - Госинспекция ядерного регулирования

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все объекты в зоне ЧАЭС находятся под контролем российских военных: контроль состояния безопасности невозможен, - Госинспекция ядерного регулирования

Все расположенные в зоне отчуждения объекты государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем военных стран-агрессоров, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Начиная с 11:22 9 марта 2022 года на площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом, находящимся на ДСП "Чернобыльская АЭС". Регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения до сих пор не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока не известна.

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По информации руководства, находящегося в г. Славутич ДСП "Чернобыльская АЭС", площадку атомной электростанции удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также Нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие" . Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки.
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а лука сказав пукіну що він вже підключив ЧАЕС до мережі і туди йдуть по кордону з Білоруссю іноземні найманці щоб відрізати її від мережі знову. якась хрєнь намальовується.
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11.03.2022 17:07 Ответить
Не підключив,а хотів совецький канал найти для підключення. Все що з ссср треба ще від пилюки відчистити. Це стосується і ядерної кнопки
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11.03.2022 17:11 Ответить
Роясню коротко і ясно, мавпи граються з ядерним реактором, організаціії з гучними назвами втирають нам свою занепокоєність.

Коли станеться ядерна аварія усі побіжать в сторону Ламаншу і ще далі.
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11.03.2022 17:09 Ответить
А після обороту земної кулі, все буде так чи інакше принесе до русні.
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11.03.2022 17:12 Ответить
Если таракан откажется воевать против Украины - взрыв на ЧАЭС в наказание Белорусов да и Европы. А обвинят в этом Украину!
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11.03.2022 17:32 Ответить
от би допомогу від моссаду
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11.03.2022 20:47 Ответить
 
 