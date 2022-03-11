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Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторжение белорусских солдат на территорию Украины может произойти уже сегодня, 11 марта, в 21:00.

Об этом сообщают в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Так в сообщении говорится:

"После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".

Также читайте: Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+58
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11.03.2022 18:19
+38
У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
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11.03.2022 18:19
+34
Капець. Дістали ці придурки
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11.03.2022 18:20
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У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
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11.03.2022 18:19 Ответить
Вони ще довго будуть їхати на своїй техніці до лінії зіткнення а по дорозі більша частина розбіжиться
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11.03.2022 18:33 Ответить
21:01
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11.03.2022 18:38 Ответить
Ну это же физически уже невозможно. Ещё пару часов назад Беларусь, согласно Цензора, уже разбомбили расейские самолёты. От, как с Копыля начали, так и бомбят, и бомбят...
НЕ ДОХРеНА ЛИ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОДНОГО ДНЯ?
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11.03.2022 19:13 Ответить
Вірю, що не піде білоруський солдат до нас. Амінь.
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11.03.2022 19:38 Ответить
а я вірю, що піде. Але недалеко
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11.03.2022 20:49 Ответить
Не подскажите ли который час?
Я ничего не пропустила?
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11.03.2022 21:44 Ответить
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11.03.2022 18:19 Ответить
Капець. Дістали ці придурки
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11.03.2022 18:20 Ответить
)))) этому плешивому уроду пора подавать заявку о вступлении в НАТО,. что бы помогли защититься от Украины
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11.03.2022 18:25 Ответить
После войны мы должны поставить памятник мордорской коррупции
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11.03.2022 18:20 Ответить
Так, золота яхта, там Шойгу тримає Золотова, як Дікапріо.
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11.03.2022 18:38 Ответить
А шо, кто-то сомневался?
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11.03.2022 18:20 Ответить
щас главдранек ********* об шафу
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11.03.2022 18:21 Ответить
Мля,это не новости,а поток сознания,как эта инфа ложится на предыдущую?Хотя бы сделайте паузу и проанализируйте.Нервы у всех и так не в ..изду.
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11.03.2022 18:21 Ответить
******* лука может сказать вначале что это провокация и фейк ,а потом передумает и скажет наоборот....чтоб не ожидали его подлости..
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11.03.2022 18:23 Ответить
Да все может быть!!Но будет что-то одно.А тут за пять минут совершенно противоречивая информация.Вот я и советую не спешить выкладывать все подряд.
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11.03.2022 18:26 Ответить
здесь заявление луки и мнения других источников идут рядом....
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11.03.2022 18:28 Ответить
Він все життя грав на 2 фронта, ось і тут віляє...
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11.03.2022 19:38 Ответить
как эта инфа ложится на предыдущую

А ніяк.
Як заяви Лаврова, що РФ не нападала на Україну, укладаються з бомбардуваннями Маріка, Дніпра, Київа, Харкова, Чернігіва, Івано-Франківська, Луцька?

Кацапи кажуть одне, а роблять інше. Лживі та підступні тварі.
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11.03.2022 18:25 Ответить
эта шоле коняка педальная
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11.03.2022 18:35 Ответить
Совершили по звонку и доложили сюда. Ага.
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11.03.2022 18:27 Ответить
За ними следят
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11.03.2022 18:36 Ответить
Да он уже объявил войну, с его территории вторглись орки. Это вообще не важно что он объявит, на ход войны это не повлияет
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11.03.2022 20:30 Ответить
Ну...
Через декілька днів після нападу чекаємо від ОПЗЄ одкровення, що для них це було неочікувано.
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11.03.2022 18:21 Ответить
Ох и быстрый Лука! Погоди, ща Украина ширинку растигнет и можешь атаковать!!
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11.03.2022 18:21 Ответить
Дослівно Міноборони РБ: "Військове відомство заявляє, що інформація, що поширюється, про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією та спробою розкачати білоруське суспільство.

Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію".
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11.03.2022 18:21 Ответить
Пипец
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11.03.2022 18:22 Ответить
Хлопці на кордоні чекають з нетерпінням.
Вже набридло нудьгувати.
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11.03.2022 18:22 Ответить
А я їх не чекаю.
Найкраща війна та, якої вдалось уникнути.
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11.03.2022 19:02 Ответить
Якщо бульбашки не нападуть, то ху&лу треба напасти на бульбарашу.
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11.03.2022 18:22 Ответить
однозначно, пойдут все на драники, не вопрос но это дополнительные жертвы и со стороны Украинцев.
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11.03.2022 18:24 Ответить
Ага. лукашенко візьме свій автомат та атакує. В його так званій "арміі" мало в кого є бажання здихати невідомо за що.
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11.03.2022 18:25 Ответить
Я думаю, що білоруси все ж розумніші від кацапів.
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11.03.2022 18:27 Ответить
Сподіваюсь, що буде як в фільмі "Хоробре серце" (сцена Фолкеркської битви).
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11.03.2022 18:26 Ответить
Это уже на жаркое похоже, мясо с кортошкой (кацап с бульбашом).
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11.03.2022 18:26 Ответить
А ЗСУ та ТерОборона у ролі шеф-кухарів.
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11.03.2022 18:28 Ответить
Ну добре, готуємось. А то скажуть, ми не очікували...
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11.03.2022 18:28 Ответить
Тут их с цветочками встречать никто не будет.
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11.03.2022 18:30 Ответить
Странно, что от беларусов нет комментариев.
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11.03.2022 18:32 Ответить
Так а что тут коментировать? Всё понятно как три копейки - Лука сьездил к ***** на договорняк, и там продумали розыгрыш - предлог, под которым Лука обязан вписаться за *****. "Самолёт РФ должен незаметно пролететь и скинуть бимбу на РБ, под видом ВСУ, теперь типо Луке отвечать надо вводом в Украину своих опричников...
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11.03.2022 18:40 Ответить
Ну что, браття белорусы?
Лукашенко съездил к х#йлу, рассказал на камеру сказку, российский самолет пустил ракеты с украинской территории по белорусской, - фон для оправдания приказа войскам двигаться на Украину создан.
Вы готовы умирать на чужой войне? Или наконец поднимитесь и снесёте режим лукашенка, пока х#йло Украиной занят?
У вас сейчас по большому счету два варианта.
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11.03.2022 18:33 Ответить
Есть, правда, еще один подвариант. Заходите сюда и сразу выбрасываете белый флаг. В этом случае дружба между нашими народами имеет шанс не быть перечеркнутой.
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11.03.2022 19:14 Ответить
Ты бы сначала байроктар какой подогнал, и пару джавелинов беларуским партизанам, а потом советы давал.
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11.03.2022 19:22 Ответить
Мы в 2014-м януковича за поребрик байрактарами выгнали?
То-то же.
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11.03.2022 19:37 Ответить
В 14 году всё висело на волоске до последней минуты, пока вуйки и гуцулы таки не достали из загашников оружие, и не начали гасить ******** беркутят, и янукович не колоннами российской техники собирался разгонять майдан. В отличии от майдана, в Беларуси уже батальёны кацапской армии. Чем ты их ликвидировать предлагаешь?
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11.03.2022 20:00 Ответить
Я ничего не предлагаю. Я перечислил варианты.
Я например на Волыне в теробороне, - на ночь заступаю на блокпост. И поверь, - даже если бы не было оружия - коктейли молотова давно на поготове. Любого, кто придет ко мне с оружием - буду жечь, грызть зубами.
А ты, Нестор, наверное в теплой ванне вырос. Тебе и джавелин не поможет бить врага.
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11.03.2022 20:09 Ответить
Я уже не знаю кому верить... https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/11/7330449/
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11.03.2022 18:33 Ответить
Головне не звертати увагу на фрази "шашлики на травневі", "немає ударних угруповань" та чистити кулемет!
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11.03.2022 18:36 Ответить
Ну що ж, ласкаво просимо до пекла бульбафюрер
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11.03.2022 18:37 Ответить
Не здивуюсь якщо вони вже зайшли а зараз просто офіційно оформлять
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11.03.2022 18:39 Ответить
Лукадрыщь идиот? Он не знает, что в 21:00 в Украине уже темно!
А его армия образца 1975 года - ни тепловизоров, ни ПНВ, ни карт, ни GPS...
Ненароком еще заблудятся да перестреляют друг друга...
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11.03.2022 18:39 Ответить
Интересно, есть в этом мире какое то наказание и пытка для двух этих ублюдков, чтобы после войны могло бы удовлетворить народ Украины, за все то что ни уже натворили?? Мне лично кажется что такого еще не придумали! Просто повесить или расстрелять не то что мало, а очень мало. Жалко, нельзя повесить раз сто или тысячу, и пуля в голову только одна... Вот и верь после этого в БОГА.. Или бог всего этого не видит? И не может просто помочь всему миру??
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11.03.2022 18:47 Ответить
Гітлер був наказаний ?

отож
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11.03.2022 19:09 Ответить
Эти два ссыкуна сами зассут, их надо будет выковыривать за яйца!!! Эти зсссут!!!
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11.03.2022 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9********** лукашенко спятил окончательно...
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11.03.2022 19:14 Ответить
Просто изображает дурочка.
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11.03.2022 19:25 Ответить
Судя з риторики точно полізуть, може не в 21.00, може не сьогодні, але полізуть.
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11.03.2022 19:46 Ответить
Ребят ну камон. Армия расквартирована. Какие 21-00, физически не возможно.
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11.03.2022 19:26 Ответить
Надеюсь уже все заминировано?
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11.03.2022 19:37 Ответить
Да войдут, только тачанки с максимами под кардон подгонят.Если москали на своей технике дохнут как мухи,но вот смущает большое скопление чеченцев в Гомельской области.Под загранотрядами погонят срочников по18-20 лет?
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11.03.2022 19:44 Ответить
хай всі наші хлопці вернуться живими
хай всіх ворогів обжере собака тут і висре там , щоб ніхто не знав де воно і що таке
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11.03.2022 19:50 Ответить
 
 