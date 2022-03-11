Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторжение белорусских солдат на территорию Украины может произойти уже сегодня, 11 марта, в 21:00.
Об этом сообщают в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Так в сообщении говорится:
"После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".
Топ комментарии
+58 клаус хаус
показать весь комментарий11.03.2022 18:19
+38 Яукр
показать весь комментарий11.03.2022 18:19
+34 Ksenia VB
показать весь комментарий11.03.2022 18:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
НЕ ДОХРеНА ЛИ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОДНОГО ДНЯ?
Я ничего не пропустила?
А ніяк.
Як заяви Лаврова, що РФ не нападала на Україну, укладаються з бомбардуваннями Маріка, Дніпра, Київа, Харкова, Чернігіва, Івано-Франківська, Луцька?
Кацапи кажуть одне, а роблять інше. Лживі та підступні тварі.
Через декілька днів після нападу чекаємо від ОПЗЄ одкровення, що для них це було неочікувано.
Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію".
Вже набридло нудьгувати.
Найкраща війна та, якої вдалось уникнути.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Лукашенко съездил к х#йлу, рассказал на камеру сказку, российский самолет пустил ракеты с украинской территории по белорусской, - фон для оправдания приказа войскам двигаться на Украину создан.
Вы готовы умирать на чужой войне? Или наконец поднимитесь и снесёте режим лукашенка, пока х#йло Украиной занят?
У вас сейчас по большому счету два варианта.
То-то же.
Я например на Волыне в теробороне, - на ночь заступаю на блокпост. И поверь, - даже если бы не было оружия - коктейли молотова давно на поготове. Любого, кто придет ко мне с оружием - буду жечь, грызть зубами.
А ты, Нестор, наверное в теплой ванне вырос. Тебе и джавелин не поможет бить врага.
А его армия образца 1975 года - ни тепловизоров, ни ПНВ, ни карт, ни GPS...
Ненароком еще заблудятся да перестреляют друг друга...
отож
хай всіх ворогів обжере собака тут і висре там , щоб ніхто не знав де воно і що таке