УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17764 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
38 589 67
Білорусь (5968) вторгнення (361) Лукашенко (2309) Путін (21436)

Лукашенко може атакувати Україну вже о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вторгеннення білоруських солдатів на територію України може вудбутись вже сьогодня, 11 березня, о 21:00.

Про це повідомляють у  Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Так у повідомленні йдеться:

" Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00".

Читайте також: Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
показати весь коментар
11.03.2022 18:19
+38
У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
показати весь коментар
11.03.2022 18:19
+34
Капець. Дістали ці придурки
показати весь коментар
11.03.2022 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
показати весь коментар
11.03.2022 18:19 Відповісти
Вони ще довго будуть їхати на своїй техніці до лінії зіткнення а по дорозі більша частина розбіжиться
показати весь коментар
11.03.2022 18:33 Відповісти
21:01
показати весь коментар
11.03.2022 18:38 Відповісти
Ну это же физически уже невозможно. Ещё пару часов назад Беларусь, согласно Цензора, уже разбомбили расейские самолёты. От, как с Копыля начали, так и бомбят, и бомбят...
НЕ ДОХРеНА ЛИ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОДНОГО ДНЯ?
показати весь коментар
11.03.2022 19:13 Відповісти
Вірю, що не піде білоруський солдат до нас. Амінь.
показати весь коментар
11.03.2022 19:38 Відповісти
а я вірю, що піде. Але недалеко
показати весь коментар
11.03.2022 20:49 Відповісти
Не подскажите ли который час?
Я ничего не пропустила?
показати весь коментар
11.03.2022 21:44 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 18:19 Відповісти
Капець. Дістали ці придурки
показати весь коментар
11.03.2022 18:20 Відповісти
)))) этому плешивому уроду пора подавать заявку о вступлении в НАТО,. что бы помогли защититься от Украины
показати весь коментар
11.03.2022 18:25 Відповісти
После войны мы должны поставить памятник мордорской коррупции
показати весь коментар
11.03.2022 18:20 Відповісти
Так, золота яхта, там Шойгу тримає Золотова, як Дікапріо.
показати весь коментар
11.03.2022 18:38 Відповісти
А шо, кто-то сомневался?
показати весь коментар
11.03.2022 18:20 Відповісти
щас главдранек ********* об шафу
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
Мля,это не новости,а поток сознания,как эта инфа ложится на предыдущую?Хотя бы сделайте паузу и проанализируйте.Нервы у всех и так не в ..изду.
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
******* лука может сказать вначале что это провокация и фейк ,а потом передумает и скажет наоборот....чтоб не ожидали его подлости..
показати весь коментар
11.03.2022 18:23 Відповісти
Да все может быть!!Но будет что-то одно.А тут за пять минут совершенно противоречивая информация.Вот я и советую не спешить выкладывать все подряд.
показати весь коментар
11.03.2022 18:26 Відповісти
здесь заявление луки и мнения других источников идут рядом....
показати весь коментар
11.03.2022 18:28 Відповісти
Він все життя грав на 2 фронта, ось і тут віляє...
показати весь коментар
11.03.2022 19:38 Відповісти
как эта инфа ложится на предыдущую

А ніяк.
Як заяви Лаврова, що РФ не нападала на Україну, укладаються з бомбардуваннями Маріка, Дніпра, Київа, Харкова, Чернігіва, Івано-Франківська, Луцька?

Кацапи кажуть одне, а роблять інше. Лживі та підступні тварі.
показати весь коментар
11.03.2022 18:25 Відповісти
эта шоле коняка педальная
показати весь коментар
11.03.2022 18:35 Відповісти
Совершили по звонку и доложили сюда. Ага.
показати весь коментар
11.03.2022 18:27 Відповісти
За ними следят
показати весь коментар
11.03.2022 18:36 Відповісти
Да он уже объявил войну, с его территории вторглись орки. Это вообще не важно что он объявит, на ход войны это не повлияет
показати весь коментар
11.03.2022 20:30 Відповісти
Ну...
Через декілька днів після нападу чекаємо від ОПЗЄ одкровення, що для них це було неочікувано.
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
Ох и быстрый Лука! Погоди, ща Украина ширинку растигнет и можешь атаковать!!
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
Дослівно Міноборони РБ: "Військове відомство заявляє, що інформація, що поширюється, про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією та спробою розкачати білоруське суспільство.

Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію".
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
Пипец
показати весь коментар
11.03.2022 18:22 Відповісти
Хлопці на кордоні чекають з нетерпінням.
Вже набридло нудьгувати.
показати весь коментар
11.03.2022 18:22 Відповісти
А я їх не чекаю.
Найкраща війна та, якої вдалось уникнути.
показати весь коментар
11.03.2022 19:02 Відповісти
Якщо бульбашки не нападуть, то ху&лу треба напасти на бульбарашу.
показати весь коментар
11.03.2022 18:22 Відповісти
однозначно, пойдут все на драники, не вопрос но это дополнительные жертвы и со стороны Украинцев.
показати весь коментар
11.03.2022 18:24 Відповісти
Ага. лукашенко візьме свій автомат та атакує. В його так званій "арміі" мало в кого є бажання здихати невідомо за що.
показати весь коментар
11.03.2022 18:25 Відповісти
Я думаю, що білоруси все ж розумніші від кацапів.
показати весь коментар
11.03.2022 18:27 Відповісти
Сподіваюсь, що буде як в фільмі "Хоробре серце" (сцена Фолкеркської битви).
показати весь коментар
11.03.2022 18:26 Відповісти
Это уже на жаркое похоже, мясо с кортошкой (кацап с бульбашом).
показати весь коментар
11.03.2022 18:26 Відповісти
А ЗСУ та ТерОборона у ролі шеф-кухарів.
показати весь коментар
11.03.2022 18:28 Відповісти
Ну добре, готуємось. А то скажуть, ми не очікували...
показати весь коментар
11.03.2022 18:28 Відповісти
Тут их с цветочками встречать никто не будет.
показати весь коментар
11.03.2022 18:30 Відповісти
Странно, что от беларусов нет комментариев.
показати весь коментар
11.03.2022 18:32 Відповісти
Так а что тут коментировать? Всё понятно как три копейки - Лука сьездил к ***** на договорняк, и там продумали розыгрыш - предлог, под которым Лука обязан вписаться за *****. "Самолёт РФ должен незаметно пролететь и скинуть бимбу на РБ, под видом ВСУ, теперь типо Луке отвечать надо вводом в Украину своих опричников...
показати весь коментар
11.03.2022 18:40 Відповісти
Ну что, браття белорусы?
Лукашенко съездил к х#йлу, рассказал на камеру сказку, российский самолет пустил ракеты с украинской территории по белорусской, - фон для оправдания приказа войскам двигаться на Украину создан.
Вы готовы умирать на чужой войне? Или наконец поднимитесь и снесёте режим лукашенка, пока х#йло Украиной занят?
У вас сейчас по большому счету два варианта.
показати весь коментар
11.03.2022 18:33 Відповісти
Есть, правда, еще один подвариант. Заходите сюда и сразу выбрасываете белый флаг. В этом случае дружба между нашими народами имеет шанс не быть перечеркнутой.
показати весь коментар
11.03.2022 19:14 Відповісти
Ты бы сначала байроктар какой подогнал, и пару джавелинов беларуским партизанам, а потом советы давал.
показати весь коментар
11.03.2022 19:22 Відповісти
Мы в 2014-м януковича за поребрик байрактарами выгнали?
То-то же.
показати весь коментар
11.03.2022 19:37 Відповісти
В 14 году всё висело на волоске до последней минуты, пока вуйки и гуцулы таки не достали из загашников оружие, и не начали гасить ******** беркутят, и янукович не колоннами российской техники собирался разгонять майдан. В отличии от майдана, в Беларуси уже батальёны кацапской армии. Чем ты их ликвидировать предлагаешь?
показати весь коментар
11.03.2022 20:00 Відповісти
Я ничего не предлагаю. Я перечислил варианты.
Я например на Волыне в теробороне, - на ночь заступаю на блокпост. И поверь, - даже если бы не было оружия - коктейли молотова давно на поготове. Любого, кто придет ко мне с оружием - буду жечь, грызть зубами.
А ты, Нестор, наверное в теплой ванне вырос. Тебе и джавелин не поможет бить врага.
показати весь коментар
11.03.2022 20:09 Відповісти
Я уже не знаю кому верить... https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/11/7330449/
показати весь коментар
11.03.2022 18:33 Відповісти
Головне не звертати увагу на фрази "шашлики на травневі", "немає ударних угруповань" та чистити кулемет!
показати весь коментар
11.03.2022 18:36 Відповісти
Ну що ж, ласкаво просимо до пекла бульбафюрер
показати весь коментар
11.03.2022 18:37 Відповісти
Не здивуюсь якщо вони вже зайшли а зараз просто офіційно оформлять
показати весь коментар
11.03.2022 18:39 Відповісти
Лукадрыщь идиот? Он не знает, что в 21:00 в Украине уже темно!
А его армия образца 1975 года - ни тепловизоров, ни ПНВ, ни карт, ни GPS...
Ненароком еще заблудятся да перестреляют друг друга...
показати весь коментар
11.03.2022 18:39 Відповісти
Интересно, есть в этом мире какое то наказание и пытка для двух этих ублюдков, чтобы после войны могло бы удовлетворить народ Украины, за все то что ни уже натворили?? Мне лично кажется что такого еще не придумали! Просто повесить или расстрелять не то что мало, а очень мало. Жалко, нельзя повесить раз сто или тысячу, и пуля в голову только одна... Вот и верь после этого в БОГА.. Или бог всего этого не видит? И не может просто помочь всему миру??
показати весь коментар
11.03.2022 18:47 Відповісти
Гітлер був наказаний ?

отож
показати весь коментар
11.03.2022 19:09 Відповісти
Эти два ссыкуна сами зассут, их надо будет выковыривать за яйца!!! Эти зсссут!!!
показати весь коментар
11.03.2022 19:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9********** лукашенко спятил окончательно...
показати весь коментар
11.03.2022 19:14 Відповісти
Просто изображает дурочка.
показати весь коментар
11.03.2022 19:25 Відповісти
Судя з риторики точно полізуть, може не в 21.00, може не сьогодні, але полізуть.
показати весь коментар
11.03.2022 19:46 Відповісти
Ребят ну камон. Армия расквартирована. Какие 21-00, физически не возможно.
показати весь коментар
11.03.2022 19:26 Відповісти
Надеюсь уже все заминировано?
показати весь коментар
11.03.2022 19:37 Відповісти
Да войдут, только тачанки с максимами под кардон подгонят.Если москали на своей технике дохнут как мухи,но вот смущает большое скопление чеченцев в Гомельской области.Под загранотрядами погонят срочников по18-20 лет?
показати весь коментар
11.03.2022 19:44 Відповісти
хай всі наші хлопці вернуться живими
хай всіх ворогів обжере собака тут і висре там , щоб ніхто не знав де воно і що таке
показати весь коментар
11.03.2022 19:50 Відповісти
 
 