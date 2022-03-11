Лукашенко може атакувати Україну вже о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій
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Вторгеннення білоруських солдатів на територію України може вудбутись вже сьогодня, 11 березня, о 21:00.
Про це повідомляють у Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Так у повідомленні йдеться:
" Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
НЕ ДОХРеНА ЛИ СОБЫТИЙ ДЛЯ ОДНОГО ДНЯ?
Я ничего не пропустила?
А ніяк.
Як заяви Лаврова, що РФ не нападала на Україну, укладаються з бомбардуваннями Маріка, Дніпра, Київа, Харкова, Чернігіва, Івано-Франківська, Луцька?
Кацапи кажуть одне, а роблять інше. Лживі та підступні тварі.
Через декілька днів після нападу чекаємо від ОПЗЄ одкровення, що для них це було неочікувано.
Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію".
Вже набридло нудьгувати.
Найкраща війна та, якої вдалось уникнути.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Лукашенко съездил к х#йлу, рассказал на камеру сказку, российский самолет пустил ракеты с украинской территории по белорусской, - фон для оправдания приказа войскам двигаться на Украину создан.
Вы готовы умирать на чужой войне? Или наконец поднимитесь и снесёте режим лукашенка, пока х#йло Украиной занят?
У вас сейчас по большому счету два варианта.
То-то же.
Я например на Волыне в теробороне, - на ночь заступаю на блокпост. И поверь, - даже если бы не было оружия - коктейли молотова давно на поготове. Любого, кто придет ко мне с оружием - буду жечь, грызть зубами.
А ты, Нестор, наверное в теплой ванне вырос. Тебе и джавелин не поможет бить врага.
А его армия образца 1975 года - ни тепловизоров, ни ПНВ, ни карт, ни GPS...
Ненароком еще заблудятся да перестреляют друг друга...
отож
хай всіх ворогів обжере собака тут і висре там , щоб ніхто не знав де воно і що таке