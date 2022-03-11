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Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения

Опубликовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Соответствующее видео член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко выложил в своем телерам-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как вооруженные российские оккупанты выводят Федорова из здания городского кризисного центра, и ведут его в неизвестном направлении.

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Как сообщалось, сегодня, 11 марта, российские оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя Ивана Федорова, который не согласился с ними сотрудничать. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.
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Топ комментарии
+26
К кацапам обращаться бессмысленно, их нужно убивать от мала до велика, всех без разбора
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11.03.2022 18:54
+24
Кацапье гнилое не в состоянии взять под контроль народ даже небольшого города. Как они собираются держать в страхе больше 40 млн??? Позорище!
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11.03.2022 18:46
+22
Да, надо понимать, что в случае поражения или сдачи мира не будет - будет лютый террор!ФСБ,кадыровцы...Да даже те кто плену блеет о том, что не знал...
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11.03.2022 18:47
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11.03.2022 18:46 Ответить
К кацапам обращаться бессмысленно, их нужно убивать от мала до велика, всех без разбора
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11.03.2022 18:54 Ответить
Там тоже есть толковые люди,например:Александр Невзоров,Илья Яшин.
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11.03.2022 19:14 Ответить
толковий кацап - дохлий кацап, немає там толкових, нормальних, хороших, вони такими стають тільки, коли здихають. Використати їх у своїх питаннях можна не більше.
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11.03.2022 19:44 Ответить
Точно так. Хватит уже думать, что среди россиян есть нормальные люди.
Нормальные люди там будут, когда американцы долбанут по мордору своим ядерным арсеналом.
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11.03.2022 19:44 Ответить
Кацапье гнилое не в состоянии взять под контроль народ даже небольшого города. Как они собираются держать в страхе больше 40 млн??? Позорище!
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11.03.2022 18:46 Ответить
А ты не догадываешся? Они все города будут обстреливать и будут говорить что это нацики, фашисты
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11.03.2022 19:14 Ответить
Да, надо понимать, что в случае поражения или сдачи мира не будет - будет лютый террор!ФСБ,кадыровцы...Да даже те кто плену блеет о том, что не знал...
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11.03.2022 18:47 Ответить
Українці !!!! Давити цю погань до останнього подиху !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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11.03.2022 19:04 Ответить
Чим? Палками, камінням, вилами проти озброєних тварюк?
У тому ж Енергодарі, за свідченням людей з тер.оборони, не видали тер.оборонівцям зброї.
Теж саме у Херсоні.
По Мелітополю інфи немає, але скоріше за все теж.
І список можна продовжувати.

Я у 2014му у серпні піднімався на Говерлу. І, так сталося, що від Татарова та назад їхав у спринтері з туристами з Первомайська, Вознесенська та Херсону.
То, якщо первомайські та вознесенські були здебільшого проукраїнські, то херсонці -- це була переважно бавовна-бавовняна. Так гидко було, словами не передати. Особливо один роботяга надривався, як наразі у Криму класно, яка зарплатня у його знайомих.
А коли воділа від'їжджаючи від Заросляка вмикнув московитські патріотичні шлягери, то проукраїнська частина взагали збунтовалась і просто змусила його вимкнути те лайно.

Це звісно ліричний офтоп.
Участь проукраїнського прошарку, якщо швидко не звільнять міста буде сумною. Це добре видно і по Криму і по лугандону.
І цей мер, хоч і молодець, що не пішов на співпрацю, але чому не підготувався, не видав зброю та набої? Теж питання...
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11.03.2022 22:27 Ответить
Не дай Боже з нашого Івана хоч волосинка впаде - кацапня, вішайтесь!
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11.03.2022 18:48 Ответить
за цього хлопця всі світові лідери мають зараз дзвонити пуціну і вимагати звільнення раз їм сцикотно вимагати вивести рашистські війська. Хоч людину живу рятуйте!
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11.03.2022 18:48 Ответить
Вони одного уже убили....вас не дивує звідки відео у залізничника
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11.03.2022 18:51 Ответить
Як же це все донбабве нагадує... Все те саме
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11.03.2022 18:51 Ответить
Они так устанавливают "народную" власть.
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11.03.2022 18:56 Ответить
Мне одному кажется что это представление для "Наивных дурачков". Сначала их довольно легко впустили в Мелитополь без сопротивления. Далее "проукраинский" мэр успешно "работал" больше недели и никто его не трогал.
А сегодня после того как неожиданно всех работников Центра отпустили в 15.00 домой, вдруг решили выкрасть его в 15.10

СБУ присмотрись
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11.03.2022 18:59 Ответить
Кто вам сказал, что легко он прям работал. К нему в штаб они не раз приходили, письма суки приносили... Угрожали!
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11.03.2022 19:13 Ответить
Я далек от Мелитополя, но со стороны, прочитав 3-4 местных источника, выглядит именно так
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11.03.2022 19:33 Ответить
И штаб работает до 15, т.к. всем надо ещё успеть доехать домой и хоть булку хлеба купить и не надо придумывпть всякое!
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11.03.2022 19:15 Ответить
А они всегда работают до 15.00 или их только сегодня в 15.00 отпустили? И веб камера работала все эти дни или вдруг сегодня заработала в центре города. И видео с нее моментально попало в сеть.
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11.03.2022 19:23 Ответить
Толпой за одним.....ссыкуны бл..яха.....кацапстанская армия зброд ссыкливых воров....
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11.03.2022 19:21 Ответить
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11.03.2022 19:29 Ответить
твари кацапские!скорейшего освобождения этому ГЕРОЮ!
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11.03.2022 21:05 Ответить
 
 