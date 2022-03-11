Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Опубликовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Соответствующее видео член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко выложил в своем телерам-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как вооруженные российские оккупанты выводят Федорова из здания городского кризисного центра, и ведут его в неизвестном направлении.
Как сообщалось, сегодня, 11 марта, российские оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя Ивана Федорова, который не согласился с ними сотрудничать. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.
Пожалуйста, подождите...
https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
Нормальные люди там будут, когда американцы долбанут по мордору своим ядерным арсеналом.
У тому ж Енергодарі, за свідченням людей з тер.оборони, не видали тер.оборонівцям зброї.
Теж саме у Херсоні.
По Мелітополю інфи немає, але скоріше за все теж.
І список можна продовжувати.
Я у 2014му у серпні піднімався на Говерлу. І, так сталося, що від Татарова та назад їхав у спринтері з туристами з Первомайська, Вознесенська та Херсону.
То, якщо первомайські та вознесенські були здебільшого проукраїнські, то херсонці -- це була переважно бавовна-бавовняна. Так гидко було, словами не передати. Особливо один роботяга надривався, як наразі у Криму класно, яка зарплатня у його знайомих.
А коли воділа від'їжджаючи від Заросляка вмикнув московитські патріотичні шлягери, то проукраїнська частина взагали збунтовалась і просто змусила його вимкнути те лайно.
Це звісно ліричний офтоп.
Участь проукраїнського прошарку, якщо швидко не звільнять міста буде сумною. Це добре видно і по Криму і по лугандону.
І цей мер, хоч і молодець, що не пішов на співпрацю, але чому не підготувався, не видав зброю та набої? Теж питання...
А сегодня после того как неожиданно всех работников Центра отпустили в 15.00 домой, вдруг решили выкрасть его в 15.10
СБУ присмотрись