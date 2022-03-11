РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15406 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 118 61
Зеленский (16541) посевная (41)

Необходимо провести полноценную посевную кампанию, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо провести полноценную посевную кампанию, – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения полноценной посевной кампании в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN,UA.

"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логичный. Учитывая весну. Что с посевной? Как ее начинать – и особенно в районах, которые временно оккупированы? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это – о жизни. О нашей жизни. О нашем будущем. Следовательно, и о нашей победе", – подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден перечислил провалы Путина

В ООН заявили, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 8-20% в результате войны России против Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Яку посівну??? Чому зачистки немає від тої нечесті навколо києва, миколаєва, херсона???? Чому Маріуполь залишиний на самого себе??? Ц вони знали що буде війна і так підготувались????
показать весь комментарий
11.03.2022 18:52
+25
Ага. И дороги начинай строить
показать весь комментарий
11.03.2022 18:46
+23
Нужно было сначала людям раздать оружие - вот тогда не было тупого мародерства и убийств гражданского населения
показать весь комментарий
11.03.2022 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повноцінну!?
показать весь комментарий
11.03.2022 18:46 Ответить
Дивно,так. Відчуття, що він в віртуальному житті
показать весь комментарий
11.03.2022 18:48 Ответить
Сам себя троллит. Для президента воюющей страны это недопустимо.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:52 Ответить
Это не совсем троллинг. Украина экспортирует колоссальное количество сельхозпродукции, масла (подсолнечное) и так далее. Жратвы, короче. И если эти производства остановятся, то импортировать их будет ну не то чтобы совсем неоткуда, но очень сложно.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:32 Ответить
давай вже 10000000 дерев космодром презіковский університет і весь іншій бред
показать весь комментарий
11.03.2022 19:34 Ответить
Бред?... Подивтись на статистику та рух зернових та олії - Україна реально дофіга виробляла та експортувала. Проблема в тому, что налагодити зворотний процес, імпорт, може бути не так просто як здається.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:56 Ответить
Ага. И дороги начинай строить
показать весь комментарий
11.03.2022 18:46 Ответить
Питання доречне, але ж довбодятли будуть все знищувати.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:47 Ответить
або відіжмуть, якщо їх до часу зборів врожаю не зажмурять
показать весь комментарий
11.03.2022 18:49 Ответить
+1
показать весь комментарий
11.03.2022 19:10 Ответить
Мається на увазі -- всім москалям заготувати сємки!!!
показать весь комментарий
11.03.2022 18:47 Ответить
Не стоит забегать так вперед. Для начала необходимо провести полноценную зачистку бульбингемского воинства, чтобы они не катались по территории западной Украины как у себя дома.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:47 Ответить
Я с тебя херею. Только Западную а на остальную Украйну уже насрать? Я надеюсь ты это сказал не подумал?
показать весь комментарий
11.03.2022 18:59 Ответить
ну добривми з раші поля забезпечені
показать весь комментарий
11.03.2022 18:48 Ответить
на складах удобрения есть ,с жидкими подкормками будет проблемы,а сыпучки хватит
показать весь комментарий
11.03.2022 18:56 Ответить
... типа танки с плугами?
показать весь комментарий
11.03.2022 18:48 Ответить
и пво не забыть. на каждое поле и на каждый дом.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:50 Ответить
Нужно было сначала людям раздать оружие - вот тогда не было тупого мародерства и убийств гражданского населения
показать весь комментарий
11.03.2022 18:49 Ответить
Щоб потім фірами виперти за кордон? Чи як?
показать весь комментарий
11.03.2022 18:49 Ответить
Де Я? Хто Я!?
показать весь комментарий
11.03.2022 18:50 Ответить
Якщо війна в голові вже скінчилася, то можна сіяти.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:52 Ответить
Про це краще взагалі ніде не говорити, по кацапи почнуть лупити по зерносховищах.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:15 Ответить
Яку посівну??? Чому зачистки немає від тої нечесті навколо києва, миколаєва, херсона???? Чому Маріуполь залишиний на самого себе??? Ц вони знали що буде війна і так підготувались????
показать весь комментарий
11.03.2022 18:52 Ответить
Зе вже в нірвані
показать весь комментарий
11.03.2022 18:54 Ответить
Ага. Когда у тебя будут воровать соляру русские танки, то будет посевная. Зеленский несет какую-то херню.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:54 Ответить
Опять от санитаров спрятался!
показать весь комментарий
11.03.2022 18:55 Ответить
Всё для фронта, всё для победы!Те,блин,13 американских лярдов не хватит до следующего урожая?У раши отберут и дадут!
Всю дизельку в танки!
показать весь комментарий
11.03.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 18:54 Ответить
тобто подарувати парашці сг-техніку, добрива, пмм і насіння. атлічний план, уолтер, просто ах.єнний, єслі я все правильно понял.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:55 Ответить
про замену линолеума в роддомах мариуполя скромно умолчал...
показать весь комментарий
11.03.2022 18:56 Ответить
Ну ок. Посіють наші пшеничку на тимчасово окупованих територіях,а під час збору урожаю,кацапня тупо все відбере і що тоді? Жалітися Байдену? Чи тій французській курві???
показать весь комментарий
11.03.2022 18:58 Ответить
Да кто ее собирать будет, если там боевые действия идут? Видели, как выглядит поле, после того как там арту кацапскую расфигачили? Там снаряды по всему полю валялись.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:01 Ответить
Проблем на самом деле больше. Раньше это всё зерно грузилось на корабли, а теперь Россия блокирует нам всю морскую торговлю и Украине пора подавать иски во всякие организации, чтобы они штрафовали Россию, что она мешает нашей торговле.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:04 Ответить
Ну, возможно, что на западе Украины, в глубоком тылу, это можно сделать. Но о какой полноценности речь? Кроме того, хватит ли топлива и танкам, и тракторам. Если нет, то танки как бы важнее.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:59 Ответить
Необхідно деблокувати Маріуполь! а потім вже посівні і все інше
показать весь комментарий
11.03.2022 19:01 Ответить
Все в трудах...
Певно,міністр економіки й прем'єр зайняті обороною.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:02 Ответить
"мы могли бы отбить Мариуполь и защитить Киев, но тогда б у нас не было времени полноценно заниматься посевной" (с)
показать весь комментарий
11.03.2022 19:04 Ответить
чушь!
показать весь комментарий
11.03.2022 19:10 Ответить
мабуть ті миші,що зжерли держрезерв худнути почали
показать весь комментарий
11.03.2022 19:08 Ответить
Посеять-то посеют, пускай и гораздо меньше, чем обычно ( про экспорт можно забыть, но на свои потребности хватит). Вопрос в том, как сохранить. Когда созреет урожай, путинские уроды начнут сжигать поля.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:09 Ответить
А де він селян бачив ? У нас майже всі із сіл повтікали.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:33 Ответить
Сейчас думаю о таком даже вопроса не должно стоять т.к. это не имеет смысла, ну если что-то посеешь под обстрелами то хорошо, обработаешь под обстрелами еще лучше, а защитить урожой и собрать это уже намного сложнее + проблемы с ГСМ как минимум. А этот умник не думал просто закупить/взять в кредит/принять донаты от других стран.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:20 Ответить
Посівну? Солярки та бензину на заправках не має зовсім, не знаю як буду садити картоплю, в мотоблок не має що заляти. Добре що з осені засіяв пшеницею поле. Якщо виросте щось, то буду думати як зібрати
показать весь комментарий
11.03.2022 19:26 Ответить
Варто провести ревізію у державному резерві.
Скільки там пшениці лишилось. Бо навряд чи ми зможемо посіятись. Деяким регіонам вдасться, але це крапля в морі.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:32 Ответить
А як там ті миші, що стратегічне зерно "з'їли", себе зараз чухають ?
показать весь комментарий
11.03.2022 19:38 Ответить
Це надзвичайно важливо. Нажаль не встигаємо зі знищенням паразитів.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:45 Ответить
Ідіот! Добре, що хоч про шашлики не згадав
показать весь комментарий
11.03.2022 19:54 Ответить
Зеля за Мариуполь ответишь.
показать весь комментарий
11.03.2022 20:08 Ответить
Воно реально ******* на всю голову.
Призивати людей виходити с флажками проти танків - це було лише початок, зараз потрібно засівати під обстрілами. Що далі - продовжувати "Велике будівництво", щоб продажні ЗМІ могли при кожному зручному моменті згадувати вілікава важдя зєленскава?
показать весь комментарий
11.03.2022 20:32 Ответить
 
 