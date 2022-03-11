Необхідно провести повноцінну посівну кампанію, – Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN,UA

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили запитання. Логічне. З огляду на весну. Що з посівною? Як її розпочинати – і особливо в районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, мають цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наше майбутнє. Отже, і про нашу перемогу", – наголосив Зеленський.

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