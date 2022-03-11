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Зеленський (17439) посівна (43)

Необхідно провести повноцінну посівну кампанію, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно провести повноцінну посівну кампанію, – Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN,UA

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили запитання. Логічне. З огляду на весну. Що з посівною? Як її розпочинати – і особливо в районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, мають цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наше майбутнє. Отже, і про нашу перемогу", – наголосив Зеленський.

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В ООН заявили, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20% унаслідок війни Росії проти України.
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Топ коментарі
+27
Яку посівну??? Чому зачистки немає від тої нечесті навколо києва, миколаєва, херсона???? Чому Маріуполь залишиний на самого себе??? Ц вони знали що буде війна і так підготувались????
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11.03.2022 18:52
+25
Ага. И дороги начинай строить
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11.03.2022 18:46
+23
Нужно было сначала людям раздать оружие - вот тогда не было тупого мародерства и убийств гражданского населения
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11.03.2022 18:49
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Повноцінну!?
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11.03.2022 18:46 Відповісти
Дивно,так. Відчуття, що він в віртуальному житті
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11.03.2022 18:48 Відповісти
Сам себя троллит. Для президента воюющей страны это недопустимо.
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Это не совсем троллинг. Украина экспортирует колоссальное количество сельхозпродукции, масла (подсолнечное) и так далее. Жратвы, короче. И если эти производства остановятся, то импортировать их будет ну не то чтобы совсем неоткуда, но очень сложно.
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11.03.2022 19:32 Відповісти
давай вже 10000000 дерев космодром презіковский університет і весь іншій бред
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11.03.2022 19:34 Відповісти
Бред?... Подивтись на статистику та рух зернових та олії - Україна реально дофіга виробляла та експортувала. Проблема в тому, что налагодити зворотний процес, імпорт, може бути не так просто як здається.
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11.03.2022 19:56 Відповісти
Ага. И дороги начинай строить
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11.03.2022 18:46 Відповісти
Питання доречне, але ж довбодятли будуть все знищувати.
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11.03.2022 18:47 Відповісти
або відіжмуть, якщо їх до часу зборів врожаю не зажмурять
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11.03.2022 18:49 Відповісти
+1
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11.03.2022 19:10 Відповісти
Мається на увазі -- всім москалям заготувати сємки!!!
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Не стоит забегать так вперед. Для начала необходимо провести полноценную зачистку бульбингемского воинства, чтобы они не катались по территории западной Украины как у себя дома.
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Я с тебя херею. Только Западную а на остальную Украйну уже насрать? Я надеюсь ты это сказал не подумал?
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11.03.2022 18:59 Відповісти
ну добривми з раші поля забезпечені
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11.03.2022 18:48 Відповісти
на складах удобрения есть ,с жидкими подкормками будет проблемы,а сыпучки хватит
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11.03.2022 18:56 Відповісти
... типа танки с плугами?
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11.03.2022 18:48 Відповісти
и пво не забыть. на каждое поле и на каждый дом.
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11.03.2022 18:50 Відповісти
Нужно было сначала людям раздать оружие - вот тогда не было тупого мародерства и убийств гражданского населения
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11.03.2022 18:49 Відповісти
Щоб потім фірами виперти за кордон? Чи як?
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11.03.2022 18:49 Відповісти
Де Я? Хто Я!?
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11.03.2022 18:50 Відповісти
Якщо війна в голові вже скінчилася, то можна сіяти.
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Про це краще взагалі ніде не говорити, по кацапи почнуть лупити по зерносховищах.
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11.03.2022 19:15 Відповісти
Яку посівну??? Чому зачистки немає від тої нечесті навколо києва, миколаєва, херсона???? Чому Маріуполь залишиний на самого себе??? Ц вони знали що буде війна і так підготувались????
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Зе вже в нірвані
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11.03.2022 18:54 Відповісти
Ага. Когда у тебя будут воровать соляру русские танки, то будет посевная. Зеленский несет какую-то херню.
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11.03.2022 18:54 Відповісти
Опять от санитаров спрятался!
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11.03.2022 18:55 Відповісти
Всё для фронта, всё для победы!Те,блин,13 американских лярдов не хватит до следующего урожая?У раши отберут и дадут!
Всю дизельку в танки!
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11.03.2022 18:54 Відповісти
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11.03.2022 18:54 Відповісти
тобто подарувати парашці сг-техніку, добрива, пмм і насіння. атлічний план, уолтер, просто ах.єнний, єслі я все правильно понял.
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11.03.2022 18:55 Відповісти
про замену линолеума в роддомах мариуполя скромно умолчал...
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11.03.2022 18:56 Відповісти
Ну ок. Посіють наші пшеничку на тимчасово окупованих територіях,а під час збору урожаю,кацапня тупо все відбере і що тоді? Жалітися Байдену? Чи тій французській курві???
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11.03.2022 18:58 Відповісти
Да кто ее собирать будет, если там боевые действия идут? Видели, как выглядит поле, после того как там арту кацапскую расфигачили? Там снаряды по всему полю валялись.
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11.03.2022 19:01 Відповісти
Проблем на самом деле больше. Раньше это всё зерно грузилось на корабли, а теперь Россия блокирует нам всю морскую торговлю и Украине пора подавать иски во всякие организации, чтобы они штрафовали Россию, что она мешает нашей торговле.
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11.03.2022 19:04 Відповісти
Ну, возможно, что на западе Украины, в глубоком тылу, это можно сделать. Но о какой полноценности речь? Кроме того, хватит ли топлива и танкам, и тракторам. Если нет, то танки как бы важнее.
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11.03.2022 18:59 Відповісти
Необхідно деблокувати Маріуполь! а потім вже посівні і все інше
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11.03.2022 19:01 Відповісти
Все в трудах...
Певно,міністр економіки й прем'єр зайняті обороною.
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11.03.2022 19:02 Відповісти
"мы могли бы отбить Мариуполь и защитить Киев, но тогда б у нас не было времени полноценно заниматься посевной" (с)
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11.03.2022 19:04 Відповісти
чушь!
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11.03.2022 19:10 Відповісти
мабуть ті миші,що зжерли держрезерв худнути почали
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11.03.2022 19:08 Відповісти
Посеять-то посеют, пускай и гораздо меньше, чем обычно ( про экспорт можно забыть, но на свои потребности хватит). Вопрос в том, как сохранить. Когда созреет урожай, путинские уроды начнут сжигать поля.
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11.03.2022 19:09 Відповісти
А де він селян бачив ? У нас майже всі із сіл повтікали.
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11.03.2022 19:33 Відповісти
Сейчас думаю о таком даже вопроса не должно стоять т.к. это не имеет смысла, ну если что-то посеешь под обстрелами то хорошо, обработаешь под обстрелами еще лучше, а защитить урожой и собрать это уже намного сложнее + проблемы с ГСМ как минимум. А этот умник не думал просто закупить/взять в кредит/принять донаты от других стран.
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11.03.2022 19:20 Відповісти
Посівну? Солярки та бензину на заправках не має зовсім, не знаю як буду садити картоплю, в мотоблок не має що заляти. Добре що з осені засіяв пшеницею поле. Якщо виросте щось, то буду думати як зібрати
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11.03.2022 19:26 Відповісти
Варто провести ревізію у державному резерві.
Скільки там пшениці лишилось. Бо навряд чи ми зможемо посіятись. Деяким регіонам вдасться, але це крапля в морі.
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11.03.2022 19:32 Відповісти
А як там ті миші, що стратегічне зерно "з'їли", себе зараз чухають ?
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11.03.2022 19:38 Відповісти
Це надзвичайно важливо. Нажаль не встигаємо зі знищенням паразитів.
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11.03.2022 19:45 Відповісти
Ідіот! Добре, що хоч про шашлики не згадав
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11.03.2022 19:54 Відповісти
Зеля за Мариуполь ответишь.
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11.03.2022 20:08 Відповісти
Воно реально ******* на всю голову.
Призивати людей виходити с флажками проти танків - це було лише початок, зараз потрібно засівати під обстрілами. Що далі - продовжувати "Велике будівництво", щоб продажні ЗМІ могли при кожному зручному моменті згадувати вілікава важдя зєленскава?
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11.03.2022 20:32 Відповісти
 
 