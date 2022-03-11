Необхідно провести повноцінну посівну кампанію, – Зеленський
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Глава української держави Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в Україні
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN,UA
"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили запитання. Логічне. З огляду на весну. Що з посівною? Як її розпочинати – і особливо в районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, мають цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наше майбутнє. Отже, і про нашу перемогу", – наголосив Зеленський.
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Всю дизельку в танки!
Певно,міністр економіки й прем'єр зайняті обороною.
Скільки там пшениці лишилось. Бо навряд чи ми зможемо посіятись. Деяким регіонам вдасться, але це крапля в морі.
Призивати людей виходити с флажками проти танків - це було лише початок, зараз потрібно засівати під обстрілами. Що далі - продовжувати "Велике будівництво", щоб продажні ЗМІ могли при кожному зручному моменті згадувати вілікава важдя зєленскава?