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Байден перечислил провалы Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден перечислил провалы Путина

Президент США Джо Байден, объявляя новые санкции против России из-за войны в Украине, перечислил провалы президента РФ Владимира Путина после начала вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Байден сказал, что война Путина в Украине никогда не станет победной для него.

"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился. Он хотел разделить американскую демократию с точки зрения наших позиций – он провалился. Американский народ объединен, мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины", – сказал Байден.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Торги на Мосбирже не открывают уже две недели, потому что знают, что обвал неизбежен, - Байден

Президент США добавил, что сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорил ему, как и всякий раз, когда мы общались, что Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины, и что они мужественно борются за защиту своей страны", – заявил президент США.

В своем выступлении Байден объявил, что Соединенные Штаты упраздняют статус "наибольшего содействия" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия использует химическое оружие, она дорого заплатит, - Байден
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Топ комментарии
+31
До пиз@и ваша свобода и демократия если позволяет вурдалаку безнаказанно бомбить роддома в центре Европи в 21 веке
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11.03.2022 18:43
+21
Особливо лицемірно виглядають гучні заяви про європейську рішучість та силу трансатлантичного союзу.
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11.03.2022 18:43
+19
За літаки особа подяка...
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11.03.2022 18:44
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ОЦЕ ГАРАНТИ!
СУД БОЖИЙ БУДЕ ЗА ДІТОК, ЯКІ СТРАЖЛАЮТЬ!
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11.03.2022 18:38 Ответить
Лапоть! Здохни!
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11.03.2022 18:42 Ответить
Особливо лицемірно виглядають гучні заяви про європейську рішучість та силу трансатлантичного союзу.
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11.03.2022 18:43 Ответить
До пиз@и ваша свобода и демократия если позволяет вурдалаку безнаказанно бомбить роддома в центре Европи в 21 веке
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11.03.2022 18:43 Ответить
Старі довбо@би ********* світ.
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11.03.2022 18:43 Ответить
За літаки особа подяка...
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11.03.2022 18:44 Ответить
Уявний образ літаків, які мали б надати Штати, має надихати нас на боротьбу, та робити американську демократію ще демократичнішою, а свободу - ще вільнішою.
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11.03.2022 18:49 Ответить
хорошо шо сенат не на стоко ссыкливый...
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11.03.2022 18:46 Ответить
Провали пуйла кожен день нас ********...
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 18:47 Ответить
Чуть не заплакав. Скільки орків було вбито в чечні за 4 роки? А скільки у нас? Боюсь баби рожати не встигнуть...
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11.03.2022 18:52 Ответить
Все вірно.
Але ця війна - розплата за те, що ми 30 років своїми власними руками знищували Україну. Не будували країну для своїх дітей, а руйнували її.
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11.03.2022 18:54 Ответить
Це рашкостанська тролляка Михаїл Леонтьєв свою стару затерту методичку постить.
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11.03.2022 20:12 Ответить
Трішечки не так - стоять не поруч, а за спинами народу України. Чи може то вади перекладу?
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11.03.2022 18:49 Ответить
Нам ваша ***** "арифметика" нах не нужна, вы там у себя считайте как хотите! Мне лично "проебы" путина очень больно отдаются в душе когда бомбят жилые кварталы, когда детки маленькие гибнут, а вы та ***** все что то считаете, считаете, нам от это не холодно не жарко. ДАЙТЕ ***** САМОЛЕТЫ, ЗАКРОЙТЕ НЕБО!!! И считаете себе там хоть до всерачки!!!
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11.03.2022 18:52 Ответить
Байден Маріуполь або Суми відвідати не хоче?
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11.03.2022 18:55 Ответить
Я перепрошую, а чи Байден уже президент України?
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11.03.2022 20:15 Ответить
Один політичний лузер перераховує промахи лузера "по жизни"
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11.03.2022 18:56 Ответить
Украина- убейте удава Якова Кедми.
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!!
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11.03.2022 18:57 Ответить
Ось Моссад хай своїм нациком і займається. У нас про цього Якова ніхто і не знає, чому ми маємо за ким-то сміття прибирати.
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11.03.2022 20:22 Ответить
байден козел и гнида. Статист с*ный
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11.03.2022 19:00 Ответить
рашку можно экономически хоть вечность уничтожать
но они и босые разрушали все, т.к. ломать не строить
у них этого хлама с авиабомбами и прочим тонны
пво хоть дайте какое-то
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11.03.2022 19:09 Ответить
Без коментарів.

"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", - заявив президент США.

Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal
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11.03.2022 19:12 Ответить
За спиною - це теж поруч.
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11.03.2022 19:56 Ответить
А яке Україна має відношення до ізраїльського Моссаду? Ви такі заклики в Ізраїль пишить.
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11.03.2022 19:30 Ответить
В Путіна не всі дома. Його потрібно знищіти фізично.
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11.03.2022 19:52 Ответить
Цікаво а цей безхребетний на весь світ прорахунки ***** називав для чогощоб він виправився
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11.03.2022 20:03 Ответить
Чи то недоольгієвці віддуплилися, чи то вашиватність пробивається.
***** значить нє по закону на Україну напав, а УСА має світові закони порушити.
Зрозуміло що не тільки Байден але і вся загнівающая Уйропа намагається руками України якщо не знищити *****, то хоча б загнати в ..туда.
Кожна країна переймається своєю безпекою, а найкраще нехай інший буде овечкою на заклання..

Давайте начинайте..
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11.03.2022 20:31 Ответить
"Американський народ об'єднаний"... Так це шо на Америку Пуйло напав.
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11.03.2022 20:39 Ответить
З "європейською рішучістю" Джо точно поспішив. Німеччина з Угорщиною та меншою мірою Франція тому підтвердження.

А дойче-банк так взагалі "розділяє цінності" московитів...
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11.03.2022 21:03 Ответить
 
 