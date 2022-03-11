Байден перечислил провалы Путина
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Президент США Джо Байден, объявляя новые санкции против России из-за войны в Украине, перечислил провалы президента РФ Владимира Путина после начала вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Байден сказал, что война Путина в Украине никогда не станет победной для него.
"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился. Он хотел разделить американскую демократию с точки зрения наших позиций – он провалился. Американский народ объединен, мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины", – сказал Байден.
Президент США добавил, что сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я говорил ему, как и всякий раз, когда мы общались, что Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины, и что они мужественно борются за защиту своей страны", – заявил президент США.
В своем выступлении Байден объявил, что Соединенные Штаты упраздняют статус "наибольшего содействия" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.
Пожалуйста, подождите...
СУД БОЖИЙ БУДЕ ЗА ДІТОК, ЯКІ СТРАЖЛАЮТЬ!
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
Але ця війна - розплата за те, що ми 30 років своїми власними руками знищували Україну. Не будували країну для своїх дітей, а руйнували її.
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!!
но они и босые разрушали все, т.к. ломать не строить
у них этого хлама с авиабомбами и прочим тонны
пво хоть дайте какое-то
"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", - заявив президент США.
Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal
***** значить нє по закону на Україну напав, а УСА має світові закони порушити.
Зрозуміло що не тільки Байден але і вся загнівающая Уйропа намагається руками України якщо не знищити *****, то хоча б загнати в ..туда.
Кожна країна переймається своєю безпекою, а найкраще нехай інший буде овечкою на заклання..
Давайте начинайте..
А дойче-банк так взагалі "розділяє цінності" московитів...