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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Байден перелічив провали Путіна

Байден перелічив провали Путіна

Президент США Джо Байден, оголошуючи нові санкції проти Росії через війну в Україні, перелічив провали президента РФ Володимира Путіна після початку вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Байден сказав, що війна Путіна в Україні ніколи не стане переможною для нього.

"Він сподівався домінувати в Україні без бою – він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – він провалився. Він хотів послабити трансатлантичний союз – він провалився. Він хотів розділити американську демократію з точки зору наших позицій – він провалився. Американський народ об’єднаний, світ об’єднаний і ми підтримуємо народ України", – сказав Байден.

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Президент США додав, що сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", – заявив президент США.

У своєму виступі Байден оголосив, що Сполучені Штати скасовують статус "найбільшого сприяння" для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.

Також читайте: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+31
До пиз@и ваша свобода и демократия если позволяет вурдалаку безнаказанно бомбить роддома в центре Европи в 21 веке
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11.03.2022 18:43
+21
Особливо лицемірно виглядають гучні заяви про європейську рішучість та силу трансатлантичного союзу.
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11.03.2022 18:43
+19
За літаки особа подяка...
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11.03.2022 18:44
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СУД БОЖИЙ БУДЕ ЗА ДІТОК, ЯКІ СТРАЖЛАЮТЬ!
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11.03.2022 18:38 Відповісти
Лапоть! Здохни!
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11.03.2022 18:42 Відповісти
Особливо лицемірно виглядають гучні заяви про європейську рішучість та силу трансатлантичного союзу.
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11.03.2022 18:43 Відповісти
До пиз@и ваша свобода и демократия если позволяет вурдалаку безнаказанно бомбить роддома в центре Европи в 21 веке
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11.03.2022 18:43 Відповісти
Старі довбо@би ********* світ.
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11.03.2022 18:43 Відповісти
За літаки особа подяка...
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11.03.2022 18:44 Відповісти
Уявний образ літаків, які мали б надати Штати, має надихати нас на боротьбу, та робити американську демократію ще демократичнішою, а свободу - ще вільнішою.
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11.03.2022 18:49 Відповісти
хорошо шо сенат не на стоко ссыкливый...
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11.03.2022 18:46 Відповісти
Провали пуйла кожен день нас ********...
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Чуть не заплакав. Скільки орків було вбито в чечні за 4 роки? А скільки у нас? Боюсь баби рожати не встигнуть...
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Все вірно.
Але ця війна - розплата за те, що ми 30 років своїми власними руками знищували Україну. Не будували країну для своїх дітей, а руйнували її.
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11.03.2022 18:54 Відповісти
Це рашкостанська тролляка Михаїл Леонтьєв свою стару затерту методичку постить.
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Трішечки не так - стоять не поруч, а за спинами народу України. Чи може то вади перекладу?
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11.03.2022 18:49 Відповісти
Нам ваша ***** "арифметика" нах не нужна, вы там у себя считайте как хотите! Мне лично "проебы" путина очень больно отдаются в душе когда бомбят жилые кварталы, когда детки маленькие гибнут, а вы та ***** все что то считаете, считаете, нам от это не холодно не жарко. ДАЙТЕ ***** САМОЛЕТЫ, ЗАКРОЙТЕ НЕБО!!! И считаете себе там хоть до всерачки!!!
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Байден Маріуполь або Суми відвідати не хоче?
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11.03.2022 18:55 Відповісти
Я перепрошую, а чи Байден уже президент України?
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Один політичний лузер перераховує промахи лузера "по жизни"
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11.03.2022 18:56 Відповісти
Украина- убейте удава Якова Кедми.
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!!
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11.03.2022 18:57 Відповісти
Ось Моссад хай своїм нациком і займається. У нас про цього Якова ніхто і не знає, чому ми маємо за ким-то сміття прибирати.
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11.03.2022 20:22 Відповісти
байден козел и гнида. Статист с*ный
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11.03.2022 19:00 Відповісти
рашку можно экономически хоть вечность уничтожать
но они и босые разрушали все, т.к. ломать не строить
у них этого хлама с авиабомбами и прочим тонны
пво хоть дайте какое-то
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11.03.2022 19:09 Відповісти
Без коментарів.

"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", - заявив президент США.

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11.03.2022 19:12 Відповісти
За спиною - це теж поруч.
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11.03.2022 19:56 Відповісти
А яке Україна має відношення до ізраїльського Моссаду? Ви такі заклики в Ізраїль пишить.
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11.03.2022 19:30 Відповісти
В Путіна не всі дома. Його потрібно знищіти фізично.
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11.03.2022 19:52 Відповісти
Цікаво а цей безхребетний на весь світ прорахунки ***** називав для чогощоб він виправився
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11.03.2022 20:03 Відповісти
Чи то недоольгієвці віддуплилися, чи то вашиватність пробивається.
***** значить нє по закону на Україну напав, а УСА має світові закони порушити.
Зрозуміло що не тільки Байден але і вся загнівающая Уйропа намагається руками України якщо не знищити *****, то хоча б загнати в ..туда.
Кожна країна переймається своєю безпекою, а найкраще нехай інший буде овечкою на заклання..

Давайте начинайте..
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11.03.2022 20:31 Відповісти
"Американський народ об'єднаний"... Так це шо на Америку Пуйло напав.
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11.03.2022 20:39 Відповісти
З "європейською рішучістю" Джо точно поспішив. Німеччина з Угорщиною та меншою мірою Франція тому підтвердження.

А дойче-банк так взагалі "розділяє цінності" московитів...
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11.03.2022 21:03 Відповісти
 
 