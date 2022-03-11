Байден перелічив провали Путіна
Президент США Джо Байден, оголошуючи нові санкції проти Росії через війну в Україні, перелічив провали президента РФ Володимира Путіна після початку вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Байден сказав, що війна Путіна в Україні ніколи не стане переможною для нього.
"Він сподівався домінувати в Україні без бою – він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – він провалився. Він хотів послабити трансатлантичний союз – він провалився. Він хотів розділити американську демократію з точки зору наших позицій – він провалився. Американський народ об’єднаний, світ об’єднаний і ми підтримуємо народ України", – сказав Байден.
Президент США додав, що сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", – заявив президент США.
У своєму виступі Байден оголосив, що Сполучені Штати скасовують статус "найбільшого сприяння" для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.
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СУД БОЖИЙ БУДЕ ЗА ДІТОК, ЯКІ СТРАЖЛАЮТЬ!
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
Але ця війна - розплата за те, що ми 30 років своїми власними руками знищували Україну. Не будували країну для своїх дітей, а руйнували її.
Этот отброс еврейсой нации должен быть немедленно ликвидирован.Этот грязный пропагандист кремля явно призывает на массовые убийства - намекает на массовые штурмы городов!
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же израильским Моссадом !!!
но они и босые разрушали все, т.к. ломать не строить
у них этого хлама с авиабомбами и прочим тонны
пво хоть дайте какое-то
"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", - заявив президент США.
***** значить нє по закону на Україну напав, а УСА має світові закони порушити.
Зрозуміло що не тільки Байден але і вся загнівающая Уйропа намагається руками України якщо не знищити *****, то хоча б загнати в ..туда.
Кожна країна переймається своєю безпекою, а найкраще нехай інший буде овечкою на заклання..
Давайте начинайте..
А дойче-банк так взагалі "розділяє цінності" московитів...