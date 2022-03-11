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Российские оккупанты обстреливают Николаев, - глава ОВА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреливают Николаев, - глава ОВА Ким

Российско-оккупационные войска открыли огонь по Николаеву.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Стреляют по городу, мрази, с северо-восточной стороны", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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В этом вся подлая натура дикой орды расеи. Получив от ВСУ они в дикой злобе решили отиграться на гражданском населении.
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11.03.2022 20:31 Ответить
Тримаймося!!! Переможемо!
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11.03.2022 20:35 Ответить
так будет всегда , если просто смореть на врага как он затормозил свое продвижение
когда росияне остановились в Вознесенске - надо было их долбить артилерией
дождались , когда им подвезли запас боеприпасов - и теперь удивляетесь что они обстреливают Николаев

почему Одесская группировка не помагает в деблокаде Николаева с севера ?
ведь следующей жертвой будет именно Одесса - и тогда уже помощи одесситам ждать будет неоткудово
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11.03.2022 20:45 Ответить
Мабуть такий наказ - сдавати мордору весь південь. Херсон сдали, На черзі Маріуполь, Миколаїв, потім Одеса. Звідти наступ на центр України.
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11.03.2022 21:08 Ответить
Говорили, что пришли "асвобаждать", а сами убивают мирное население и разрушают их дома. РоSSфашисты путлеровские, вам пыzдэць в Украине!
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11.03.2022 20:45 Ответить
https://t.me/newspn/9697
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11.03.2022 21:02 Ответить
Якщо не знищіти паразитів зараз. після їх закріплення на плацдармах їх вибити буде набагато важче. Треба переходити у контр. наступу системно, розумно, напевно.
Смерть фашистськім окупантам.
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11.03.2022 21:06 Ответить
Градами гниды валят.
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11.03.2022 21:22 Ответить
водопой,ютз ,...
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11.03.2022 23:03 Ответить
Это уже переломный момент или ещё нет
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11.03.2022 22:00 Ответить
 
 