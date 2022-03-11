Российские оккупанты обстреливают Николаев, - глава ОВА Ким

Российско-оккупационные войска открыли огонь по Николаеву.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Стреляют по городу, мрази, с северо-восточной стороны", - говорится в сообщении.

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