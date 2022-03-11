17 614 10
Российские оккупанты обстреливают Николаев, - глава ОВА Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска открыли огонь по Николаеву.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Стреляют по городу, мрази, с северо-восточной стороны", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
когда росияне остановились в Вознесенске - надо было их долбить артилерией
дождались , когда им подвезли запас боеприпасов - и теперь удивляетесь что они обстреливают Николаев
почему Одесская группировка не помагает в деблокаде Николаева с севера ?
ведь следующей жертвой будет именно Одесса - и тогда уже помощи одесситам ждать будет неоткудово
Смерть фашистськім окупантам.