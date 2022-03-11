Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по Миколаєву.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Стріляють по місту мерзоти з північно-східного боку", - йдеться в повідомленні.

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