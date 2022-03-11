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Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по Миколаєву.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Стріляють по місту мерзоти з північно-східного боку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА Кім

Автор: Богдан Гуньковський
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В этом вся подлая натура дикой орды расеи. Получив от ВСУ они в дикой злобе решили отиграться на гражданском населении.
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Тримаймося!!! Переможемо!
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11.03.2022 20:35 Відповісти
так будет всегда , если просто смореть на врага как он затормозил свое продвижение
когда росияне остановились в Вознесенске - надо было их долбить артилерией
дождались , когда им подвезли запас боеприпасов - и теперь удивляетесь что они обстреливают Николаев

почему Одесская группировка не помагает в деблокаде Николаева с севера ?
ведь следующей жертвой будет именно Одесса - и тогда уже помощи одесситам ждать будет неоткудово
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11.03.2022 20:45 Відповісти
Мабуть такий наказ - сдавати мордору весь південь. Херсон сдали, На черзі Маріуполь, Миколаїв, потім Одеса. Звідти наступ на центр України.
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11.03.2022 21:08 Відповісти
Говорили, что пришли "асвобаждать", а сами убивают мирное население и разрушают их дома. РоSSфашисты путлеровские, вам пыzдэць в Украине!
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11.03.2022 20:45 Відповісти
https://t.me/newspn/9697
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11.03.2022 21:02 Відповісти
Якщо не знищіти паразитів зараз. після їх закріплення на плацдармах їх вибити буде набагато важче. Треба переходити у контр. наступу системно, розумно, напевно.
Смерть фашистськім окупантам.
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11.03.2022 21:06 Відповісти
Градами гниды валят.
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11.03.2022 21:22 Відповісти
водопой,ютз ,...
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11.03.2022 23:03 Відповісти
Это уже переломный момент или ещё нет
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11.03.2022 22:00 Відповісти
 
 