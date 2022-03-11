17 614 10
Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по Миколаєву.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Стріляють по місту мерзоти з північно-східного боку", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
когда росияне остановились в Вознесенске - надо было их долбить артилерией
дождались , когда им подвезли запас боеприпасов - и теперь удивляетесь что они обстреливают Николаев
почему Одесская группировка не помагает в деблокаде Николаева с севера ?
ведь следующей жертвой будет именно Одесса - и тогда уже помощи одесситам ждать будет неоткудово
Смерть фашистськім окупантам.