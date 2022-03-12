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В ООН получили подтверждение использования Россией запрещенных кассетных бомб для бомбардировки Угледара. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ООН получили подтверждение использования Россией запрещенных кассетных бомб для бомбардировки Угледара. ДОКУМЕНТ

В Управлении ООН по правам человека заявили, что получили "достоверные сообщения" о применении российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Из-за их большого применения кассетных боеприпасов в населенных пунктах - несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - заявила журналистам в Женеве представительница Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Ранее Управление сообщало, что получало уведомление о применении кассетных боеприпасов при ударах по гражданским объектам. Тросселл напомнила, что такие атаки могут быть приравнены к военным преступлениям.

"Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые плоскостные обстрелы городов и сел и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", - добавила она.

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Отметим, кассетные бомбы состоят из полого взрывающегося снаряда, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" на большой территории.

В ООН получили подтверждение использования Россией запрещенных кассетных бомб для бомбардировки Угледара 01
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Топ комментарии
+14
И что? Да ничего.
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11.03.2022 21:50
+6
Вместе того чтобы исключить террориста, оккупанта, геноцидника из своих рядов Совета Безопасности ООН, импотентная организация снова промямлит про обеспокоенность и озабоченность.
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11.03.2022 22:03
+5
Аккуратно в папочку и в шкаф.
Утром глубокая озабоченность.
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11.03.2022 21:51
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И что? Да ничего.
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11.03.2022 21:50 Ответить
ООН і цим все сказан
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11.03.2022 21:50 Ответить
Лавров скажет, что это постановка, нацисты и прочая руслфобия
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11.03.2022 21:51 Ответить
Извините, что лавров с заглавной. Начало предложения все-таки
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11.03.2022 21:52 Ответить
Ну, можно было бы начать с цитаты от унылой лошади. Например, так: "Де-ил, б-дь, лавров..."
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11.03.2022 22:17 Ответить
Садитесь пять! Ща денежку на карточку зачислим.
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11.03.2022 21:51 Ответить
Аккуратно в папочку и в шкаф.
Утром глубокая озабоченность.
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11.03.2022 21:51 Ответить
Через 2 дня утром, так как начались выходные
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11.03.2022 21:55 Ответить
І шо?
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11.03.2022 21:52 Ответить
Контора озабочєнних
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11.03.2022 21:52 Ответить
Мне кажется что даже гораздо хуже, тупо никакая и бесполезная контора с немаленькими зарплатами её членов за оказание озабоченности
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11.03.2022 23:04 Ответить
Нічого даром в цьому світі не проходить.Смерть цапам!
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11.03.2022 21:53 Ответить
Оон то така фирма что ніколи нічого незробила
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11.03.2022 21:57 Ответить
Дала работу почётное положение и высокие зарплаты её членам
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11.03.2022 23:07 Ответить
На скільки томів там вже задокументовано справ. Рашистам до сьомого коліна вистачить відпрацьовувати.
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11.03.2022 21:58 Ответить
Так "можуть бути прирівняні", чи є військовими злочинами? Ви там в ООН якось визначьтеся, бо Говорящая Лошадь вам потім розкаже, як вони тими бомбами в "наркоманів" і "нациків" цілили.
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11.03.2022 22:01 Ответить
Ого, напевно буде розслідування ООН щодо використання кацапами "заборонених" касетних бомб... і пару мільярдів викинутих на це внесків країн-членів
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11.03.2022 22:02 Ответить
Вместе того чтобы исключить террориста, оккупанта, геноцидника из своих рядов Совета Безопасности ООН, импотентная организация снова промямлит про обеспокоенность и озабоченность.
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11.03.2022 22:03 Ответить
Подозреваю что в оон снова "сильно озабочены"
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11.03.2022 22:26 Ответить
"В Управлінні ООН з прав людини заявили, що отримали "достовірні повідомлення" про застосування російськими військами касетних *********** в населених пунктах України".

И какой степени была озабоченность? Или какого градуса достигла обеспокоенность?
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11.03.2022 22:31 Ответить
Лига наций, теперь вот ООН. Никакой ООН не способен остановить диктатуру.
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12.03.2022 07:58 Ответить
 
 